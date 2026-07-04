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خبر تازه
شنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۲۷

افغانستان

اداره سره میاشت از افتتاح یک شفاخانهٔ مجهز برای درمان بیماری‌های قلبی در کابل در آینده نزدیک خبر داده است

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

شهاب‌الدین دلاور رئیس عمومی اداره سره میاشت در کنترول طالبان می‌گوید که به‌زودی یک شفاخانهٔ مجهز برای درمان بیماری‌های قلبی در کابل افتتاح خواهد شد.

او این سخنان را روز شنبه ۱۳ سرطان در یک مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان بیان کرده و افزوده که این شفاخانه ظرفیت درمان سالانه حدود دو هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب را خواهد داشت و خدمات درمانی در آن به‌گونهٔ رایگان ارائه خواهد شد.

وی در مورد زمان دقیق افتتاح این شفاخانه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

با این حال، پیش از این از سوی جمعیت هلال احمر افغانی، شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان به چندین شفاخانه در کابل معرفی و تداوی شده‌اند.

علاوه بر آن، بسیاری از کودکان مبتلا به این بیماری و سایر بیماری‌ها به خارج از کشور، به‌ویژه به آلمان، اعزام شده‌اند و در آنجا توسط بنیاد دهکدهٔ صلح آلمان به‌صورت رایگان درمان گردیده‌اند.

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حکومت طالبان از گسترش روابط تجارتی با بنگله دیش خبر داده است

امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان
امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان

وزارت خارجهٔ حکومت طالبان می‌گوید که تجارت دوجانبه میان افغانستان و بنگله دیش ظرفیت‌های فراوانی دارد و باید برای رشد اقتصادی هر دو کشور از آن استفاده شود.

این را امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با حافظ‌الدین احمد، رئیس پارلمان بنگله دیش، در تهران مطرح کرده است

عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت، روز شنبه ۱۳ سرطان با نشر خبرنامه‌ای در صفحهٔ ایکس خود گفته که در این دیدار دربارهٔ گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و بنگله دیش، به‌ویژه توسعهٔ روابط تجارتی، گفتگو شده است.

به گفتهٔ آقای بلخی، رئیس پارلمان بنگله دیش روابط دو کشور را تاریخی توصیف کرده و گسترش روابط تجارتی را در کنار روند بازسازی اقتصادی افغانستان، یک فرصت خوب برای هر دو طرف دانسته است.

بر اساس گزارش‌ها، از زمانی که تجارت افغانستان با پاکستان متوقف شده است، حکومت طالبان تلاش‌های خود را برای گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه، از جمله بنگله دیش، افزایش داده است.

از سال ۲۰۲۵ به این‌سو، چندین هیئت تجارتی حکومت طالبان برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بنگله دیش، از این کشور بازدید کرده‌اند.

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یک نهاد ملل متحد می گوید که برای ارتقای ظرفیت زنان در بدخشان برنامه های گسترده‌ای را تطبیق کرده است

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP گفته است که برنامه های گسترده‌ای را برای توانمند سازی اقتصادی، بهبود خدمات اساسی و ارتقای ظرفیت زنان و مردم محلی بدخشان تطبیق می کند.

این سازمان روز شنبه 13 سرطان با نشر گزارشی در صفحه اکس گفته که این برنامه با حمایت اتحادیه اروپا، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، برنامهٔ جهانی غذا (WFP) و همچنان شماری از نهادهای غیردولتی همکار در افغانستان، عملی شده است.

به گفته‌ای این سازمان یک هیئت از اتحادیه اروپا به ولایت بدخشان سفر کرده و از این پروژه های انکشافی در ولسوالی های فیض آباد، بهارک و ارغنج‌خواه دیدن نموده است.

بر بنیاد این گزارش این پروژه ها شامل تقویت تجارت های کوچک، حمایت از خانواده های آسیب پذیر، بهبود امنیت غذایی، توسعه‌ای زراعت، گسترش سیستم های آبیاری و ارتقای خدمات صحی می شود.

در این گزارش از زندگی یک بانو به نام شفیقه یاد شده است که با دریافت یک قرضه کوچک توانسته یک مرکز خیاطی و صنایع دستی ایجاد کند و شمار کار آموزانش را از ۸ تن به ۲۰ تن افزایش دهد و برای پنج زن که سرپرست خانواده ‌های شان هستند زمینه کار را فراهم سازد.

به گفته‌ای یو ان دی پی تطبیق این برنامه ها می تواند به چالش‌های مرتبط با معیشت، امنیت غذایی، توانمندسازی اقتصادی زنان، دسترسی به منابع مالی، تقویت نظام‌های بازار و گسترش خدمات اساسی کمک کند.

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تیم سپین‌غر با تفاوت زیاد تیم بست را شکست داد

جریان مسابقات لیگ شپگیزه
جریان مسابقات لیگ شپگیزه

در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه کریکت، تیم ببرهای سپین‌غر با تفاوت ۵۹ دوش تیم نگهبانان بست را شکست داد.

این دومین پیروزی سپین‌غر در این مسابقات با کپیتانی راشد خان است.

در بازی امروز تیم سپین‌غر ۲۲۰ دوش هدف تعیین کرده بود، اما تیم بست با کپیتانی ابراهیم زدران نتوانست به این هدف برسد و با تفاوت زیاد باخت.

در بازی دوم امروز تیم مس عینک ۱۹۱ دوش برای تیم آمو هدف تعیین کرده و پس از این آمو تلاش خواهد که به این هدف دست‌یابد.

مسابقات لیگ شپگیزه در ورزشگاه رحمت ولی مسرور در خوست برگزار شده است.

