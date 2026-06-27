لبنان، اسرائیل و ایالات متحده روز جمعه، پنجم سرطان، یک توافق‌نامه چارچوبی سه‌جانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا کردند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: "خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافق‌نامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل، با میانجی‌گری و حمایت ایالات متحده امریکا، به دست آمده است."

روبیو افزود: "این توافق، آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است."

جزئیات این توافق که هنوز اطلاعات کاملی از آن منتشر نشده، حاصل پنج دور مذاکره در واشنگتن است، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان برگزار شد.

حزب‌الله از سوی امریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی حزب‌الله کرسی‌هایی در پارلمان لبنان دارد.