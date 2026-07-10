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تعداد قربانیان آتشسوزیهای جنگلات در اسپانیا به ۱۱ تن رسید
مقامهای اسپانیا می گویند که تعداد قربانیان آتشسوزیهای جنگلات در منطقۀ آلمِریا در جنوب این کشور به ۱۱ تن رسیده و ۱۹ تن دیگر همچنان مفقود هستند.
ادارۀ منطقهای آندلس روز جمعه (۱۹ سرطان) در اعلامیهای گفت که تعدادی از کشتهشدگان در داخل وسایط نقلیه پیدا شدهاند و نیروهای امدادی به عملیات جستجو و نجات ادامه میدهند.
تعداد بلند کشتهشدگان و مفقودالاثرهای آتشسوزی در حومۀ آلمریا، آن را به مرگبارترین آتشسوزی جنگلات در بیش از دو دهه اخیر در اسپانیا تبدیل کرده است.
در این آتشسوزی حداقل شش تن نیز مجروح شده اند.
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سه تایلندی خدمۀ کشتی «مایوری ناری» درخواست غرامت کردند
سه دریانورد تایلندی که از حملۀ مرگبار ۱۱ مارچ بر کشتی «مایوری ناری» در تنگۀ هرمز جان سالم به در بردهاند، از کارفرمای خود درخواست غرامت کردهاند.
براساس خبرگزاری رویترز، محکمۀ کار تایلند روز جمعه(۱۹ سرطان ) شکایت این سه دریانور را پذیرفت. آنها خواستار پرداخت حداقل یک میلیون بات، معادل حدود ۳۰ هزار دالر امریکایی برای هر تن شدهاند.
وکیل آنها گفته که موکلانش به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شدهاند و دیگر قادر به ادامۀ کار بهحیث دریانورد نیستند.
شرکت «پرشس شیپینگ»، مالک کشتی «مایوری ناری» اعلام کرده که به همۀ تعهدات قانونی خود در قبال خدمه این کشتی عمل کرده و از زمان وقوع حادثه از آنها و خانوادههایشان حمایت کرده است.
در حمله ۱۱ مارچ بر کشتی«مایوری ناری» در تنگۀ هرمز، سه عضو خدمۀ آن کشته و ۲۰ تن دیگر نجات یافتند.
حکومت طالبان: نزدیک به سه هزار مهاجر افغان در یک روز به افغانستان بازگشتند
حکومت طالبان میگوید که روز پنجشنبه، ۱۹ سرطان، نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان، از طریق گذرگاههای تورخم، سپینبولدک، بهرامچه و اسلامقلعه به افغانستان بازگشتهاند.
این مهاجران در حالی به کشور بازمیگردند که پاکستان از امروز روند تازهای را برای بازداشت افغانهای فاقد اسناد معتبر اقامت آغاز کرده است.
در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، حدود شش میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند.
این سازمان همچنین افزوده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تا کنون، حدود ۷۵۰ هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشتهاند.
تیم کریکت افغانستان ایلیون در نخستین میزبانی داخلی، ازبکستان را شکست داد
دیدار دوستانه کریکت میان تیمهای افغانستان ایلیون (AFG XI) و ازبکستان که جمعه ۱۹ سرطان، در ولایت خوست برگزار شده بود، با پیروزی تیم افغانستان به پایان رسید.
در آغاز این مسابقه که در ورزشگاه رحمتولی مسرور برگزار شد، تیم ازبکستان قرعه را برد و نخست توپاندازی (بالینگ) را انتخاب کرد.
تیم افغانستان الیون در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، ۳۲۴ دوش برای تیم ازبکستان هدف تعیین کرد.
در مقابل، تیم ازبکستان در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، تنها ۱۲۴ دوش به دست آورد.
تیم افغانستان ایلیون متشکل از بازیکنان با تجربه و نوظهور است که از سوی کریکت بورد افغانستان تعیین شد.
این نخستین بار است که کریکت بورد افغانستان، در داخل کشور میزبان یک تیم خارجی در یک مسابقه کریکت میشود.
کریکت بورد افغانستان در ماه دسمبر سال گذشته، یک تفاهمنامه همکاریهای تخنیکی را با فدراسیون کریکت ازبکستان امضا کرده بود.
کمپاین تازه واکسین پولیو در کنر و نورستان آغاز میشود
انتظار میرود کمپاین تطبیق واکسین پولیو روز شنبه ۲۰ سرطان، در تمامی ولسوالیهای ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان شامل برگمتال، کامدیش، پارون، واما و وایگل برگزار شود.
نهاد (افغانستان عاری از پولیو) روز پنجشنبه، ۱۹ سرطان، با نشر پیامی در صفحه ایکس خود اعلام کرد که این کمپاین مشترک شامل واکسین تزریقی و واکسین خوراکی (قطرهای) پولیو است و با هدف تقویت سیستم معافیتی کودکان زیر پنج سال و جلوگیری از گسترش ویروس پولیو برگزار میشود.
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری و ناتوانکننده است که درمان ندارد و تنها راه پیشگیری از آن، تطبیق بهموقع واکسین است.
اسپانیا و بلجیم برای صعود به نیمهنهایی جام جهانی فوتبال به میدان میروند
تیم ملی فوتبال اسپانیا روز جمعه، ۱۹ سرطان (۱۰ جولای)، در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی به مصاف تیم ملی بلجیم میرود.
این دیدار در شهر اینگلوود ایالت کالیفرنیای ایالات متحده برگزار خواهد شد.
برنده این مسابقه، روز سهشنبه در مرحله نیمهنهایی با تیم ملی فرانسه روبهرو خواهد شد.
