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شنبه ۲۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۲۷

جهان

وزیر امور خارجۀ ایران، به مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، روز شنبه(۲۰ سرطان) به شهر مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد تا درمورد تحولات منطقه به‌ویژه تنگۀ هرمز با مقامات آن کشور گفت‌وگو کند.

این سفر یک روز پس از آن صورت گرفت که بر اساس برخی گزارش‌ها، ایالات متحدۀ امریکا خواستار تعهد علنی تهران در زمینۀ باز نگهداشتن تنگۀ هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی شد.

براساس خبرگزاری بلومبرگ، عمان رسماً مخالفت خود با دریافت حق العبور از تردد در تنگۀ هرمز را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.

در پی درگیری های نظامی اخیر در منطقه تنگۀ هرمز که با حمله بر چند کشتی در آب‌های عمان آغاز شد، امریکا با حملات هوایی بر ده‌ها هدف در جنوب ایران پاسخ داد و تهران نیز در واکنش بار دیگر حملات راکتی و طیارات بی‌پیلوت را بر برخی مناطق در کشورهای منطقه انجام داد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا آتش‌بس با ایران را «پایان‌یافته» اعلام کرده، اما در عین حال از ادامه یافتن گفت‌وگوها خبر داده است.

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رئیس جمهور ترمپ: واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود، دیگر به پایان رسیده است.

همزمان، امریکا فشار بر ایران را برای توقف حملات بر کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز افزایش داده و خواستار تعهد علنی تهران به باز نگه‌داشتن این آبراه بروی کشتیرانی بین‌المللی شده است.

ترامپ روز جمعه در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به او نوشته که «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است گفت‌وگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده به‌صراحت به آن‌ها اعلام کرده که آتش‌بس پایان یافته است.»

اما تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست مذاکره با امریکا نداده و تنها با میزبانی از یک میانجی قطری موافقت کرده است.

براساس خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به عمان سفر کرد. محور اجندای این سفر، مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت در تنگه هرمز، خوانده شده است.

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رحمن‌الله لکنوال، به شفاخانه منتقل شده است

رحمن‌الله لکنوال که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا متهم است(آرشیف)
رحمن‌الله لکنوال که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا متهم است(آرشیف)

رحمن‌الله لکنوال، افغانی که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا در نزدیک یک ایستگاه متروی واشنگتن دی‌سی متهم است، پس از خودداری از صرف غذا و آب در زندان، به شفاخانه منتقل شده است.

براساس روزنامه واشنگتن پست، امیت مهتا، قاضی فدرال امریکا، گفته که لکنوال در شفاخانه پوهنتون جورج واشنگتن تحت تداوی قرار دارد.

بر اساس اسناد محکمه، سارنوال‌ها می گویند که رحمن‌الله لکنوال ۳۰ ساله، با یک اسلحه سرقت‌شده در ۲۶ نوامبر گذشته، در نزدیک ایستگاه متروی «فاراگات وست»، در حومۀ قصر سفید، بر نیروهای گارد ملی امریکا تیراندازی کرده است.

در نتیجه این تیراندازی، دو عسکر گارد ملی امریکا؛ سارا بکستروم ۲۰ ساله، و اندرو ولف ۲۴ ساله، زخمی شدند. بکستروم در اثر جراحات وارده جان باخت، اما ولف نجات یافت. دو عضو دیگر گارد ملی نیز در این حمله زخمی شدند.

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سه تایلندی خدمۀ کشتی «مایوری ناری» درخواست غرامت کردند

کشتی«مایوری ناری»
کشتی«مایوری ناری»

سه دریانورد تایلندی که از حملۀ مرگبار ۱۱ مارچ بر کشتی «مایوری ناری» در تنگۀ هرمز جان سالم به در برده‌اند، از کارفرمای خود درخواست غرامت کرده‌اند.

براساس خبرگزاری رویترز، محکمۀ کار تایلند روز جمعه(۱۹ سرطان ) شکایت این سه دریانور را پذیرفت. آنها خواستار پرداخت حداقل یک میلیون بات، معادل حدود ۳۰ هزار دالر امریکایی برای هر تن شده‌اند.

