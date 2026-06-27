جهان
امریکا، اسرائیل و لبنان توافقنامه مقدماتی سهجانبه امضا کردند
لبنان، اسرائیل و ایالات متحده روز جمعه، پنجم سرطان، یک توافقنامه چارچوبی سهجانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولتهای اسرائیل و لبنان امضا کردند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: "خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل، با میانجیگری و حمایت ایالات متحده امریکا، به دست آمده است."
روبیو افزود: "این توافق، آغاز شکلگیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است."
جزئیات این توافق که هنوز اطلاعات کاملی از آن منتشر نشده، حاصل پنج دور مذاکره در واشنگتن است، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفتهها درگیری میان اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان برگزار شد.
حزبالله از سوی امریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی حزبالله کرسیهایی در پارلمان لبنان دارد.
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قربانیان زلزلههای اخیر در ونزوئلا به بیش از ۹۰۰ نفر رسید و دهها هزار نفر هم مفقود هستند
بر اساس آمار مقامهای ونزوئلا، شمار قربانیان زلزلههای هفتۀ گذشته در این کشور روز جمعه به ۹۲۰ نفر رسیده و هزاران نفر زخمی شدند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از تام فلچر، مسئول امدادرسانی ملل متحد گزارش داده که هنوز هم بیش از ۵۰ هزار نفر مفقود هستند.
عملیات نجات و جستجو از سوی امدادگران داخلی و بینالمللی برای پیدا کردن افراد گیرمانده و قربانیان ادامه دارد، اما به گزارش خبرگزای فرانسه عملیات نجات به کندی و ناامیدانه پیش میرود.
دو زلزله پیهم ناوقت روز چهارشنبه گذشته با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر در غرب کاراکاس، پایتخت ونزوئلا رخ داد که شدیدترین زلزلهها در بیش از یک قرن گذشته در این کشور به شمار میروند.
ملل متحد: ۱۱۵ کشتی و ۲۵۰۰ عمله از تنگۀ هرمز خارج شدهاند
سازمان امور بحری ملل متحد اعلان کرد که از روز سهشنبه تاکنون، ۱۱۵ کشتی و حدود دو هزار و ۵۰۰ عمله آن بهگونهای امن از تنگۀ هرمز خارج شدهاند.
آرسنیو دومینگز، سرمنشی این سازمان گفت این روند در چارچوب برنامه عبور امن ملل متحد آغاز شده بود، اما پس از حمله به یک کشتی در خلیج عمان، عملیات انتقال حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار عمله آن بهطور موقت متوقف شد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا ایران را مسئول حمله پهبادی به این کشتی دانسته و گفته است که این حمله به کشتی خسارت وارد کرده است.
به گفته سازمان امور بحری ملل متحد، عملیات رسمی عبور امن کشتیها از دو مسیر مشخص در امتداد سواحل عمان و ایران انجام میشود.
هشدار جی دی ونس به ایران: به هر گونه خشونت پاسخ خواهیم داد
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده به ایران هشدار داد که امریکا به هرگونه "اقدام خشونتآمیز با خشونت پاسخ خواهد داد."
ونس گفت اگر ایران دربارۀ اجرای توافق آتشبس مشکلی یا نگرانییی دارد میتواند تماس بگیرد و گفتوگو کند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران توافق آتشبس را امضا کرده و ما نیز به آن متعهد هستیم.
این درحالیست که سپاه پاسداران ایران مدعی شده که در واکنش به حمله امریکا به دیپوهای موشکی و پهبادها و تاسیسات راداری ایران در جنوب این کشور، مواضع نیروهای امریکایی را در منطقه هدف قرار داده است.
نیروی بحری سپاه در بیانیهای کوتاه اعلام کرد که در صورت تکرار حملات امریکا، "پاسخ سپاه گستردهتر خواهد بود."
این ادعا تاکنون از سوی فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) یا منابع مستقل دیگر تأیید یا رد نشده است.
سپاه پاسداران ایران همچنین اعلام کرد که اظهارات و بیانیههای منتشرشده پیشین به نام فرماندهان این نهاد نادرست بوده و تنها این بیانیه، موضع رسمی سپاه را بیان میکند.
مارکو روبیو: بهتوافق با ایران علاقمندیم، «اما نه به هر قیمتی»
مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید میزان نرمش واشینگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح، «حد و حدودی دارد».
روبیو که در قالب سفری منطقهای، در بحرین بهسر میبرد، روز پنجشنبه ۴ سرطان گفت واشینگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از عبور کشتیها از تنگۀ هرمز، هزینهای دریافت کند؛ چراکه چنین اقدامی، به گفتۀ او «راه را به روی هرج و مرج کامل» باز خواهد کرد.
اظهارات وزیر خارجه امریکا در حالی مطرح شده که یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و آسیب جزئی دیده است.
هنوز هیچکس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام لمریکایی، ایران را به این اقدام متهم کردهاند.
همزمان سپاه پاسداران بار دیگر در واکنش به معرفی یک مسیر موقت از سوی عمان برای عبور کشتیها، تأکید کرد که تردد کشتی ها در تنگۀ هرمز، بدون هماهنگی و نظارت ایران ناامن و خطرناک بوده و چنین کشتیهایی از خدماتی همچون بیمه هم محروم خواهند شد.
