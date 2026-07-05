شهاب‌الدین دلاور رئیس عمومی اداره سره میاشت در کنترول طالبان می‌گوید که به‌زودی یک شفاخانهٔ مجهز برای درمان بیماری‌های قلبی در کابل افتتاح خواهد شد.

او این سخنان را روز شنبه ۱۳ سرطان در یک مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان بیان کرده و افزوده که این شفاخانه ظرفیت درمان سالانه حدود دو هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب را خواهد داشت و خدمات درمانی در آن به‌گونهٔ رایگان ارائه خواهد شد.

وی در مورد زمان دقیق افتتاح این شفاخانه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

با این حال، پیش از این از سوی جمعیت هلال احمر افغانی، شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان به چندین شفاخانه در کابل معرفی و تداوی شده‌اند.

علاوه بر آن، بسیاری از کودکان مبتلا به این بیماری و سایر بیماری‌ها به خارج از کشور، به‌ویژه به آلمان، اعزام شده‌اند و در آنجا توسط بنیاد دهکدهٔ صلح آلمان به‌صورت رایگان درمان گردیده‌اند.