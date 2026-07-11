افغانستان
اداره ملی احصائیه و معلومات: جمعیت افغانستان به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در کنترل طالبان میگوید جمعیت این کشور به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، ۲ اعشاریه ۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
محمد حلیم رفیع، سخنگوی این اداره گفته است که ۵۱ درصد از جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل میدهند.
این اداره آمار تازه جمعیت افغانستان را به مناسبت روز جهانی جمعیت که برابر با ۱۱ جولای است، منتشر کرده است، اما این آمار با برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) متفاوت است.
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در سال ۲۰۲۵ جمعیت کشور را نزدیک به ۴۴ میلیون نفر اعلام کرده بود، در حالی که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، جمعیت افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۵ میلیون نفر رسیده است.
به گفته این اداره، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور، معادل نزدیک به ۲۶ میلیون نفر، در مناطق روستایی زندگی میکنند. همچنین ۲۶ درصد، برابر با ۹.۸ میلیون نفر، در شهرها سکونت دارند و ۴ درصد باقیمانده را کوچیها تشکیل میدهند.
کابل همچنان پرجمعیتترین ولایت افغانستان است و جمعیت آن ۶.۴ میلیون نفر برآورد شده است. پس از آن، ولایت هرات با حدود ۲.۴ میلیون نفر جمعیت، دومین ولایت پرجمعیت کشور به شمار میرود.
انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت تأکید کرده است که جوانان بخش بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و آینده بشریت به میزان سرمایهگذاری در آموزش، صحت، اشتغال و توانمندسازی آنان بستگی دارد.
افغانستان یکی از کشور های است که بیشتر نفوس آنرا جوانان تشکیل می دهد.
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ملل متحد: بیش از یک میلیون زن در جهان، از دسترسی به خدمات محروم شدهاند
بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید، بیش از یک میلیون زن در سراسر جهان از دسترسی به خدمات نجاتبخش محروم شدهاند.
این نهاد روز جمعه (19 سرطان) با نشر گزارشی در شبکۀ اکس گفته «کاهش کمکهای بشردوستانه باعث محدود شدن یا توقف فعالیت نهادها برای زنان شده است.»
به گفته این اداره، «در کشورهای جنگزده جهان، از جمله افغانستان، حدود نصف از بیش از ۸۰۰ نهاد برای زنان، احتمال دارد که به دلیل کمبود بودجه، در جریان یک سال آینده به طور دایمی یا موقت بسته شوند.»
پیش از این نیز سازمان ملل متحد گزارشهایی درمورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان منتشر کرده بود.
این سازمان هشدار داده که کاهش بودجه باعث خواهد شد تا هزاران زن در مناطق دورافتاده افغانستان از خدمات صحی محروم شوند.
تیم کریکت سپینغر در مسابقه با تیم آمو، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد
تیم کریکت سپینغر پلنگان در مسابقه در برابر تیم نهنگان آمو، با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد.
این مسابقه قبل از ظهر امروز(20 سرطان) در استدیوم کریکت مسرور، در ولایت خوست، آغاز شده است.
مسابقۀ دیگر لیگ شپږیزه، پس ظهر امروز بین تیمهای نگهبانان بست و قهرمانان مس عینک برگزار میشود.
یازدهمین دور از اول جولای آغاز شده و مسابقه نهایی آن در ۱۴ جولای دایر خواهد شد.
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ افغانستان، به امریکا تحویل داده شد
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، که به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح دستگیر شده بود، به ایالات متحدۀ امریکا تحویل داده شد.
وزارت عدلیه امریکا در یک اعلامیه گفته که «عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در برابر یک محکمۀ فدرال در شهر نیویورک حاضر شد و محکمه تصمیم گرفت که تا برگزاری محاکمه، او در توقیف باقی بماند.»
آقای قدیر در ماه می سال ۲۰۲۵ میلادی از یک هوتل در شهر نایروبی، پایتخت کینیا، دستگیر شده بود.
به گفتۀ وزارت عدلیه امریکا «عبدالظاهر قدیر رهبری یک شبکه جنایی را در افغانستان بر عهده داشت و در قاچاق مواد مخدر خطرناک و سلاحهای سنگین دست داشته است.»
در صورتی که اتهامات واردشده بر عبدالظاهر قدیر ثابت شود، ممکن است به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در همۀ کنر و پنج ولسوالی نورستان آغاز شد
کمپاین تطبیق واکسین پولیو روزشنبه(۱۹ سرطان) در همۀ ولسوالیهای ولایت کنر و پنج ولسوالی نورستان شامل برگمتال، کامدیش، پارون، واما و وایگل آغاز شد.
نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در شبکه اکس گفته که این کمپاین شامل واکسین تزریقی و خوراکی برای کودکان زیر پنج سال است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه کن نشده و بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.
خلیلزاد: وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران را به مکاتب و پوهنتونها بدهد
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان، می گوید که «غمانگیز و اشتباه» است که زنان و دختران افغان اجازه اشتراک در امتحان کانکور پوهنتون های این کشور را ندارند.
خلیلزاد، روز جمعه(۱۹ سرطان ) در شبکۀ اکس نوشته، وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران و زنان جوان را به مکاتب متوسطه و پوهنتونهای دولتی بدهد.
الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی، رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را وحشتناک خوانده گفت، طالبان باید به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پایان دهند.
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز در مورد حذف زنان و دختران از کانکور ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها به روی آنها شده بود.
در امتحانات کانکور سال ۱۴۰۵ شمسی که نتایج آن روز دوشنبۀ گذشتۀ اعلام شد، برای پنجمین سال پیهم دختران و زنان جوان افغان اشتراک نداشتند.
رحمنالله لکنوال، به شفاخانه منتقل شده است
رحمنالله لکنوال، افغانی که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا در نزدیک یک ایستگاه متروی واشنگتن دیسی متهم است، پس از خودداری از صرف غذا و آب در زندان، به شفاخانه منتقل شده است.
براساس روزنامه واشنگتن پست، امیت مهتا، قاضی فدرال امریکا، گفته که لکنوال در شفاخانه پوهنتون جورج واشنگتن تحت تداوی قرار دارد.
بر اساس اسناد محکمه، سارنوالها می گویند که رحمنالله لکنوال ۳۰ ساله، با یک اسلحه سرقتشده در ۲۶ نوامبر گذشته، در نزدیک ایستگاه متروی «فاراگات وست»، در حومۀ قصر سفید، بر نیروهای گارد ملی امریکا تیراندازی کرده است.
در نتیجه این تیراندازی، دو عسکر گارد ملی امریکا؛ سارا بکستروم ۲۰ ساله، و اندرو ولف ۲۴ ساله، زخمی شدند. بکستروم در اثر جراحات وارده جان باخت، اما ولف نجات یافت. دو عضو دیگر گارد ملی نیز در این حمله زخمی شدند.
اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا، تعرفههای خاص را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفههای ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.
براساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت در ملاقات با شماری از صادرکنندگان محصولات افغانستان به کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا گفته که در تلاش است تا مراکز پروسس صادرات را در کابل و زونهای مختلف کشور ایجاد کند.
به گفتۀ عزیزی، با تکمیل این مراکز، روند صادرات محصولات افغانستان آسانتر و منظمتر خواهد شد.
حکومت طالبان: نزدیک به سه هزار مهاجر افغان در یک روز به افغانستان بازگشتند
حکومت طالبان میگوید که روز پنجشنبه، ۱۹ سرطان، نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان، از طریق گذرگاههای تورخم، سپینبولدک، بهرامچه و اسلامقلعه به افغانستان بازگشتهاند.
این مهاجران در حالی به کشور بازمیگردند که پاکستان از امروز روند تازهای را برای بازداشت افغانهای فاقد اسناد معتبر اقامت آغاز کرده است.
در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، حدود شش میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند.
این سازمان همچنین افزوده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تا کنون، حدود ۷۵۰ هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشتهاند.
کمپاین تازه واکسین پولیو در کنر و نورستان آغاز میشود
انتظار میرود کمپاین تطبیق واکسین پولیو روز شنبه ۲۰ سرطان، در تمامی ولسوالیهای ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان شامل برگمتال، کامدیش، پارون، واما و وایگل برگزار شود.
نهاد (افغانستان عاری از پولیو) روز پنجشنبه، ۱۹ سرطان، با نشر پیامی در صفحه ایکس خود اعلام کرد که این کمپاین مشترک شامل واکسین تزریقی و واکسین خوراکی (قطرهای) پولیو است و با هدف تقویت سیستم معافیتی کودکان زیر پنج سال و جلوگیری از گسترش ویروس پولیو برگزار میشود.
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری و ناتوانکننده است که درمان ندارد و تنها راه پیشگیری از آن، تطبیق بهموقع واکسین است.