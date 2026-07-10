جهان
اکسیوس: میانجیهای منطقهای در پی نجات مذاکرات هستهای ایران و امریکا
وبسایت اکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و شماری از کشورهای میانجی منطقه، از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی، تلاش دارند تنش میان ایالات متحده و ایران را کاهش دهند و از شکست کامل مذاکرات هستهای جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۷ سرطان تفاهمنامه و آتشبس با ایران را پایانیافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را صادر نمود، اداره او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری به یک جنگ همهجانبه است.
یک منبع منطقهای به اکسیوس گفته است که میانجیها بر این باورند حملات اخیر به کشتیها در تنگه هرمز، احتمالاً از سوی جناحهایی در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهمنامه مخالفاند و در تلاشاند روند مذاکرات را تضعیف کنند.
اکسیوس همچنین گزارش داده است که مقامهای کشورهای میانجی روز چهارشنبه تماسهای متعددی با مقامهای امریکایی و ایرانی برقرار کردهاند تا ابتدا زمینه کاهش تنش را فراهم سازند و سپس درباره زمان برگزاری دور تازه مذاکرات فنی به توافق برسند.
یک مقام امریکایی نیز پس از نشست دونالد ترمپ با تیم امنیت ملی این کشور گفته است که واشنگتن همچنان به یافتن یک راهحل دیپلماتیک متعهد است و گفتوگوهای فنی برای دستیابی به توافق هستهای ادامه دارد. با این حال، امریکا حملات ایران به کشتیهای تجارتی در تنگه هرمز را «اقدامات تروریستی» و نقض تعهدات تهران در چارچوب تفاهمنامه میداند.
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رهبر پیشین ایران در مشهد به خاک سپرده شد
علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، شام پنجشنبه ۱۸ سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده شد.
مراسم خاکسپاری او حدود چهار ماه پس از کشته شدنش برگزار شد.
آخرین نماز جنازه بر پیکر او را مصطفی خامنهای، فرزند ارشدش، ادا کرد؛ اما مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در این مراسم حضور نیافت. غیبت او در جریان مراسم تشییع پنجروزه، در حالی که شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و سه پسر دیگر خامنهای حضور داشتند، توجه بسیاری را جلب کرده است.
خامنهای از ۱۹۸۹ الی ۲۰۲۶ رهبر ارشد ایران بود و در سن ۸۷ سالگی در اولین موج حملات امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری امسال کشته شد.
در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد
در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد؛ عمان با وضع مالیه بر عبور کشتیها از تنگه هرمز مخالفت کرد.
رسانههای ایرانی شامگاه پنجشنبه (۱۸ سرطان) از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در دو منطقه در جنوب ایران، از جمله بوشهر، خبر دادند.
خبرگزاری مهر گزارش داد: «دقایقی پیش صدای دو انفجار در نزدیکی شهرهای بوشهر و چغادک شنیده شد.»
پیش از این، روز پنجشنبه، نیروهای امریکایی مناطقی در بوشهر، از جمله مناطق ماحول نیروگاه هستهای این شهر، را هدف حمله قرار داده بودند.
با انتشار این گزارش، احتمال ادامه حملات امریکا به مناطق جنوبی ایران دیده می شود.
همزمان، خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که عمان بهطور رسمی به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از دریافت حقالعبور یا وضع مالیه بر کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، حمایت نمیکند.
پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران، سپاه پاسداران در نخستین اقدام خود به همه کشتیها هشدار داد که اگر بدون اجازه از تنگه هرمز عبور کنند، هدف قرار خواهند گرفت.
از آغاز جنگ تاکنون، حکومت ایران چندین بار تأکید کرده است که مدیریت تنگه هرمز در نهایت میان ایران و عمان تقسیم میشود، زیرا این دو کشور در شمال و جنوب این آبراه مهم قرار دارند و تصمیمگیری درباره مدیریت و هزینههای عبور و مرور بر عهده آنها است.
اکنون عمان به سازمان بینالمللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اطلاع داده است که با دریافت هزینه یا حقالعبور از کشتیها در تنگه هرمز مخالف است.
