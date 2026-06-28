لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۷ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۵۱

جهان

حمله بر کمپ رینجرز در کراچی؛ سه سرباز پاکستانی کشته شدند

آرشیف
آرشیف

اردوی پاکستان اعلام کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی، روز شنبه ۶ سرطان، سه سرباز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای مدعی شده است که افراد وابسته به گروه «جماعت‌الاحرار»، یکی از شاخه‌های تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رینجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که آنان نخست صدای یک انفجار شدید را شنیدند و سپس صدای تیراندازی را در نزدیکی یکی از شاهراه‌های مهم شهر، جایی که چندین پوهنتون و اداره هواشناسی پاکستان نیز در آن موقعیت دارد، شنیدند.

اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری سه مهاجم کشته شدند و فرد چهارم که به ادعای این نهاد تبعه افغانستان است، زنده بازداشت شده است.

این حمله، بزرگ‌ترین رویداد امنیتی در کراچی از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به این‌سو خوانده شده است؛ زمانی که در حمله‌ای بر کاروان شهروندان چینی، دو تبعه چین کشته شدند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بریتانیا مسیرهای قانونی جدیدی برای پذیرش پناهجویان ایجاد می‌کند

وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی، مسیرهای قانونی جدیدی را برای پذیرش پناهجویان راه‌اندازی خواهد کرد.

بر اساس این برنامه، سازمان‌های اجتماعی و برخی دانشگاه‌های مورد تأیید می‌توانند از پناهندگان حمایت کرده و زمینه انتقال آنان به بریتانیا را فراهم کنند.

این طرح شبیه برنامه پناهندگی کانادا است.

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، روز جمعه گفت که این طرح در اواخر سال جاری اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود نخستین گروه از پناهندگان از طریق این برنامه درخزان سال ۲۰۲۷ وارد بریتانیا شوند.

او افزود که «من مسیرهای قانونی جدیدی را برای پناهندگان واقعی باز خواهم کرد، در حالی که راه‌های سوءاستفاده از قوانین را که بارها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، خواهم بست.»

وزارت داخله همچنین اعلام کرده است که مسیر جداگانه‌ای برای کارفرمایان به منظور حمایت مالی و استخدام پناهندگان نیز احتمالاً از سال آینده آغاز خواهد شد.

مهاجرت و پناهندگی از موضوعات بحث‌برانگیز در بریتانیا به شمار می‌روند. در سال‌های اخیر، افزایش نگرانی‌ها درباره مهاجرت به رشد محبوبیت حزب راست‌گرای «رفرم یوکی» (Reform UK) کمک کرده است.

به گفته مقام‌های بریتانیایی، برنامه جدید در مقایسه با طرح فعلی اسکان مجدد پناهندگان در ابعاد گسترده‌تری اجرا خواهد شد. بر اساس آمار رسمی، در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۸۰۰ نفر از طریق برنامه اسکان مجدد وارد بریتانیا شدند.

با این حال، وزارت داخله هنوز تعداد افرادی را که می‌توانند از این مسیرهای جدید بهره‌مند شوند اعلام نکرده، اما تأکید کرده است که این برنامه دارای سقف مشخص خواهد بود.

بریتانیا پیش از این نیز طرح‌های مشابهی را برای اسکان مجدد پناهندگان کشورهای مختلف، از جمله افغانستان و سوریه، اجرا کرده است.

در عین حال، شبانه محمود در ماه‌های اخیر به دلیل برخی سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، از جمله موقتی‌کردن وضعیت پناهندگی و محدودیت‌های جدید برای صدور ویزای تحصیلی برای شهروندان برخی کشورها از جمله افغانستان، میانمار و سودان، با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و شماری از اعضای حزب حاکم روبه‌رو شده است.

ادامه خبر ...

امریکا، اسرائیل و لبنان توافق‌نامه مقدماتی سه‌جانبه امضا کردند

مارکو روبیو
مارکو روبیو

لبنان، اسرائیل و ایالات متحده روز جمعه، پنجم سرطان، یک توافق‌نامه چارچوبی سه‌جانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا کردند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: "خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافق‌نامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل، با میانجی‌گری و حمایت ایالات متحده امریکا، به دست آمده است."

روبیو افزود: "این توافق، آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است."

