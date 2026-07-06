مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی پیشین ایران صبح روز دوشنبه ۱۵ سرطان در تهران آغاز شد.

به گفته مقام‌های ایرانی، انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در این مراسم شرکت کنند.

برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که این مراسم، که با تدابیر شدید امنیتی همراه است، از ۱۰ تا ۱۲ ساعت ادامه خواهد داشت.

مقام‌ها تلاش می‌کنند از تکرار حادثه‌ای که در سال ۱۳۶۸ خورشیدی در مراسم تشییع پیکر روح‌الله خمینی رخ داد، جلوگیری کنند؛ حادثه‌ای که در آن ۱۰ نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند.

در آن مراسم، جمعیت عزادار به موتر حامل پیکر خمینی هجوم بردند.

بر اثر ازدحام، کفن پاره شد و پیکر او بر زمین افتاد. در نهایت، مقام‌ها ناچار شدند برای انتقال جنازه به محل دفن از طیاره استفاده کنند.

علی خامنه‌ای که در ۲۸ فبروری و در نخستین روز حمله امریکا و اسرائیل به ایران کشته شد، مراسم تشییع او از دو روز پیش در تهران آغاز شده و قرار است در چند شهر عراق نیز ادامه یابد.

همچنین برنامه‌ریزی شده است که پیکر او روز پنج‌شنبه در زادگاهش، شهر مشهد، به خاک سپرده شود.