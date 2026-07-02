روز پنج‌شنبه و در دومین روز مسابقات لیگ شپگیزه که در خوست برگزار شده، تیم‌ نهنگان آمو در برابر نگهبانان بست و تیم ببرهای سپین‌غر در برابر اژدهای بندامیر پیروز شدند.

این دومین پیروزی نهنگان آمو و نخستین پیروزی ببرهای سپین‌غر در چارچوب این مسابقات است.

مسابقات شپگیزه که روز چهارشنبه آغاز شدُ‌برای ۱۴ روز برنامه ریزی شده و در جریان آن ۲۱ بازی انجام خواهد شد.

این مسابقات بیست آوره است و به گفته بورد کریکت افغانستان، تیم‌های سپین‌غر، بند امیر، مس عینک، آمو و بُست برای کسب مقام قهرمانی این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.

در دور یازدهم لیگ شپگیزه شماری از ستاره‌های تیم ملی افغانستان در کنار بازیکنان جوان و استعدادهای داخلی حضور دارند.

در مسابقات سال روان، راشد خان به‌عنوان کپیتان سپین‌غر، عظمت‌الله عمرزی کپیتان آمو، رحمان‌الله گربز کپیتان مس‌عینک، ابراهیم زدران، کپیتان بست و حشمت‌الله شهیدی، کپیتان بند امیر انتخاب شده‌اند.