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۱۵ مهاجر افغان هنگام ورود "غیرقانونی" به پولند بازداشت شدند

گروهی از مهاجرین در مرز میان پولند و بلاروس (تصویر آرشیف)
گروهی از مهاجرین در مرز میان پولند و بلاروس (تصویر آرشیف)

اداره مرزبانان پولند می‌گوید که جلو ورود "غیرقانونی" ۵۴ مهاجر از جمله ۱۵ افغان به این کشور را گرفته است.

این اداره روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که ۵۴ مهاجر که می‌خواستند به گونۀ "غیرقانونی" از لیتوانیا وارد پولند شوند، بازداشت شدند.

بر اساس اعلامیه مرزبانان پولند، از این میان ۱۵ نفرشان افغان، ۳۰ نفرشان پاکستانی و ۹ تن دیگرشان بنگله‌دیشی بودند.

پولند گفته که این مهاجرین پس از طی مراحل روندهای قانونی به لیتوانیا بازگشت داده خواهند شد.

این درحالیست که سالانه هزاران افغان با عبور از راه‌های پر خطر و دشوار می‌خواهند که خودشان را به اروپا برسانند، اما برخی از آنان در این راه قربانی می‌شوند و برخی دیگر هم در مرزهای کشورها مختلف در نیمه راه بازداشت و برگشت داده می‌شوند.

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بیش از ۱۸۰۰ مهاجر افغان تنها در یک روز از پاکستان اخراج شدند

برگشت مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)
برگشت مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)

در حالی که روزهای اندکی به ضرب‌الاجل حکومت پاکستان برای اخراج مهاجرین بدون ویزه افغان باقی مانده، حکومت طالبان می‌گوید که تنها به روز جمعه ۱۸۲۶ مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز (شنبه) در صفحۀ ایکس خود نوشته که بیشتر این مهاجرین از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند.

این درحالیست که وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که پس از دهم جولای تمام افغان‌ها فاقد ویزه معتبر در پاکستان بازداشت خواهند شد.

این موضوع به نگرانی‌های مهاجرین افغان در پاکستان به ویژه آنهایی که پرونده پناهندگی دیگر کشورها را دارند و یا آنهایی که کار و تجارت در این کشور دارند، افزوده است.

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سه تفاهمنامه میان تاجران افغان و ایران به امضا رسید

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

سفارت ایران در کابل از امضای سه تفاهمنامه میان تاجران بخش خصوصی ایران و افغانستان خبر داده است.

این سفارت روز جمعه ۱۲ سرطان در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که در نشستی که در کابل به دعوت این سفارت صورت گرفته بود بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی، صنعتگر و سرمایه‌گذار افغانستان و ایرانی حضور داشتند.

سفارت ایران در کابل این تفاهمنامه‌ها را یک گام مؤثر در راستای تقویت همکاری ‌های اقتصادی و تجاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور توصیف کرده است.

این در حالیست که پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را پس از درگیری ها با حکومت طالبان، بسته است.

پس از مسدود شدن مسیرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان حکومت طالبان تلاش هایش را برای دریافت راه های بدیل شدت بخشید و در این مدت روابط اش را با هند، ایران و کشورهای آسیای میانه گسترش داد.

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ادامه مسابقات شپگیزه کریکت؛ روز شنبه تیم سپین‌غر در برابر تیم بُست رقابت می کند

اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه
اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه

در ادامه رقابت‌های لیگ شپگیزه کریکت روز شنبه ۱۳ سرطان تیم سپین‌غر در برابر تیم بُست رقابت می کند.

بازی ساعت ۹ صبح به وقت افغانستان در استدیوم کریکت در ولایت خوست برگزار می شود.

روز گذشته تیم مس عینک تیم بند امیر را با تفاوت هشت ویکت شکست داد.

قرار است راشد خان ستاره مشهور کریکت افغانستان در این رقابت حضور یابد.

رقابت‌های لیگ شپگیزه از روز چهارشنبه در ولایت خوست آغاز شده و با حضور پنج تیم، به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.

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دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا:وضعیت صحت مادران در افغانستان بحرانی است

دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا و اقیانوسیه (ECHO) نسبت به وضعیت صحی مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی توصیف کرده است.

این دفتر روز جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، هشدار داده است که محدودیت‌ها بر آموزش‌های طبی برای زنان و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته و جان مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز پیش از این اعلام کرده است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد؛ به‌گونه‌ای که در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، حدود ۶۰۰ مادر جان خود را از دست می‌دهند.

اوچا در صفحه ایکس خود در روز دوشنبه ۱۱ جوزا نوشته بود که مراقبت‌های تخصصی و حضور کارکنان صحی زن می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، اما محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در بخش صحت، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات‌بخش را به شدت کاهش داده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و سپس دسترسی آنان به آموزش عالی و نیمه‌عالی، از جمله در رشته‌های پزشکی، نیز محدود شد.

با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، تاکنون نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های حکومت طالبان در این زمینه مشاهده نشده است.

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چهار کشته و هشت زخمی در سقوط موتر حامل مهاجران به دریا در لغمان

در پی سقوط یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان به دریا، در شاهراه کابل–جلال‌آباد، دست‌کم چهار نفر جان باخته، هشت نفر زخمی و ۱۰ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

قومندانی امنیه لغمان امروز، جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه ایکس نوشته که این موتر ۲۲ مهاجر را انتقال می‌داد و حوالی ساعت ۱۰:۳۰ پنج‌شنبه شب ، ۱۱ سرطان، در منطقه «خیروخیل» ولسوالی سرخکان به دریا سقوط کرده است.

به گفته مقام‌های محلی، عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۰ تن ناپدیدشده همچنان ادامه دارد و موتر از دریا بیرون کشیده شده است.

علت این رویداد تاکنون مشخص نشده است.

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