در نتیجۀ آتشسوزی یک فابریکه در چین حداقل 28 تن کشته شدند
در نتیجۀ آتشسوزی در یک فابریکۀ تولید بوت در جنوبشرق چین حداقل 28 تن کشته شدند.
براساس رسانه دولتی سی سی تی وی، نیروهای اطفائیه تا ناوقت دیروز در تلاش بودند تا آتش را مهار ساخته، افرادی را که در داخل ساختمان فابریکه گیر مانده بودند، نجات دهند.
براساس سی سی تی وی، این آتشسوزی در شهر جینجیانگ، در ولایت فوجیان در چین رخداده است.
خبر گزاری رویترز، تعداد تلفات ناشی از این رویداد را دیروز 28 تن گزارش داد، اما احتمال دارد که تعداد آن افزایش یابد.
بر اساس آمار رسمی، هزاران شرکت فعال در شهر جینجیانگ در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۱.۲ میلیارد جوره بوت تولید کردند که معادل ۲۰ درصد تولید بوت در جهان را تشکیل می داد.
وزارت صحت ایران: در حملات دو روز اخیر امریکا ۱۴ نفر کشته شدهاند
وزارت صحت ایران اعلام کرده است که در حملات دو روز اخیر ایالات متحده به این کشور، دستکم ۱۴ نفر کشته و ۷۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صحت ایران پنجشنبه ۱۸ سرطان گفت که نیروهای امریکایی تاکنون پنج ولایت ایران را هدف حمله قرار دادهاند.
به گفته او، از میان زخمیان، ۴۷ نفر همچنان در شفاخانهها بستری هستند و سایر مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدهاند.
این مقام وزارت صحت مشخص نکرده است که آمار تلفات اعلامشده شامل نیروهای نظامی نیز میشود یا تنها مربوط به افراد ملکی است.
پیش از این، اردوی ایران از کشته شدن هشت نظامی و سپاه پاسداران نیز از کشته شدن یکی از نیروهای خود در حملات شب نخست امریکا خبر داده بودند.
ترمپ از احتمال کشته شدن رهبران جدید ایران سخن گفت؛ تهران از تلفات نظامی خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پس از پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره، از عملکرد خود در قبال جنگ با ایران دفاع کرده و گفت که ممکن است رهبران جدید ایران نیز کشته شوند.
ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان در یک نشست خبری در انقره، درباره رهبران ایران گفت: "آنها رهبرانی داشتند؛ دیگر وجود ندارند. اکنون رهبران دیگری دارند و ممکن است آنها نیز از بین بروند."
او همچنین افزود که خودش نیز ممکن است هدف قرار گیرد، زیرا به گفته او، "هدف شماره یک" ایران است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که در جریان حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، آیت الله علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان نظامی و مقامهای ارشد این کشور کشته شدند.
رئیسجمهور امریکا درباره احتمال آغاز دور تازه درگیریها میان واشنگتن و تهران گفت که هر رویدادی ممکن است به سرعت پایان یابد و هدف امریکا وارد شدن به یک درگیری طولانیمدت نیست.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اردوی امریکا در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتیها در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب ایران هدف قرار داد.
همزمان، اردوی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات چهارشنبه شب امریکا هشت تن از نیروهای نظامی آن در سه پایگاه کشته شدند.
بر اساس بیانیه روابطعمومی اردوی ایران که رسانههای آن کشور بازتاب دادهاند، این نیروها در بندرعباس و بوشهر «بر اثر اصابت پرتابههای دشمن» کشته شدند.
تعهد تازه ناتو به اوکراین؛ ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی در سال ۲۰۲۶
رهبران کشورهای عضو ناتو با نشر اعلامیه مشترکی در پایان نشست دو روزه خود، روز چهارشنبه ۱۷ سرطان، متعهد شدند که در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو (حدود ۸۲ میلیارد دالر) تجهیزات نظامی، کمکهای امنیتی و آموزش نظامی در اختیار اوکراین قرار دهند و بر ادامه حمایت از کییف تأکید کردند.
در این اعلامیه، روسیه تهدیدی بلندمدت برای امنیت اروپا و منطقه یورو-اتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو بر افزایش سرمایهگذاریهای دفاعی، گسترش همکاریهای نظامی، توسعه فناوریهای نوین و تقویت توان دفاعی تأکید کردهاند.
