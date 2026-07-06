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دوشنبه ۱۵ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۶:۱۱

جهان

محمود احمدی‌نژاد در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران ظاهر شد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در تهران
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در تهران

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران که از زمان آغاز حملات هوایی امریکا و اسرائیل به ایران در انظار عمومی دیده نشده بود، روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران حضور یافت.

رسانه‌های دولتی ایران عکسی از احمدی‌نژاد منتشر کرده‌اند که او را در میان محافظانش و در کنار عزاداران در یکی از خیابان‌های تهران نشان می‌دهد.

حدود دو ماه پیش، نیویارک تایمز گزارش داده بود که احمدی‌نژاد یکی از گزینه ‌های مورد نظر امریکا و اسرائیل برای ریاست‌جمهوری ایران، در صورت سقوط نظام پس از حمله نظامی بوده است.

این روزنامه همچنین نوشته بود که بر اساس یافته‌های تحقیق خود، محل اقامت احمدی‌نژاد نیز در نخستین روز حملات هوایی، در چارچوب طرح تغییر حکومت، هدف قرار گرفته بود تا او از محاصره در خانه‌اش خارج شود.

احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود به دلیل اظهارات تند علیه اسرائیل و یهودیان شهرت داشت.

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برای مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای در تهران، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است

مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید ایران
مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید ایران

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی پیشین ایران صبح روز دوشنبه ۱۵ سرطان در تهران آغاز شد.

به گفته مقام‌های ایرانی، انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در این مراسم شرکت کنند.

برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که این مراسم، که با تدابیر شدید امنیتی همراه است، از ۱۰ تا ۱۲ ساعت ادامه خواهد داشت.

مقام‌ها تلاش می‌کنند از تکرار حادثه‌ای که در سال ۱۳۶۸ خورشیدی در مراسم تشییع پیکر روح‌الله خمینی رخ داد، جلوگیری کنند؛ حادثه‌ای که در آن ۱۰ نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند.

در آن مراسم، جمعیت عزادار به موتر حامل پیکر خمینی هجوم بردند.

بر اثر ازدحام، کفن پاره شد و پیکر او بر زمین افتاد. در نهایت، مقام‌ها ناچار شدند برای انتقال جنازه به محل دفن از طیاره استفاده کنند.

علی خامنه‌ای که در ۲۸ فبروری و در نخستین روز حمله امریکا و اسرائیل به ایران کشته شد، مراسم تشییع او از دو روز پیش در تهران آغاز شده و قرار است در چند شهر عراق نیز ادامه یابد.

همچنین برنامه‌ریزی شده است که پیکر او روز پنج‌شنبه در زادگاهش، شهر مشهد، به خاک سپرده شود.

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در حمله گسترده روسیه بر کی‌یف، دست‌کم ۱۰ نفر کشته شدند

پیامدهای حمله موشکی و طیاره های بی سرنشین روسیه به کیف
پیامدهای حمله موشکی و طیاره های بی سرنشین روسیه به کیف

روسیه صبح روز دوشنبه ۱۵ سرطان حمله گسترده‌ای را با موشک‌ها و طیاره های بی سرنشین علیه کی‌یف، پایتخت اوکراین انجام داد که در نتیجه آن دست‌کم ۱۰ نفر کشته شدند.

این حمله چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بود روسیه به‌زودی حمله گسترده‌ای را علیه اوکراین آغاز خواهد کرد. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در این حملات ساختمان‌های مسکونی هدف قرار گرفته و ۴۶ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حملات از ۶۸ موشک و بیش از ۳۵۱ طیاره بی سرنشین استفاده کرده است.

اردوی روسیه اعلام کرده که این حملات در پاسخ به حملات به گفته اردوی روسیه تروریستی علیه تأسیسات غیرنظامی روسیه انجام شده است.

یک روز پیش از این حملات، زلینسکی هشدار داده بود که اطلاعات استخباراتی اوکراین نشان می‌دهد روسیه در حال آماده‌سازی برای انجام یک حمله جدید است.

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دونالد ترمپ دیدار قریب‌الوقوع با بنیامین نتانیاهو را تایید کرد

آرشیف
آرشیف

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید که بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، از او خواسته است تا در قصر سفید با یکدیگر دیدار کنند و این دیدار ممکن است پس از بازگشت او از نشست سران ناتو، حتی در هفته آینده برگزار شود.

دفتر بنیامین نتانیاهو روز جمعه اعلام کرد که او با رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت‌وگوی تلیفونی داشته و دو طرف توافق کرده‌اند که به‌زودی در امریکا با یکدیگر دیدار کنند.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، انتظار می‌رود در این دیدار درباره تحولات اخیر شرق میانه، جنگ غزه، روابط دوجانبه، وضعیت امنیتی منطقه و همچنین موضوع ایران گفت‌وگو شود. تاکنون تاریخ دقیق این سفر و دیدار به‌گونه رسمی اعلام نشده است.

این نخستین دیدار احتمالی ترمپ و نتانیاهو پس از تحولات اخیر منطقه خواهد بود.

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هفت عضو اوپیک‌پلس بر افزایش سهمیه تولید نفت به توافق رسیدند

بندرعباس
بندرعباس

هفت عضو اوپیک‌پلس، از جمله عربستان سعودی و روسیه، روز یک‌شنبه ۱۴ سرطان، در نشستی آنلاین با افزایش سهمیه تولید نفت برای ماه آگست سال جاری موافقت کردند.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای اوپیک‌پلس با افزایش ۱۸۸ هزار بشکه نفت در روز موافقت کرده‌اند، هرچند میزان تولید واقعی برخی اعضا هنوز پایین‌تر از سهمیه‌های تعیین‌شده است.

عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان همچنین بر تعهد خود برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت تأکید کردند. قرار است این کشورها دوم ماه آگست نیز نشست دیگری برگزار کنند.

