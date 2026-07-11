افغانستان
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ افغانستان، به امریکا تحویل داده شد
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، که به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح دستگیر شده بود، به ایالات متحدۀ امریکا تحویل داده شد.
وزارت عدلیه امریکا در یک اعلامیه گفته که «عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در برابر یک محکمۀ فدرال در شهر نیویورک حاضر شد و محکمه تصمیم گرفت که تا برگزاری محاکمه، او در توقیف باقی بماند.»
آقای قدیر در ماه می سال ۲۰۲۵ میلادی از یک هوتل در شهر نایروبی، پایتخت کینیا، دستگیر شده بود.
به گفتۀ وزارت عدلیه امریکا «عبدالظاهر قدیر رهبری یک شبکه جنایی را در افغانستان بر عهده داشت و در قاچاق مواد مخدر خطرناک و سلاحهای سنگین دست داشته است.»
در صورتی که اتهامات واردشده بر عبدالظاهر قدیر ثابت شود، ممکن است به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.
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تیم کریکت سپینغر در مسابقه با تیم آمو، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد
تیم کریکت سپینغر پلنگان در مسابقه در برابر تیم نهنگان آمو، با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد.
این مسابقه قبل از ظهر امروز(20 سرطان) در استدیوم کریکت مسرور، در ولایت خوست، آغاز شده است.
مسابقۀ دیگر لیگ شپږیزه، پس ظهر امروز بین تیمهای نگهبانان بست و قهرمانان مس عینک برگزار میشود.
یازدهمین دور از اول جولای آغاز شده و مسابقه نهایی آن در ۱۴ جولای دایر خواهد شد.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در همۀ کنر و پنج ولسوالی نورستان آغاز شد
کمپاین تطبیق واکسین پولیو روزشنبه(۱۹ سرطان) در همۀ ولسوالیهای ولایت کنر و پنج ولسوالی نورستان شامل برگمتال، کامدیش، پارون، واما و وایگل آغاز شد.
نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در شبکه اکس گفته که این کمپاین شامل واکسین تزریقی و خوراکی برای کودکان زیر پنج سال است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه کن نشده و بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.
خلیلزاد: وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران را به مکاتب و پوهنتونها بدهد
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان، می گوید که «غمانگیز و اشتباه» است که زنان و دختران افغان اجازه اشتراک در امتحان کانکور پوهنتون های این کشور را ندارند.
خلیلزاد، روز جمعه(۱۹ سرطان ) در شبکۀ اکس نوشته، وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران و زنان جوان را به مکاتب متوسطه و پوهنتونهای دولتی بدهد.
الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی، رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را وحشتناک خوانده گفت، طالبان باید به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پایان دهند.
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز در مورد حذف زنان و دختران از کانکور ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها به روی آنها شده بود.
در امتحانات کانکور سال ۱۴۰۵ شمسی که نتایج آن روز دوشنبۀ گذشتۀ اعلام شد، برای پنجمین سال پیهم دختران و زنان جوان افغان اشتراک نداشتند.
رحمنالله لکنوال، به شفاخانه منتقل شده است
رحمنالله لکنوال، افغانی که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا در نزدیک یک ایستگاه متروی واشنگتن دیسی متهم است، پس از خودداری از صرف غذا و آب در زندان، به شفاخانه منتقل شده است.
براساس روزنامه واشنگتن پست، امیت مهتا، قاضی فدرال امریکا، گفته که لکنوال در شفاخانه پوهنتون جورج واشنگتن تحت تداوی قرار دارد.
بر اساس اسناد محکمه، سارنوالها می گویند که رحمنالله لکنوال ۳۰ ساله، با یک اسلحه سرقتشده در ۲۶ نوامبر گذشته، در نزدیک ایستگاه متروی «فاراگات وست»، در حومۀ قصر سفید، بر نیروهای گارد ملی امریکا تیراندازی کرده است.
در نتیجه این تیراندازی، دو عسکر گارد ملی امریکا؛ سارا بکستروم ۲۰ ساله، و اندرو ولف ۲۴ ساله، زخمی شدند. بکستروم در اثر جراحات وارده جان باخت، اما ولف نجات یافت. دو عضو دیگر گارد ملی نیز در این حمله زخمی شدند.
اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا، تعرفههای خاص را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفههای ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.
براساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت در ملاقات با شماری از صادرکنندگان محصولات افغانستان به کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا گفته که در تلاش است تا مراکز پروسس صادرات را در کابل و زونهای مختلف کشور ایجاد کند.
به گفتۀ عزیزی، با تکمیل این مراکز، روند صادرات محصولات افغانستان آسانتر و منظمتر خواهد شد.
حکومت طالبان: نزدیک به سه هزار مهاجر افغان در یک روز به افغانستان بازگشتند
حکومت طالبان میگوید که روز پنجشنبه، ۱۹ سرطان، نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان، از طریق گذرگاههای تورخم، سپینبولدک، بهرامچه و اسلامقلعه به افغانستان بازگشتهاند.
این مهاجران در حالی به کشور بازمیگردند که پاکستان از امروز روند تازهای را برای بازداشت افغانهای فاقد اسناد معتبر اقامت آغاز کرده است.
در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، حدود شش میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند.
این سازمان همچنین افزوده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تا کنون، حدود ۷۵۰ هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشتهاند.
کمپاین تازه واکسین پولیو در کنر و نورستان آغاز میشود
انتظار میرود کمپاین تطبیق واکسین پولیو روز شنبه ۲۰ سرطان، در تمامی ولسوالیهای ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان شامل برگمتال، کامدیش، پارون، واما و وایگل برگزار شود.
نهاد (افغانستان عاری از پولیو) روز پنجشنبه، ۱۹ سرطان، با نشر پیامی در صفحه ایکس خود اعلام کرد که این کمپاین مشترک شامل واکسین تزریقی و واکسین خوراکی (قطرهای) پولیو است و با هدف تقویت سیستم معافیتی کودکان زیر پنج سال و جلوگیری از گسترش ویروس پولیو برگزار میشود.
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری و ناتوانکننده است که درمان ندارد و تنها راه پیشگیری از آن، تطبیق بهموقع واکسین است.
سازمان ملل متحد: از سال ۲۰۲۳ بیش از ۶ میلیون افغان به کشورشان بازگشتهاند
سازمان ملل متحد می گوید که از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، بیش از ۶ میلیون افغان به کشورشان بازگشتهاند که از جمله، حدود ۲.۹ میلیون تن آنها در سال ۲۰۲۵ برگشتهاند.
به گفتۀ این سازمان تاکنون تنها در سال جاری، بیش از ۷۵۰ هزار تن به افغانستان بازگشتهاند و پیشبینی میشود که تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۲.۵ میلیون تن دیگر نیز به افغانستان بازگردند.
براساس گزارش سازمان ملل متحد که در ریلیف ویب منتشر شده، الکساندر دِ کرو، مسئول برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد و برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعهٔ جهانی خواسته اند تا سرمایهگذاری عاجل و پایدار را در افغانستان فراهم سازد؛ زیرا به گفتۀ آنها، یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران در جهان، فشار عظیمی را بر جوامعی در افغانستان وارد کرده که با فقر شدید، شوکهای ناشی از تغییرات اقلیمی و فرصتهای محدود اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالیست که به گفتۀ مقامات پاکستان، سر روز جمعه(19 سرطان) موج تازۀ از دستگیری افغان های مهاجری که در پاکستان ویزۀ معتبر ندارند، آغاز شده است.
قزاقستان و افغانستان روی گسترش همکاریهای بانکی گفتگو کردند
سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، در ملاقات با محمداسماعیل غضنفر، رئیس بانک غضنفر، در مورد گسترش همکاریهای بانکی بهمنظور تسهیل تجارت دوجانبه بین افغانستان و قزاقستان گفتوگو کرد.
براساس آستانه تایمز، در این دیدار، ژومانگارین تقویت روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان را با اهمیت خوانده، تأکید کرد که ایجاد زیربنای بانکی مطمئن و شفاف، نقش اساسی در تأمین پرداختهای فراسرحدی دارد.
براساس گزارش، در حال حاضر، از جملۀ ۲۳ بانک فعال قزاقستان، دو بانک آن با بانکهای افغانستان روابط بانکی دارند و ارزش صادرات قزاقستان به افغانستان به ۳۳۸.۵ میلیون دالر رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات گندم، روغن آفتاب پرست و سایر محصولات بوده است.
این در حالیست که بعد از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست 2021سیستم بانکی افغانستان با تحریم های بین المللی مواجه شده است.