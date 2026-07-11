اداره ملی احصائیه و معلومات: جمعیت افغانستان به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است

اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در کنترل طالبان می‌گوید جمعیت این کشور به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، ۲ اعشاریه ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

محمد حلیم رفیع، سخنگوی این اداره گفته است که ۵۱ درصد از جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

این اداره آمار تازه جمعیت افغانستان را به مناسبت روز جهانی جمعیت که برابر با ۱۱ جولای است، منتشر کرده است، اما این آمار با برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) متفاوت است.

اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در سال ۲۰۲۵ جمعیت کشور را نزدیک به ۴۴ میلیون نفر اعلام کرده بود، در حالی که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، جمعیت افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۵ میلیون نفر رسیده است.

به گفته این اداره، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور، معادل نزدیک به ۲۶ میلیون نفر، در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. همچنین ۲۶ درصد، برابر با ۹.۸ میلیون نفر، در شهرها سکونت دارند و ۴ درصد باقی‌مانده را کوچی‌ها تشکیل می‌دهند.

کابل همچنان پرجمعیت‌ترین ولایت افغانستان است و جمعیت آن ۶.۴ میلیون نفر برآورد شده است. پس از آن، ولایت هرات با حدود ۲.۴ میلیون نفر جمعیت، دومین ولایت پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.

انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت تأکید کرده است که جوانان بخش بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و آینده بشریت به میزان سرمایه‌گذاری در آموزش، صحت، اشتغال و توانمندسازی آنان بستگی دارد.

افغانستان یکی از کشور های است که بیشتر نفوس آنرا جوانان تشکیل می دهد.