موج گرما در اروپا؛ یک کودک در فرانسه جان باخت
موج گرمای شدید در اروپا روز پنجشنبه دستکم ۱۰۱ میلیون نفر را با دمای بالای ۳۵ درجه سانتیگراد روبهرو کرده است.
فرانسه و اسپانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آسیب و شمار قربانیان را گزارش کردهاند؛ از جمله مرگ یک کودک سهساله در فرانسه که در داخل موتر گرفتار شده بود.
کارشناسان سازمان ملل و نهادهای اقلیمی میگویند این موج گرما ناشی از پدیده «گنبد گرمایی» و تشدیدشده توسط تغییرات اقلیمی است و هشدار میدهند که ادامه مصرف سوختهای فسیلی، موجهای گرما را شدیدتر خواهد کرد.
پیشبینی میشود از روز جمعه دما در اروپای غربی کاهش یابد، اما اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد.
اسرائیل میگوید تا زمان خلع سلاح حزبالله، نیروهایش را از لبنان خارج نمیکند
دولت اسرائیل روز پنجشنبه چهارم سرطان اعلام کرد که تا زمانی که گروه حزبالله خلع سلاح نشود، نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد.
دیوید منرس، سخنگوی دولت اسرائیل، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «تا زمانی که حزبالله یک تهدید باقی بماند، خلع سلاح نشده باشد و ماهیت نظامی آن برچیده نشده باشد، ما نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد.»
حزبالله از حوت سال گذشته و در پی آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، با شلیک راکت و پهپاد به شمال اسرائیل وارد جنگ شد. اردوی اسرائیل نیز در مقابل حملات هوایی گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد و نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب این کشور اعزام کرد.
دولت لبنان از میانه جنگ مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در واشنگتن آغاز کرد و قرار است آخرین دور این مذاکرات که سه روز به طول انجامیده است، روز پنجشنبه به پایان برسد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در اظهارنظری درباره این مذاکرات گفت که دو کشور همسایه به دستیابی به یک «تعهد مبتنی بر قصد و نیت» نزدیک شدهاند.
ایران برای امضای تفاهمنامه با امریکا اصرار داشت که حملات اسرائیل به لبنان باید خاتمه یابد و چند روز بعد از امضای این تفاهم، آتشبس بین اسرائیل و حزبالله برقرار شد.
وزیر خارجه امریکا: مذاکرات فنی میان ایالات متحده و ایران اواخر جون از سر گرفته خواهد شد
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پایان دومین روز از سفر پرمخاطره خود به خلیج فارس با هدف کاهش نگرانیهای منطقهای در مورد توافق آزمایشی واشنگتن با تهران، گفت که دور جدید مذاکرات فنی ایالات متحده و ایران در پایان ماه جون در سوئیس از سر گرفته خواهد شد.
روبیو در ۲۴ جون قبل از ورود به بحرین، در کویت به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: "گروه فنی بازخواهد گشت. به گمان من، در ۲۹ یا ۳۰ جون." او گفت که مرحله بعدی مذاکرات با حضور کارشناسان وزارت امور خارجه و وزارت انرژی ایالات متحده با تمرکز بر تحریمها، مسائل هستهای و میکانیزمهای اجرایی خواهد بود.
روبیو تأکید کرد که واشنگتن در تلاش است تا به سرعت از یک آتشبس شکننده به یک توافق جامع و پایدار برسد.
واشنگتن و تهران هفته گذشته تفاهمنامهای را امضا کردند. این تفاهمنامه شامل موارد مختلف از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران توسط امریکا بود.
سپاه پاسداران: عبور از تنگه هرمز از مسیرهایی که ایران مشخص نکرده، خطر امنیتی به شمار میآید
سپاه پاسداران میگوید عبور امن کشتیها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخصشده امکانپذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده، قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار میآید.
این پس از آن است که روز چهارشنبه سوم سرطان گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر "موقت" از کشتیها خواسته که فعلاً برای تردد در تنگه هرمز، از این مسیر استفاده کنند.
سپاه پاسداران تأکید کرده که با کشتیهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند، برخورد خواهد کرد.
ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود.
دو زلزله مرگبار در ونزوئلا که در یک قرن گذشته در این کشور بیسابقه بود
مقامهای ونزوئلان گفتند که در دو زلزله اخیر در غرب کاراکاس، پایتخت این کشور دست کم ۳۲ نفر جان باختند و صدها نفر زخمی شدهاند.
به گفته آنان، با توجه به اینکه تیمهای امداد و نجات هنوز به تمام مناطق زلزلهزده نرسیدهاند، ممکن است آمار تلفات افزایش یابد.
این قویترین زلزلهای بود که در بیش از یک قرن گذشته ونزوئلا را لرزاند. عصر روز چهارشنبه به وقت محلی، اولین زلزله با قدرت ۷.۲ ریشتر، غرب کاراکاس پایتخت این کشور را لرزاند و پس از آن زلزله دوم با قدرت ۷.۵ ریشتر در همین منطقه رخ داد.
این زلزلهها ویرانیهای گستردهای به بار آوردند و حتا ساختمانها در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا فرو ریختند.
صدها نفر از امدادگران و کارکنان نجات در حال تلاش برای یافتن و نجات افرادی هستند که در زیر آوار ساختمانهای فروریخته گیرمانده اند.
کشورهای مختلف از جمله امریکا اعلام کردند که کمکهای بشردوستانه و تیمهای نجات میفرستند.