در جریان جنگ میان ایالات متحده و ایران و اختلال شدید در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را برای چند ماه مختل کرده بود، تولید نفت عربستان سعودی، عراق و کویت حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.

اما پس از توافق میان تهران و واشنگتن در اواخر ماه جوزا، رفت‌وآمد کشتی‌ها در منطقه بهبود یافته و بهای نفت نیز به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است.

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ترمپ: می‌توانیم همه مقام‌های ایرانی را در مراسم تشییع خامنه‌ای بکشیم اما این کار را نمی‌کنیم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه در گفت‌وگو با ویب‌سایت اکسیوس گفت که ایالات متحده می‌تواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرده‌اند، از بین ببرد اما چنین کاری نمی‌کند.

او در این گفت‌وگوی تیلیفونی گفته است که امریکا می‌تواند با یک شلیک همه مقام‌های ایران از بین ببرد، اما این کار را نمی‌کند، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نخواهد ماند.

ترمپ با اشاره به این‌که مقام‌های ایرانی "التماس می‌کنند که توافقی حاصل شود"، اعلام کرد طرفین تصمیم گرفته‌اند تا پایان مراسم و رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی، مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند.

او افزود که در این مدت، هیچ‌یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد.

مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌‌ای، رهبر پیشین ایران روز شنبه رسماً آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد یافت.

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نماز جنازه علی خامنه‌ای بدون حضور مجتبی خامنه‌ای، جانشین او ادا شد

جریان ادای نماز جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران
جریان ادای نماز جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران

نماز جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه، ساعت هشت صبح، توسط آیت‌الله جعفر سبحانی اقامه شد. مراسم تشییع او بیش از چهار ماه پس از مرگش در حال برگزاری است.

اما نکته قابل توجه در این مراسم غیبت مجتبی خامنه‌ای است که از او به عنوان آیت‌الله یاد می‌شود و کمتر از ده روز پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در این مراسم حضور ندارد تا نماز میت را برای پدرش اقامه کند.

در این مدت طولانی از مجتبی خامنه‌ای هیچ نوار صوتی و ویدیویی منتشر نشده است.

با این حال سه پسر دیگر علی خامنه‌ای، مصطفی و مسعود و میثم، که از روز ۹ حوت سال گذشته یعنی آغاز جنگ تاکنون خبری از آنها نبود روز یک‌شنبه بر سر تابوت پدر خود حاضر شدند.

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علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران معرفی شد

تهران ۱۳ سرطان مراسم رسمی جنازهٔ علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران
تهران ۱۳ سرطان مراسم رسمی جنازهٔ علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران

رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۳ سرطان بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده‌اند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است.

فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که در جریان جنگ ۴۰ در حمله هوایی اسرائیل به این کشور کشته شد.

وزیر دفاع اسرائیل تنگسیری را مسئول مستقیم عملیات مین‌گذاری و تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه هرمز معرفی کرده بود.

سپاه پاسداران به شکل رسمی خبر انتصاب عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو را اعلام نکرده بود.

او در زمان فرماندهی تنگسیری، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود.

در جریان حملات امریکا و اسرائیل طی جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، ده‌ها مقام سیاسی و فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.

جنازهٔ علی خامنه‌ای که مراسم رسمی آن از تهران آغاز شده و سپس در شهر قم ادامه خواهد یافت، در تاریخ ۹ جولای در شهر مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

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صدراعظم پاکستان از نقش ترکیه در مورد روابط میان ایران و امریکا ستایش کرد

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان

شهباز شریف صدراعظم پاکستان می‌گوید که ترکیه در تلاش‌ها برای امضای تفاهم‌نامه میان اسلام‌آباد و ایالات متحده امریکا در مورد روابط میان ایران و امریکا، نقش مهمی ایفا کرده است.

صدراعظم پاکستان این اظهارات را روز شنبه ۱۳ سرطان در جریان سفرش به ترکیه و در یک نشست خبری مشترک در استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بیان کرد.

او افزود که همکاری میان دو کشور تنها به گفتگوها محدود نمی‌ماند، بلکه با اقدامات عملی نیز تقویت شده است.

از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفته است که ترکیه و پاکستان بار دیگر تعهد خود را تازه کرده‌اند تا حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور را به ۵ میلیارد دالر برسانند.

اردوغان افزوده که ترکیه سرمایه‌گذاران خود را تشویق می‌کند تا در پاکستان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند و در فعالیت‌های اقتصادی نقش فعال‌تری داشته باشند.

او همچنان تأکید کرد که در بخش‌های صنعت دفاعی، انرژی، ترانسپورت، منابع طبیعی مهم و تکنالوژی معلوماتی، همکاری‌های دو کشور از طریق پروژه‌های مشترک جدید گسترش خواهد یافت.

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ترمپ می‌گوید که به‌دلیل تشییع خامنه‌ای "یک هفته" به مقامات تهران فرصت داده است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که به‌دلیل مراسم تشییع جنازهٔ علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، "یک هفته" به مقامات تهران فرصت داده است.

رئیس‌جمهور امریکا در سخنرانی خود در مراسم دوصد‌وپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا که دیروز برگزار شد، گفت: "ایران را به‌شدت در هم کوبیدیم. آن‌ها برای توافق بی‌تاب‌اند. به‌شدت می‌خواهند به توافق برسند. ما به‌خاطر مراسم تشییع، یک هفته به آنها فرصت دادیم، چون آدم‌های خوبی هستیم."

آخرین مرحله از مذاکرات ایران و امریکا به تاریخ دهم سرطان در دوحه، پایتخت قطر، در قالب "مذاکرات فنی" برگزار شد.

این مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامهه ایران و امریکا انجام می‌شود.

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