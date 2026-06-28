اردوی پاکستان اعلام کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی، روز شنبه ۶ سرطان، سه سرباز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای مدعی شده است که افراد وابسته به گروه «جماعت‌الاحرار»، یکی از شاخه‌های تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رینجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که آنان نخست صدای یک انفجار شدید را شنیدند و سپس صدای تیراندازی را در نزدیکی یکی از شاهراه‌های مهم شهر، جایی که چندین پوهنتون و اداره هواشناسی پاکستان نیز در آن موقعیت دارد، شنیدند.

اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری سه مهاجم کشته شدند و فرد چهارم که به ادعای این نهاد تبعه افغانستان است، زنده بازداشت شده است.

این حمله، بزرگ‌ترین رویداد امنیتی در کراچی از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به این‌سو خوانده شده است؛ زمانی که در حمله‌ای بر کاروان شهروندان چینی، دو تبعه چین کشته شدند.