وکیل آنها گفته که موکلانش به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شده‌اند و دیگر قادر به ادامۀ کار به‌حیث دریانورد نیستند.

شرکت «پرشس شیپینگ»، مالک کشتی «مایوری ناری» اعلام کرده که به همۀ تعهدات قانونی خود در قبال خدمه این کشتی عمل کرده و از زمان وقوع حادثه از آنها و خانواده‌های‌شان حمایت کرده است.

در حمله ۱۱ مارچ بر کشتی«مایوری ناری» در تنگۀ هرمز، سه عضو خدمۀ آن کشته و ۲۰ تن دیگر نجات یافتند.

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تعداد قربانیان آتش‌سوزی‌های جنگلات در اسپانیا به ۱۱ تن رسید

آتش‌سوزی جنگلات در منطقۀ لاس گالاردو در اسپانیا، ۹ جولای ۲۰۲۶
آتش‌سوزی جنگلات در منطقۀ لاس گالاردو در اسپانیا، ۹ جولای ۲۰۲۶

مقام‌های اسپانیا می گویند که تعداد قربانیان آتش‌سوزی‌های جنگلات در منطقۀ آلمِریا در جنوب این کشور به ۱۱ تن رسیده و ۱۹ تن دیگر همچنان مفقود هستند.

ادارۀ منطقه‌ای آندلس روز جمعه (۱۹ سرطان) در اعلامیه‌ای گفت که تعدادی از کشته‌شدگان در داخل وسایط نقلیه پیدا شده‌اند و نیروهای امدادی به عملیات جستجو و نجات ادامه می‌دهند.

تعداد بلند کشته‌‌شدگان و مفقودالاثر‌های آتش‌سوزی در حومۀ آلمریا، آن را به مرگبارترین آتش‌سوزی جنگلات در بیش از دو دهه اخیر در اسپانیا تبدیل کرده است.

در این آتش‌سوزی حداقل شش تن نیز مجروح شده اند.

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رهبر پیشین ایران در مشهد به خاک سپرده شد

مراسم جنازه رهبر پیشین ایران
مراسم جنازه رهبر پیشین ایران

علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، شام پنج‌شنبه ۱۸ سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده شد.

مراسم خاک‌سپاری او حدود چهار ماه پس از کشته شدنش برگزار شد.

آخرین نماز جنازه بر پیکر او را مصطفی خامنه‌ای، فرزند ارشدش، ادا کرد؛ اما مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در این مراسم حضور نیافت. غیبت او در جریان مراسم تشییع پنج‌روزه، در حالی که شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و سه پسر دیگر خامنه‌ای حضور داشتند، توجه بسیاری را جلب کرده است.

خامنه‌ای از ۱۹۸۹ الی ۲۰۲۶ رهبر ارشد ایران بود و در سن ۸۷ سالگی در اولین موج حملات امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری امسال کشته شد.

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اکسیوس: میانجی‌های منطقه‌ای در پی نجات مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا

وب‌سایت اکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و شماری از کشورهای میانجی منطقه، از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی، تلاش دارند تنش میان ایالات متحده و ایران را کاهش دهند و از شکست کامل مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش، با وجود آن‌که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۷ سرطان تفاهم‌نامه و آتش‌بس با ایران را پایان‌یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را صادر نمود، اداره او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری به یک جنگ همه‌جانبه است.

یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته است که میانجی‌ها بر این باورند حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز، احتمالاً از سوی جناح‌هایی در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم‌نامه مخالف‌اند و در تلاش‌اند روند مذاکرات را تضعیف کنند.

اکسیوس همچنین گزارش داده است که مقام‌های کشورهای میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقام‌های امریکایی و ایرانی برقرار کرده‌اند تا ابتدا زمینه کاهش تنش را فراهم سازند و سپس درباره زمان برگزاری دور تازه مذاکرات فنی به توافق برسند.

یک مقام امریکایی نیز پس از نشست دونالد ترمپ با تیم امنیت ملی این کشور گفته است که واشنگتن همچنان به یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک متعهد است و گفت‌وگوهای فنی برای دستیابی به توافق هسته‌ای ادامه دارد. با این حال، امریکا حملات ایران به کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز را «اقدامات تروریستی» و نقض تعهدات تهران در چارچوب تفاهم‌نامه می‌داند.

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در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد

تصویری از تنگه هرمز
تصویری از تنگه هرمز

در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد؛ عمان با وضع مالیه بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کرد.

رسانه‌های ایرانی شامگاه پنج‌شنبه (۱۸ سرطان) از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در دو منطقه در جنوب ایران، از جمله بوشهر، خبر دادند.

خبرگزاری مهر گزارش داد: «دقایقی پیش صدای دو انفجار در نزدیکی شهرهای بوشهر و چغادک شنیده شد.»

پیش از این، روز پنج‌شنبه، نیروهای امریکایی مناطقی در بوشهر، از جمله مناطق ماحول نیروگاه هسته‌ای این شهر، را هدف حمله قرار داده بودند.

با انتشار این گزارش‌، احتمال ادامه حملات امریکا به مناطق جنوبی ایران دیده می شود.

همزمان، خبرگزاری بلومبرگ روز پنج‌شنبه گزارش داد که عمان به‌طور رسمی به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از دریافت حق‌العبور یا وضع مالیه بر کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، حمایت نمی‌کند.

پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران، سپاه پاسداران در نخستین اقدام خود به همه کشتی‌ها هشدار داد که اگر بدون اجازه از تنگه هرمز عبور کنند، هدف قرار خواهند گرفت.

از آغاز جنگ تاکنون، حکومت ایران چندین بار تأکید کرده است که مدیریت تنگه هرمز در نهایت میان ایران و عمان تقسیم می‌شود، زیرا این دو کشور در شمال و جنوب این آبراه مهم قرار دارند و تصمیم‌گیری درباره مدیریت و هزینه‌های عبور و مرور بر عهده آن‌ها است.

اکنون عمان به سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اطلاع داده است که با دریافت هزینه یا حق‌العبور از کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است.

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در نتیجۀ آتش‌سوزی یک فابریکه در چین حداقل 28 تن کشته شدند

آرشیف
آرشیف

در نتیجۀ آتش‌سوزی در یک فابریکۀ تولید بوت در جنوب‌شرق چین حداقل 28 تن کشته شدند.

براساس رسانه دولتی سی سی تی وی، نیروهای اطفائیه تا ناوقت دیروز در تلاش بودند تا آتش را مهار ساخته، افرادی را که در داخل ساختمان فابریکه گیر مانده بودند، نجات دهند.

براساس سی سی تی وی، این آتش‌سوزی در شهر جین‌جیانگ، در ولایت فوجیان در چین رخداده است.

خبر گزاری رویترز، تعداد تلفات ناشی از این رویداد را دیروز 28 تن گزارش داد، اما احتمال دارد که تعداد آن افزایش یابد.

بر اساس آمار رسمی، هزاران شرکت فعال در شهر جین‌جیانگ در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۱.۲ میلیارد جوره بوت تولید کردند که معادل ۲۰ درصد تولید بوت در جهان را تشکیل می داد.

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وزارت صحت ایران: در حملات دو روز اخیر امریکا ۱۴ نفر کشته شده‌اند

حمله امریکا بر میدان هوایی ایرانشهر
حمله امریکا بر میدان هوایی ایرانشهر

وزارت صحت ایران اعلام کرده است که در حملات دو روز اخیر ایالات متحده به این کشور، دست‌کم ۱۴ نفر کشته و ۷۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صحت ایران پنجشنبه ۱۸ سرطان گفت که نیروهای امریکایی تاکنون پنج ولایت ایران را هدف حمله قرار داده‌اند.

به گفته او، از میان زخمیان، ۴۷ نفر همچنان در شفاخانه‌ها بستری هستند و سایر مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شده‌اند.

این مقام وزارت صحت مشخص نکرده است که آمار تلفات اعلام‌شده شامل نیروهای نظامی نیز می‌شود یا تنها مربوط به افراد ملکی است.

پیش از این، اردوی ایران از کشته شدن هشت نظامی و سپاه پاسداران نیز از کشته شدن یکی از نیروهای خود در حملات شب نخست امریکا خبر داده بودند.

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