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شنبه ۲۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۳۰

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امروز، یازدهم جولای، روز جهانی نفوس است

آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد(آرشیف)
آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد(آرشیف)

این روز به ابتکار سازمان ملل متحد، به دنبال توجه به رسیدن نفوس جهان به پنج میلیارد تن در یازدهم جولای ۱۹۸۷ میلادی نام‌گذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به نفوس و ارتباط آن با توسعه پایدار است

آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت این روز گفته که نسل جوان امروز بزرگترین نسل جوان را تاریخ جهان تشکیل می‌دهد و آینده بشریت به میزان سرمایه‌گذاری بر آموزش، صحت، کار شایسته و توانمندسازی آنان بستگی دارد.

گوتیرش تأکید کرده که جوانان خواهان فرصت، عدالت و امکان تصمیم‌گیری در مورد آینده خود هستند و جامعه جهانی باید با افزایش سرمایه‌گذاری، این خواسته‌ها را به واقعیت تبدیل کند.

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تیم نهنگان آمو با تفاوت دو ویکت، تیم سپین‌غر پَلنگان را شکست داد

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تیم نهنگان آمو توانست که هدف تعیین‌شدهٔ توسط تیم سپین‌غر را در ۱۷ آور و با از دست دادن دو ویکت پوره کند.

تیم سپین‌غر با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش (رَنس) را برای تیم نهنگان آمو هدف تعیین کرده بود.

این پنجمین پیروزی تیم نهنگان آمو در رقابت‌های جاری است.

یازدهمین دور لیگ شپگیزه در اول جولای به میزبانی آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۱۴ جولای برگزار خواهد شد.

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ملل متحد: بیش از یک میلیون زن در جهان، از دسترسی به خدمات محروم شده‌اند

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بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید، بیش از یک میلیون زن در سراسر جهان از دسترسی به خدمات نجات‌بخش محروم شده‌اند.

این نهاد روز جمعه (19 سرطان) با نشر گزارشی در شبکۀ اکس گفته «کاهش کمک‌های بشردوستانه باعث محدود شدن یا توقف فعالیت نهادها برای زنان شده است.»

به گفته این اداره، «در کشورهای جنگ‌زده جهان، از جمله افغانستان، حدود نصف از بیش از ۸۰۰ نهاد برای زنان، احتمال دارد که به دلیل کمبود بودجه، در جریان یک سال آینده به طور دایمی یا موقت بسته شوند.»

پیش از این نیز سازمان ملل متحد گزارش‌هایی درمورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان منتشر کرده بود.

این سازمان هشدار داده که کاهش بودجه باعث خواهد شد تا هزاران زن در مناطق دورافتاده افغانستان از خدمات صحی محروم شوند.

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تیم کریکت سپین‌غر در مسابقه با تیم آمو، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد

لیگ شپږیزه(آرشیف)
لیگ شپږیزه(آرشیف)

تیم کریکت سپین‌غر پلنگان در مسابقه در برابر تیم نهنگان آمو، با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد.

این مسابقه قبل از ظهر امروز(20 سرطان) در استدیوم کریکت مسرور، در ولایت خوست، آغاز شده است.

مسابقۀ دیگر لیگ شپږیزه، پس ظهر امروز بین تیم‌های نگهبانان بست و قهرمانان مس عینک برگزار می‌شود.

یازدهمین دور از اول جولای آغاز شده و مسابقه نهایی آن در ۱۴ جولای دایر خواهد شد.

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عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ افغانستان، به امریکا تحویل داده شد

عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان(آرشیف)
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان(آرشیف)

عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، که به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح دستگیر شده بود، به ایالات متحدۀ امریکا تحویل داده شد.

وزارت عدلیه امریکا در یک اعلامیه گفته که «عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در برابر یک محکمۀ فدرال در شهر نیویورک حاضر شد و محکمه تصمیم گرفت که تا برگزاری محاکمه، او در توقیف باقی بماند.»

آقای قدیر در ماه می سال ۲۰۲۵ میلادی از یک هوتل در شهر نایروبی، پایتخت کینیا، دستگیر شده بود.

به گفتۀ وزارت عدلیه امریکا «عبدالظاهر قدیر رهبری یک شبکه جنایی را در افغانستان بر عهده داشت و در قاچاق مواد مخدر خطرناک و سلاح‌های سنگین دست داشته است.»

