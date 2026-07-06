افغانستان
بانک جهانی: افغانستان و برخی کشورهای منطقه نیاز به تغییرات در سیستمهای کشاورزی و غذاییشان دارند
بانک جهانی میگوید از آنجایی که افغانستان و سایر کشورهای منطقه تحت تأثیر تغییرات اقلیمی، درگیری و کمبود آب قرار دارند، تغییرات در سیستمهای کشاورزی و غذایی میتواند شرایط را بهبود بخشد، شغل ایجاد کند و به تقویت اقتصادها کمک کند.
بانک جهانی این موضوع را در گزارش جدید خود با عنوان "ایجاد مصونیت غذایی و ایجاد شغل" برای منطقه شرقمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان بیان کرده است.
بانک جهانی میگوید در کشورهای منطقه، در حال حاضر از هر شش نفر، یک نفر به غذا دسترسی امن دارد و ۴۲ درصد از مردم توانایی تهیه وعدههای غذایی سالم و مغذی را ندارند.
این گزارش تخمین میزند که تقاضای غذا تا سال ۲۰۵۰، ۶۷ درصد افزایش خواهد یافت، اما به گفته بانک جهانی، راهحلهایی وجود دارد که میتواند به منطقه کمک کند تا با منابع کمتر، غذای بیشتر و با کیفیتتری تولید کند.
این گزارش میافزاید که سیستمهای کشاورزی و غذایی محدود به مزارع نیستند، بلکه شامل پروسس مواد غذایی، انتقال ذخیرهسازی، تجارت و دیگر خدمات غذایی نیز میشوند که تولیدکنندگان را به مصرفکنندگان متصل میکنند.
بانک جهانی میگوید که بخش کشاورزی و غذا در حال حاضر ۶۳ میلیون شغل ایجاد کرده است که تقریباً از هر سه کارگر در منطقه، یک نفر در این بخش مشغول به کار است و پایه و اساس معیشت مردم، رشد اقتصادی و ثبات محسوب میشود.
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سرد شدن بازار پرزهجات موتر در اسپینبولدک کندهار
بازار پرزهجات موتر در منطقه اسپین بولدک کندهار که زمانی گرم بود، اکنون رو به سردی گذاشته و تجارت تقریباً متوقف شده است.
عبدالباقی بینا، معاون رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار به خبرگزاری فرانسه گفت که پیش از بستهشدن گذرگاههای پاکستان، پرزهجات موتر از طریق بندر عباس وارد میشد، اما با آغاز جنگ در ایران، این مسیر هم به رویشان بسته شده است.
پس از بستهشدن گذرگاههای پاکستان، پرزهجات موتر از جاپان و سایر کشورها از طریق امارات متحده عربی و از راه ایران وارد اسپینبولدک میشدند. با وجود طولانی و پرهزینه بودن این مسیر، دست کم واردات از این مسیر ادامه داشت.
اما سپس در ماه فبروری جنگ در شرقمیانه آغاز شد. بینا گفت: "این جنگ مشکلات بسیار جدی برای افغانستان ایجاد کرده است."
جنگ شرقمیانه تجارت بینالمللی از طریق تنگه هرمز را به شدت مختل کرده است.
پرزهجات موتر که قبلاً به اسپین بولدک میرسیدند، برای ساخت موترهای جدید استفاده میشدند و یا برای تعمیر موترها به نقاط مختلف کشور منتقل میشدند.
ادامه مسابقات شپگیزه؛ بند امیر با سپینغر و مس عینک با آمو دیدار خواهد کرد
در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه، روز چهارشنبه تیم بند امیر در مقابل سپینغر و مس عینک در مقابل آمو بازی خواهد کرد.
این درحالیست که در بازیهای روز دوشنبه، تیم نگهبانان بست تیم مس عینک را و آمو تیم بند امیر را شکست داد.
یازدهمین دور لیگ شپگیزه کریکت با حضور پنج تیم چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است.
این مسابقات که در ولایت خوست برگزار شده، به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.
پیکر نخستین فضانورد افغانستان به کابل منتقل شد
پیکر عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز دوشنبه ۱۵ سرطان از آلمان به کابل منتقل شد.
آقای مومند حدود دو هفته پیش به تاریخ ۳۱ جوزا، در شهر شتوتگارت آلمان، در پی بیماری و در سن ۶۷ سالگی درگذشت.
در ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی دیده میشود که یک قطعه تشریفات، شماری از مقامهای حکومت طالبان، اعضای خانواده و دوستداران او در میدان هوایی کابل برای ادای احترام به پیکرش حضور یافتهاند.
عبدالاحد مومند نخستین شهروند افغانستان بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی به فضا سفر کرد و ۹ روز را در یک ایستگاه فضایی سپری کرد.
او همچنین نخستین فضانوردی بود که یک نسخه از قرآن کریم را با خود به فضا برد و آن را در آنجا تلاوت کرد.
آقای مومند، که از ولایت غزنی بود، در جریان جنگهای داخلی افغانستان به آلمان مهاجرت کرد و همراه با همسر و سه فرزندش در آن کشور زندگی میکرد. قرار است پیکر او در گورستان تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شود.
کمپاین واکسین پولیو در شماری از مناطق قندهار و هلمند آغاز میشود
قرار است روز سهشنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در شماری از مناطق ولایتهای قندهار و هلمند آغاز شود.
بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز دوشنبه ۱۵ سرطان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کارزار واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج سال در مرکز ولایت قندهار، هلمند و ولسوالیهای نهرسراج، موسیقلعه، واشیر، نادعلی و مارجه این ولایت برگزار خواهد شد.
این بنیاد از همه خانوادهها خواسته که کودکان خود را واکسین کنند تا کشور از خطر بیماری پولیو رهایی یابد.
به گفته سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون شمار موارد مثبت پولیو در افغانستان به ۶ مورد رسیده است.
پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری است که درمان ندارد و تنها راه پیشگیری از آن، تطبیق واکسین است.
دو مقام ارشد سازمان ملل برای بررسی وضعیت عودتکنندگان افغان وارد کابل شدند
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و الکساندر دی کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، روز یکشنبه ۱۴ سرطان، بهمنظور ارزیابی وضعیت عودتکنندگان افغان، نیازمندیهای آنان و روند کمکهای بشردوستانه، وارد کابل شدند.
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان با نشر تصاویری از ورود این دو مقام سازمان ملل به کابل اعلام کرد که آنان بر ادامه حمایت از عودتکنندگان افغان در بخشهای صحت، کمکهای بشردوستانه و ایجاد فرصتهای کاری تأکید کردهاند.
براساس معلومات این وزارت، از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود شش میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشتهاند. بخش عمده این افراد پس از اخراج یا بازگشت از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، وارد افغانستان شدهاند و بسیاری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته اند که با مشکلاتی چون کمبود سرپناه، اشتغال و خدمات اساسی روبهرو هستند.
در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه امروز تیم بست در برابر تیم بند امیر پیروز شد
در بازی نخست امروز تیم اژدهای بندامیر با از دست دادن پنج ویکت، ۱۹۵ دوش برای تیم نگهبانان بُست هدف تعیین کرده بود، اما تیم بست با از دست دادن هفت بازیکنش در آور پایانی هدف تعیین شده را تکمیل کرد و پیروز شد.
در بازی دوم امروز، تیم نهنگان آمو به مصاف تیم ببرهای سپینغر خواهد رفت.
یازدهمین دور مسابقات لیگ شپگیزه در ولایت خوست برگزار شده است.
اوچا میگوید که غیرنظامیان نباید هزینه جنگ را بپردازند
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان با اشاره به حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان گفته که غیرنظامیان نباید هزینه جنگ را بپردازند.
اوچا روز یکشنبه ۱۴ سرطان در صفحۀ ایکس خود نوشته که درگیریها زندگی غیرنظامیان را مختل میسازد و در کنار تشدید ترس در میان آنان به سلامت روان به ویژه سلامت روان کودکان آسیبهای زیادی وارد میکند.
باشندگان ولسوالی سپیره خوست به این اداره ملل متحد گفته اند که پس از حملات هوایی دیگر خواب آرام ندارند و با شنیدن صداهای بلند هراسان میشوند.
بر اساس آمار دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان در یکشنبه شب هفته گذشته، دستکم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
اداره سره میاشت از افتتاح یک شفاخانهٔ مجهز برای درمان بیماریهای قلبی در کابل در آینده نزدیک خبر داده است
شهابالدین دلاور رئیس عمومی اداره سره میاشت در کنترول طالبان میگوید که بهزودی یک شفاخانهٔ مجهز برای درمان بیماریهای قلبی در کابل افتتاح خواهد شد.
او این سخنان را روز شنبه ۱۳ سرطان در یک مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان بیان کرده و افزوده که این شفاخانه ظرفیت درمان سالانه حدود دو هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب را خواهد داشت و خدمات درمانی در آن بهگونهٔ رایگان ارائه خواهد شد.
وی در مورد زمان دقیق افتتاح این شفاخانه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
با این حال، پیش از این از سوی جمعیت هلال احمر افغانی، شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان به چندین شفاخانه در کابل معرفی و تداوی شدهاند.
علاوه بر آن، بسیاری از کودکان مبتلا به این بیماری و سایر بیماریها به خارج از کشور، بهویژه به آلمان، اعزام شدهاند و در آنجا توسط بنیاد دهکدهٔ صلح آلمان بهصورت رایگان درمان گردیدهاند.
حکومت طالبان از گسترش روابط تجارتی با بنگله دیش خبر داده است
وزارت خارجهٔ حکومت طالبان میگوید که تجارت دوجانبه میان افغانستان و بنگله دیش ظرفیتهای فراوانی دارد و باید برای رشد اقتصادی هر دو کشور از آن استفاده شود.
این را امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با حافظالدین احمد، رئیس پارلمان بنگله دیش، در تهران مطرح کرده است
عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت، روز شنبه ۱۳ سرطان با نشر خبرنامهای در صفحهٔ ایکس خود گفته که در این دیدار دربارهٔ گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و بنگله دیش، بهویژه توسعهٔ روابط تجارتی، گفتگو شده است.
به گفتهٔ آقای بلخی، رئیس پارلمان بنگله دیش روابط دو کشور را تاریخی توصیف کرده و گسترش روابط تجارتی را در کنار روند بازسازی اقتصادی افغانستان، یک فرصت خوب برای هر دو طرف دانسته است.
بر اساس گزارشها، از زمانی که تجارت افغانستان با پاکستان متوقف شده است، حکومت طالبان تلاشهای خود را برای گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه، از جمله بنگله دیش، افزایش داده است.
از سال ۲۰۲۵ به اینسو، چندین هیئت تجارتی حکومت طالبان برای تقویت همکاریهای اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بنگله دیش، از این کشور بازدید کردهاند.