پیش از این، تیم ملی فرانسه روز پنجشنبه با پیروزی ۲ بر صفر برابر مراکش، جواز حضور در مرحله نیمهنهایی این رقابتها را به دست آورد.
همچنین، قرار است تیمهای ناروی و انگلستان روز شنبه در دیگر دیدار مرحله یکچهارم نهایی به مصاف هم بروند و مسابقه ارجنتاین و سویس نیز برای روز یکشنبه برنامهریزی شده است.
رهبر پیشین ایران در مشهد به خاک سپرده شد
علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، شام پنجشنبه ۱۸ سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده شد.
مراسم خاکسپاری او حدود چهار ماه پس از کشته شدنش برگزار شد.
آخرین نماز جنازه بر پیکر او را مصطفی خامنهای، فرزند ارشدش، ادا کرد؛ اما مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در این مراسم حضور نیافت. غیبت او در جریان مراسم تشییع پنجروزه، در حالی که شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و سه پسر دیگر خامنهای حضور داشتند، توجه بسیاری را جلب کرده است.
خامنهای از ۱۹۸۹ الی ۲۰۲۶ رهبر ارشد ایران بود و در سن ۸۷ سالگی در اولین موج حملات امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری امسال کشته شد.
اکسیوس: میانجیهای منطقهای در پی نجات مذاکرات هستهای ایران و امریکا
وبسایت اکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و شماری از کشورهای میانجی منطقه، از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی، تلاش دارند تنش میان ایالات متحده و ایران را کاهش دهند و از شکست کامل مذاکرات هستهای جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۷ سرطان تفاهمنامه و آتشبس با ایران را پایانیافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را صادر نمود، اداره او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری به یک جنگ همهجانبه است.
یک منبع منطقهای به اکسیوس گفته است که میانجیها بر این باورند حملات اخیر به کشتیها در تنگه هرمز، احتمالاً از سوی جناحهایی در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهمنامه مخالفاند و در تلاشاند روند مذاکرات را تضعیف کنند.
اکسیوس همچنین گزارش داده است که مقامهای کشورهای میانجی روز چهارشنبه تماسهای متعددی با مقامهای امریکایی و ایرانی برقرار کردهاند تا ابتدا زمینه کاهش تنش را فراهم سازند و سپس درباره زمان برگزاری دور تازه مذاکرات فنی به توافق برسند.
یک مقام امریکایی نیز پس از نشست دونالد ترمپ با تیم امنیت ملی این کشور گفته است که واشنگتن همچنان به یافتن یک راهحل دیپلماتیک متعهد است و گفتوگوهای فنی برای دستیابی به توافق هستهای ادامه دارد. با این حال، امریکا حملات ایران به کشتیهای تجارتی در تنگه هرمز را «اقدامات تروریستی» و نقض تعهدات تهران در چارچوب تفاهمنامه میداند.
بازی دوستانه کریکت میان افغانستان و ازبکستان در خوست
رقابت دوستانه کریکت میان تیمهای افغانستان و ازبکستان در ولایت خوست جمعه ۱۹ سرطان جریان دارد.
این مسابقه در ورزشگاه رحمتولی مسرور برگزار شده و در آغاز بازی، تیم ازبکستان برنده قرعه شد و نخست توپاندازی (بالینگ) را انتخاب کرد.
تیم افغانستان در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، ۳۲۳ دوش به دست آورد و برای تیم ازبکستان هدف ۳۲۴ دوش تعیین کرد.
این نخستین بار است که کریکت بورد افغانستان در داخل کشور میزبان یک تیم خارجی برای برگزاری مسابقه کریکت میشود.
در این مسابقه تیم منتخب کریکت بورد افغانستان متشکل از بازیکنان با تجربه و نوظهور اشتراک کرده اند.
کریکت بورد افغانستان در ماه دسمبر سال گذشته تفاهمنامه همکاری های تخنیکی را با فدراسیون کریکت ازبکستان امضا کرد.
در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد
در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد؛ عمان با وضع مالیه بر عبور کشتیها از تنگه هرمز مخالفت کرد.
رسانههای ایرانی شامگاه پنجشنبه (۱۸ سرطان) از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در دو منطقه در جنوب ایران، از جمله بوشهر، خبر دادند.
خبرگزاری مهر گزارش داد: «دقایقی پیش صدای دو انفجار در نزدیکی شهرهای بوشهر و چغادک شنیده شد.»
پیش از این، روز پنجشنبه، نیروهای امریکایی مناطقی در بوشهر، از جمله مناطق ماحول نیروگاه هستهای این شهر، را هدف حمله قرار داده بودند.
با انتشار این گزارش، احتمال ادامه حملات امریکا به مناطق جنوبی ایران دیده می شود.
همزمان، خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که عمان بهطور رسمی به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از دریافت حقالعبور یا وضع مالیه بر کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، حمایت نمیکند.
پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران، سپاه پاسداران در نخستین اقدام خود به همه کشتیها هشدار داد که اگر بدون اجازه از تنگه هرمز عبور کنند، هدف قرار خواهند گرفت.
از آغاز جنگ تاکنون، حکومت ایران چندین بار تأکید کرده است که مدیریت تنگه هرمز در نهایت میان ایران و عمان تقسیم میشود، زیرا این دو کشور در شمال و جنوب این آبراه مهم قرار دارند و تصمیمگیری درباره مدیریت و هزینههای عبور و مرور بر عهده آنها است.
اکنون عمان به سازمان بینالمللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اطلاع داده است که با دریافت هزینه یا حقالعبور از کشتیها در تنگه هرمز مخالف است.