در صورتی که اتهامات واردشده بر عبدالظاهر قدیر ثابت شود، ممکن است به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.

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از شنیده شدن صدای انفجارات در جنوب شرق تهران، خبر داده شده است

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صبح امروز(شنبه ۲۰ سرطان) برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات و بلند شدن دود ناشی از آن در منطقهٔ پاکدشت و قیامدشت در جنوب شرق تهران خبر دادند.

براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی لحظاتی پس از نشر این گزارش‌ها، خبرگزاری‌های ایران از قول والی پاکدشت اعلام کردند که این انفجارات «ناشی از امحای مهمات باقی‌مانده از جنگ» بوده است.

رسانه‌های ایران همچنین از قول این مقام دولتی نوشته اندکه این «عملیات کنترل‌شده از قبل برنامه‌ریزی شده بود»، اما توضیحات در مورد اعلام قبلی در این مورد ارائه نکرده اند.

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رئیس جمهور ترمپ: واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود، دیگر به پایان رسیده است.

همزمان، امریکا فشار بر ایران را برای توقف حملات بر کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز افزایش داده و خواستار تعهد علنی تهران به باز نگه‌داشتن این آبراه بروی کشتیرانی بین‌المللی شده است.

ترامپ روز جمعه در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به او نوشته که «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است گفت‌وگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده به‌صراحت به آن‌ها اعلام کرده که آتش‌بس پایان یافته است.»

اما تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست مذاکره با امریکا نداده و تنها با میزبانی از یک میانجی قطری موافقت کرده است.

براساس خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به عمان سفر کرد. محور اجندای این سفر، مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت در تنگه هرمز، خوانده شده است.

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وزیر امور خارجۀ ایران، به مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، روز شنبه(۲۰ سرطان) به شهر مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد تا درمورد تحولات منطقه به‌ویژه تنگۀ هرمز با مقامات آن کشور گفت‌وگو کند.

این سفر یک روز پس از آن صورت گرفت که بر اساس برخی گزارش‌ها، ایالات متحدۀ امریکا خواستار تعهد علنی تهران در زمینۀ باز نگهداشتن تنگۀ هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی شد.

براساس خبرگزاری بلومبرگ، عمان رسماً مخالفت خود با دریافت حق العبور از تردد در تنگۀ هرمز را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.

در پی درگیری های نظامی اخیر در منطقه تنگۀ هرمز که با حمله بر چند کشتی در آب‌های عمان آغاز شد، امریکا با حملات هوایی بر ده‌ها هدف در جنوب ایران پاسخ داد و تهران نیز در واکنش بار دیگر حملات راکتی و طیارات بی‌پیلوت را بر برخی مناطق در کشورهای منطقه انجام داد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا آتش‌بس با ایران را «پایان‌یافته» اعلام کرده، اما در عین حال از ادامه یافتن گفت‌وگوها خبر داده است.

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کمپاین تطبیق واکسین پولیو در همۀ کنر و پنج ولسوالی نورستان آغاز شد

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کمپاین تطبیق واکسین پولیو روزشنبه(۱۹ سرطان) در همۀ ولسوالی‌های ولایت کنر و پنج ولسوالی نورستان شامل برگ‌متال، کامدیش، پارون، واما و وایگل آغاز شد.

نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در شبکه اکس گفته که این کمپاین شامل واکسین تزریقی و خوراکی برای کودکان زیر پنج سال است.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه کن نشده و بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.

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خلیل‌زاد: وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران را به مکاتب و پوهنتون‌ها بدهد

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان(آرشیف)
زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان(آرشیف)

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان، می گوید که «غم‌انگیز و اشتباه» است که زنان و دختران افغان اجازه اشتراک در  امتحان کانکور پوهنتون های این کشور را ندارند.

خلیل‌زاد، روز جمعه(۱۹ سرطان ) در شبکۀ اکس نوشته، وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران و زنان جوان را به مکاتب متوسطه و پوهنتون‌های دولتی بدهد.

الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی، رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را وحشتناک خوانده گفت، طالبان باید به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پایان دهند.

حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز در مورد حذف زنان و دختران از کانکور ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها به روی آنها شده بود.

در امتحانات کانکور سال ۱۴۰۵ شمسی که نتایج آن روز دوشنبۀ گذشتۀ اعلام شد، برای پنجمین سال پیهم دختران و زنان جوان افغان اشتراک نداشتند.

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