جزئیات این توافق که هنوز اطلاعات کاملی از آن منتشر نشده، حاصل پنج دور مذاکره در واشنگتن است، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان برگزار شد.

حزب‌الله از سوی امریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی حزب‌الله کرسی‌هایی در پارلمان لبنان دارد.

ادامه خبر ...

قربانیان زلزله‌های اخیر در ونزوئلا به بیش از ۹۰۰ نفر رسید و ده‌ها هزار نفر هم مفقود هستند

ویرانه‌های زلزله‌های اخیر در ونزوئلا
ویرانه‌های زلزله‌های اخیر در ونزوئلا

بر اساس آمار مقام‌های ونزوئلا، شمار قربانیان زلزله‌های هفتۀ گذشته در این کشور روز جمعه به ۹۲۰ نفر رسیده و هزاران نفر زخمی شدند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از تام فلچر، مسئول امدادرسانی ملل متحد گزارش داده که هنوز هم بیش از ۵۰ هزار نفر مفقود هستند.

عملیات نجات و جستجو از سوی امدادگران داخلی و بین‌المللی برای پیدا کردن افراد گیرمانده و قربانیان ادامه دارد، اما به گزارش خبرگزای فرانسه عملیات نجات به کندی و ناامیدانه پیش‌ می‌رود.

دو زلزله پی‌هم ناوقت روز چهارشنبه گذشته با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر در غرب کاراکاس، پایتخت ونزوئلا رخ داد که شدیدترین زلزله‌ها در بیش از یک قرن گذشته در این کشور به شمار می‌روند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: ۱۱۵ کشتی و ۲۵۰۰ عمله از تنگۀ هرمز خارج شده‌اند

عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز
عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز

سازمان امور بحری ملل متحد اعلان کرد که از روز سه‌شنبه تاکنون، ۱۱۵ کشتی و حدود دو هزار و ۵۰۰ عمله آن به‌گونه‌ای امن از تنگۀ هرمز خارج شده‌اند.

آرسنیو دومینگز، سرمنشی این سازمان گفت این روند در چارچوب برنامه عبور امن ملل متحد آغاز شده بود، اما پس از حمله به یک کشتی در خلیج عمان، عملیات انتقال حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار عمله آن به‌طور موقت متوقف شد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا ایران را مسئول حمله پهبادی به این کشتی دانسته و گفته است که این حمله به کشتی خسارت وارد کرده است.

به گفته سازمان امور بحری ملل متحد، عملیات رسمی عبور امن کشتی‌ها از دو مسیر مشخص در امتداد سواحل عمان و ایران انجام می‌شود.

ادامه خبر ...

هشدار جی دی ونس به ایران: به هر گونه خشونت پاسخ خواهیم داد

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده به ایران هشدار داد که امریکا به هرگونه "اقدام خشونت‌آمیز با خشونت پاسخ خواهد داد."

ونس گفت اگر ایران دربارۀ اجرای توافق آتش‌بس مشکلی یا نگرانی‌یی دارد می‌تواند تماس بگیرد و گفت‌وگو کند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران توافق آتش‌بس را امضا کرده و ما نیز به آن متعهد هستیم.

این درحالیست که سپاه پاسداران ایران مدعی شده که در واکنش به حمله امریکا به دیپوهای موشکی و پهبادها و تاسیسات راداری ایران در جنوب این کشور، مواضع نیروهای امریکایی را در منطقه هدف قرار داده است.

نیروی بحری سپاه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که در صورت تکرار حملات امریکا، "پاسخ سپاه گسترده‌تر خواهد بود."

این ادعا تاکنون از سوی فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) یا منابع مستقل دیگر تأیید یا رد نشده است.

سپاه پاسداران ایران همچنین اعلام کرد که اظهارات و بیانیه‌های منتشرشده پیشین به نام فرماندهان این نهاد نادرست بوده و تنها این بیانیه، موضع رسمی سپاه را بیان می‌کند.

ادامه خبر ...

مارکو روبیو: به‌توافق با ایران علاقمندیم، «اما نه به هر قیمتی»

مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده می‌گوید میزان نرمش واشینگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح، «حد و حدودی دارد».

روبیو که در قالب سفری منطقه‌ای، در بحرین به‌سر می‌برد، روز پنجشنبه ۴ سرطان گفت واشینگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از عبور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز، هزینه‌ای دریافت کند؛ چراکه چنین اقدامی، به گفتۀ او «راه را به روی هرج و مرج کامل» باز خواهد کرد.

