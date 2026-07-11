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شنبه ۲۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۲۷

خبر ها

رئیس جمهور ترمپ: واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود، دیگر به پایان رسیده است.

همزمان، امریکا فشار بر ایران را برای توقف حملات بر کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز افزایش داده و خواستار تعهد علنی تهران به باز نگه‌داشتن این آبراه بروی کشتیرانی بین‌المللی شده است.

ترامپ روز جمعه در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به او نوشته که «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است گفت‌وگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده به‌صراحت به آن‌ها اعلام کرده که آتش‌بس پایان یافته است.»

اما تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست مذاکره با امریکا نداده و تنها با میزبانی از یک میانجی قطری موافقت کرده است.

براساس خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به عمان سفر کرد. محور اجندای این سفر، مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت در تنگه هرمز، خوانده شده است.

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وزیر امور خارجۀ ایران، به مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، روز شنبه(۲۰ سرطان) به شهر مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد تا درمورد تحولات منطقه به‌ویژه تنگۀ هرمز با مقامات آن کشور گفت‌وگو کند.

این سفر یک روز پس از آن صورت گرفت که بر اساس برخی گزارش‌ها، ایالات متحدۀ امریکا خواستار تعهد علنی تهران در زمینۀ باز نگهداشتن تنگۀ هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی شد.

براساس خبرگزاری بلومبرگ، عمان رسماً مخالفت خود با دریافت حق العبور از تردد در تنگۀ هرمز را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.

در پی درگیری های نظامی اخیر در منطقه تنگۀ هرمز که با حمله بر چند کشتی در آب‌های عمان آغاز شد، امریکا با حملات هوایی بر ده‌ها هدف در جنوب ایران پاسخ داد و تهران نیز در واکنش بار دیگر حملات راکتی و طیارات بی‌پیلوت را بر برخی مناطق در کشورهای منطقه انجام داد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا آتش‌بس با ایران را «پایان‌یافته» اعلام کرده، اما در عین حال از ادامه یافتن گفت‌وگوها خبر داده است.

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کمپاین تطبیق واکسین پولیو در همۀ کنر و پنج ولسوالی نورستان آغاز شد

آرشیف
آرشیف

کمپاین تطبیق واکسین پولیو روزشنبه(۱۹ سرطان) در همۀ ولسوالی‌های ولایت کنر و پنج ولسوالی نورستان شامل برگ‌متال، کامدیش، پارون، واما و وایگل آغاز شد.

نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در شبکه اکس گفته که این کمپاین شامل واکسین تزریقی و خوراکی برای کودکان زیر پنج سال است.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه کن نشده و بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.

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خلیل‌زاد: وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران را به مکاتب و پوهنتون‌ها بدهد

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان(آرشیف)
زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان(آرشیف)

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان، می گوید که «غم‌انگیز و اشتباه» است که زنان و دختران افغان اجازه اشتراک در  امتحان کانکور پوهنتون های این کشور را ندارند.

خلیل‌زاد، روز جمعه(۱۹ سرطان ) در شبکۀ اکس نوشته، وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران و زنان جوان را به مکاتب متوسطه و پوهنتون‌های دولتی بدهد.

الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی، رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را وحشتناک خوانده گفت، طالبان باید به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پایان دهند.

حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز در مورد حذف زنان و دختران از کانکور ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها به روی آنها شده بود.

در امتحانات کانکور سال ۱۴۰۵ شمسی که نتایج آن روز دوشنبۀ گذشتۀ اعلام شد، برای پنجمین سال پیهم دختران و زنان جوان افغان اشتراک نداشتند.

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رحمن‌الله لکنوال، به شفاخانه منتقل شده است

رحمن‌الله لکنوال که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا متهم است(آرشیف)
رحمن‌الله لکنوال که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا متهم است(آرشیف)

رحمن‌الله لکنوال، افغانی که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا در نزدیک یک ایستگاه متروی واشنگتن دی‌سی متهم است، پس از خودداری از صرف غذا و آب در زندان، به شفاخانه منتقل شده است.

براساس روزنامه واشنگتن پست، امیت مهتا، قاضی فدرال امریکا، گفته که لکنوال در شفاخانه پوهنتون جورج واشنگتن تحت تداوی قرار دارد.

بر اساس اسناد محکمه، سارنوال‌ها می گویند که رحمن‌الله لکنوال ۳۰ ساله، با یک اسلحه سرقت‌شده در ۲۶ نوامبر گذشته، در نزدیک ایستگاه متروی «فاراگات وست»، در حومۀ قصر سفید، بر نیروهای گارد ملی امریکا تیراندازی کرده است.

در نتیجه این تیراندازی، دو عسکر گارد ملی امریکا؛ سارا بکستروم ۲۰ ساله، و اندرو ولف ۲۴ ساله، زخمی شدند. بکستروم در اثر جراحات وارده جان باخت، اما ولف نجات یافت. دو عضو دیگر گارد ملی نیز در این حمله زخمی شدند.

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اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا، تعرفه‌های خاص را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است

یکی از نشست های سران اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا(آرشیف)
یکی از نشست های سران اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا(آرشیف)

وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می‌گوید که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.

براساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت در ملاقات با شماری از صادرکنندگان محصولات افغانستان به کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا گفته که در تلاش است تا مراکز پروسس صادرات را در کابل و زون‌های مختلف کشور ایجاد کند.

به گفتۀ عزیزی، با تکمیل این مراکز، روند صادرات محصولات افغانستان آسان‌تر و منظم‌تر خواهد شد.

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سه تایلندی خدمۀ کشتی «مایوری ناری» درخواست غرامت کردند

کشتی«مایوری ناری»
کشتی«مایوری ناری»

سه دریانورد تایلندی که از حملۀ مرگبار ۱۱ مارچ بر کشتی «مایوری ناری» در تنگۀ هرمز جان سالم به در برده‌اند، از کارفرمای خود درخواست غرامت کرده‌اند.

براساس خبرگزاری رویترز، محکمۀ کار تایلند روز جمعه(۱۹ سرطان ) شکایت این سه دریانور را پذیرفت. آنها خواستار پرداخت حداقل یک میلیون بات، معادل حدود ۳۰ هزار دالر امریکایی برای هر تن شده‌اند.

وکیل آنها گفته که موکلانش به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شده‌اند و دیگر قادر به ادامۀ کار به‌حیث دریانورد نیستند.

شرکت «پرشس شیپینگ»، مالک کشتی «مایوری ناری» اعلام کرده که به همۀ تعهدات قانونی خود در قبال خدمه این کشتی عمل کرده و از زمان وقوع حادثه از آنها و خانواده‌های‌شان حمایت کرده است.

در حمله ۱۱ مارچ بر کشتی«مایوری ناری» در تنگۀ هرمز، سه عضو خدمۀ آن کشته و ۲۰ تن دیگر نجات یافتند.

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تعداد قربانیان آتش‌سوزی‌های جنگلات در اسپانیا به ۱۱ تن رسید

آتش‌سوزی جنگلات در منطقۀ لاس گالاردو در اسپانیا، ۹ جولای ۲۰۲۶
آتش‌سوزی جنگلات در منطقۀ لاس گالاردو در اسپانیا، ۹ جولای ۲۰۲۶

مقام‌های اسپانیا می گویند که تعداد قربانیان آتش‌سوزی‌های جنگلات در منطقۀ آلمِریا در جنوب این کشور به ۱۱ تن رسیده و ۱۹ تن دیگر همچنان مفقود هستند.

ادارۀ منطقه‌ای آندلس روز جمعه (۱۹ سرطان) در اعلامیه‌ای گفت که تعدادی از کشته‌شدگان در داخل وسایط نقلیه پیدا شده‌اند و نیروهای امدادی به عملیات جستجو و نجات ادامه می‌دهند.

تعداد بلند کشته‌‌شدگان و مفقودالاثر‌های آتش‌سوزی در حومۀ آلمریا، آن را به مرگبارترین آتش‌سوزی جنگلات در بیش از دو دهه اخیر در اسپانیا تبدیل کرده است.

در این آتش‌سوزی حداقل شش تن نیز مجروح شده اند.

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حکومت طالبان: نزدیک به سه هزار مهاجر افغان در یک روز به افغانستان بازگشتند

آرشیف
آرشیف

حکومت طالبان می‌گوید که روز پنج‌شنبه، ۱۹ سرطان، نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان، از طریق گذرگاه‌های تورخم، سپین‌بولدک، بهرامچه و اسلام‌قلعه به افغانستان بازگشته‌اند.

این مهاجران در حالی به کشور بازمی‌گردند که پاکستان از امروز روند تازه‌ای را برای بازداشت افغان‌های فاقد اسناد معتبر اقامت آغاز کرده است.

در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، حدود شش میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشته‌اند.

این سازمان همچنین افزوده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تا کنون، حدود ۷۵۰ هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشته‌اند.

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تیم کریکت افغانستان ایلیون در نخستین میزبانی داخلی، ازبکستان را شکست داد

عکس از شبکه ایکس کریکت بورد افغانستان
عکس از شبکه ایکس کریکت بورد افغانستان

دیدار دوستانه کریکت میان تیم‌های افغانستان ایلیون (AFG XI) و ازبکستان که جمعه ۱۹ سرطان، در ولایت خوست برگزار شده بود، با پیروزی تیم افغانستان به پایان رسید.

در آغاز این مسابقه که در ورزشگاه رحمت‌ولی مسرور برگزار شد، تیم ازبکستان قرعه را برد و نخست توپ‌اندازی (بالینگ) را انتخاب کرد.

تیم افغانستان الیون در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، ۳۲۴ دوش برای تیم ازبکستان هدف تعیین کرد.

در مقابل، تیم ازبکستان در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، تنها ۱۲۴ دوش به دست آورد.

تیم افغانستان ایلیون متشکل از بازیکنان با تجربه و نوظهور است که از سوی کریکت بورد افغانستان تعیین شد.

این نخستین بار است که کریکت بورد افغانستان، در داخل کشور میزبان یک تیم خارجی در یک مسابقه کریکت می‌شود.

کریکت بورد افغانستان در ماه دسمبر سال گذشته، یک تفاهم‌نامه همکاری‌های تخنیکی را با فدراسیون کریکت ازبکستان امضا کرده بود.

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