همزمان با برگزاری نشست ناتو در انقره، روسیه بامداد چهارشنبه ۱۷ سرطان حملات تازهای را علیه اوکراین انجام داد که در نتیجه آن دستکم هفت نفر کشته شدند. اوکراین نیز به این حملات پاسخ متقابل داد.
براساس گزارشها، روسیه در هفته گذشته تقریباً هر روز با استفاده از طیارههای بیسرنشین و راکتهای بالستیک، مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تاکنون بیش از ۵۰ کشته برجا گذاشته است.
بهای نفت بیش از ۵ درصد افزایش یافت
پس از آنکه دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد توافق با ایران پایان یافته است، بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از ۵ درصد افزایش یافت.
بهای نفت خام ۵.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۸ دالر در هر بشکه رسید.
همچنین، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افزایش ۵.۴ درصدی، از ۷۴ دالر در هر بشکه فراتر رفت.
ایالات متحده پس از آن بیش از ۸۰ هدف را در داخل ایران هدف قرار داد که ایران در روزهای ۵ و ۶ جولای چندین حمله به کشتیها در تنگه هرمز انجام داد.
شهباز شریف: یک طیاره باربری بوئینگ در دریای عرب سقوط کرده است
پاکستان روز چهارشنبه ۱۷ سرطان عملیات جستوجو برای یافتن یک طیاره باربری بوئینگ را آغاز کرد که در امتداد ساحل جنوبی این کشور ناپدید شده بود.
شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفت این طیاره که پنج نفر سرنشین داشت، در دریای عرب سقوط کرده است.
مقامهای هوانوردی پاکستان گفتهاند که ارتباط این طیاره با مرکز کنترل ترافیک هوایی شام سهشنبه قطع شد.
این طیاره که از شهر شارجه در امارات متحده عربی به سوی شهر کراچی پاکستان در حرکت بود، پیش از آن گزارش داده بود که در سیستم هدایت آن مشکل به وجود آمده است.
در خبرنامه دفتر صدراعظم پاکستان آمده است که شهباز شریف ضمن ابراز همدردی با خانوادههای اعضای خدمه طیاره، به تمامی نهادهای مربوط دستور داده تا عملیات جستوجو و نجات را سرعت بخشیده و از تمام امکانات موجود استفاده کنند.
ترمپ: توافق با ایران دیگر پایان یافته است
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که تفاهمنامه امضا شده برای پایان دادن به تنش با ایران دیگر پایان یافته است و افزود که دیگر تمایلی به ادامه گفتگو با تهران ندارد.
ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان پیش از آغاز نشست سران ناتو در انقره، پایتخت ترکیه، گفت: «از نظر من، فکر میکنم این توافق دیگر تمام شده است. من دیگر نمیخواهم با آنها معامله یا مذاکره کنم.»
ترمپ که در کنار مارک روته، دبیرکل ناتو، سخن میگفت، افزود: «آنها هیچ ارزشی ندارند. آنها افراد بیمار هستند و توسط افراد بیمار رهبری میشوند.» او همچنین گفت: «از نظر من، معامله با آنها فقط وقت تلف کردن است.»
با این حال، او گفت تصمیم درباره ادامه یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکرهکنندگان امریکایی واگذار میکند. ترمپ با وجود اتخاذ موضعی سختگیرانه، همچنان راه گفتگو و دیپلماسی را باز گذاشت.
توافق آتشبس موقت میان واشنگتن و تهران، که با میانجیگری پاکستان امضا شده بود، یک فرصت ۶۰ روزه را برای گفتگو درباره دستیابی به یک توافق دائمی فراهم میکرد.
اما مذاکرات غیرمستقیم در قطر هفته گذشته بدون دستیابی به پیشرفت پایان یافت و اردوی امریکا شام سهشنبه ۱۶ سرطان دور تازهای از حملات علیه ایران را آغاز کرد.
امریکا همچنین اعلام کرد مجوزی را که به ایران اجازه ادامه فروش نفت را میداد، نیز لغو کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، ایران را به حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز متهم کرد.