اظهارات وزیر خارجه امریکا در حالی مطرح شده که یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و آسیب جزئی دیده است.

هنوز هیچ‌کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام لمریکایی، ایران را به این اقدام متهم کرده‌اند.

همزمان سپاه پاسداران بار دیگر در واکنش به معرفی یک مسیر موقت از سوی عمان برای عبور کشتی‌ها، تأکید کرد که تردد کشتی ها در تنگۀ هرمز، بدون هماهنگی و نظارت ایران ناامن و خطرناک بوده و چنین کشتی‌هایی از خدماتی همچون بیمه هم محروم خواهند شد.

ادامه خبر ...

موج گرما در اروپا؛ یک کودک در فرانسه جان باخت

موج گرمای شدید در اروپا روز پنج‌شنبه دست‌کم ۱۰۱ میلیون نفر را با دمای بالای ۳۵ درجه سانتی‌گراد روبه‌رو کرده است.

فرانسه و اسپانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آسیب و شمار قربانیان را گزارش کرده‌اند؛ از جمله مرگ یک کودک سه‌ساله در فرانسه که در داخل موتر گرفتار شده بود.

کارشناسان سازمان ملل و نهادهای اقلیمی می‌گویند این موج گرما ناشی از پدیده «گنبد گرمایی» و تشدیدشده توسط تغییرات اقلیمی است و هشدار می‌دهند که ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی، موج‌های گرما را شدیدتر خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود از روز جمعه دما در اروپای غربی کاهش یابد، اما اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد.

ادامه خبر ...

اسرائیل می‌گوید تا زمان خلع سلاح حزب‌الله، نیروهایش را از لبنان خارج نمی‌کند

دولت اسرائیل روز پنج‌شنبه چهارم سرطان اعلام کرد که تا زمانی که گروه حزب‌الله خلع سلاح نشود، نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد.

دیوید منرس، سخنگوی دولت اسرائیل، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «تا زمانی که حزب‌الله یک تهدید باقی بماند، خلع سلاح نشده باشد و ماهیت نظامی آن برچیده نشده باشد، ما نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد.»

حزب‌الله از حوت سال گذشته و در پی آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، با شلیک راکت و پهپاد به شمال اسرائیل وارد جنگ شد. اردوی اسرائیل نیز در مقابل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد و نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب این کشور اعزام کرد.

دولت لبنان از میانه جنگ مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در واشنگتن آغاز کرد و قرار است آخرین دور این مذاکرات که سه روز به طول انجامیده است، روز پنج‌شنبه به پایان برسد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در اظهارنظری درباره این مذاکرات گفت که دو کشور همسایه به دستیابی به یک «تعهد مبتنی بر قصد و نیت» نزدیک شده‌اند.

ایران برای امضای تفاهم‌نامه با امریکا اصرار داشت که حملات اسرائیل به لبنان باید خاتمه یابد و چند روز بعد از امضای این تفاهم، آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله برقرار شد.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه امریکا: مذاکرات فنی میان ایالات متحده و ایران اواخر جون از سر گرفته خواهد شد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پایان دومین روز از سفر پرمخاطره خود به خلیج فارس با هدف کاهش نگرانی‌های منطقه‌ای در مورد توافق آزمایشی واشنگتن با تهران، گفت که دور جدید مذاکرات فنی ایالات متحده و ایران در پایان ماه جون در سوئیس از سر گرفته خواهد شد.

روبیو در ۲۴ جون قبل از ورود به بحرین، در کویت به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: "گروه فنی بازخواهد گشت. به گمان من، در ۲۹ یا ۳۰ جون." او گفت که مرحله بعدی مذاکرات با حضور کارشناسان وزارت امور خارجه و وزارت انرژی ایالات متحده با تمرکز بر تحریم‌ها، مسائل هسته‌ای و میکانیزم‌های اجرایی خواهد بود.

روبیو تأکید کرد که واشنگتن در تلاش است تا به سرعت از یک آتش‌بس شکننده به یک توافق جامع و پایدار برسد.

واشنگتن و تهران هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند. این تفاهمنامه شامل موارد مختلف از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران توسط امریکا بود.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG