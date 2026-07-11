وزیر امور خارجۀ ایران، به مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد

وب‌سایت اکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و شماری از کشورهای میانجی منطقه، از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی، تلاش دارند تنش میان ایالات متحده و ایران را کاهش دهند و از شکست کامل مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش، با وجود آن‌که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۷ سرطان تفاهم‌نامه و آتش‌بس با ایران را پایان‌یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را صادر نمود، اداره او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری به یک جنگ همه‌جانبه است.

یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته است که میانجی‌ها بر این باورند حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز، احتمالاً از سوی جناح‌هایی در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم‌نامه مخالف‌اند و در تلاش‌اند روند مذاکرات را تضعیف کنند.

اکسیوس همچنین گزارش داده است که مقام‌های کشورهای میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقام‌های امریکایی و ایرانی برقرار کرده‌اند تا ابتدا زمینه کاهش تنش را فراهم سازند و سپس درباره زمان برگزاری دور تازه مذاکرات فنی به توافق برسند.

یک مقام امریکایی نیز پس از نشست دونالد ترمپ با تیم امنیت ملی این کشور گفته است که واشنگتن همچنان به یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک متعهد است و گفت‌وگوهای فنی برای دستیابی به توافق هسته‌ای ادامه دارد. با این حال، امریکا حملات ایران به کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز را «اقدامات تروریستی» و نقض تعهدات تهران در چارچوب تفاهم‌نامه می‌داند.