یک هیئت از اردوی ایالات متحده در دیدار با مقام‌های اردوی لبنان در بیروت، پایتخت این کشور، درباره چگونگی اجرای خروج نیروهای اسرائیلی از یک «منطقه آزمایشی» در اراضی اشغالی گفتگو کرده است.

یک مقام نظامی لبنان روز شنبه ۲۰ سرطان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس توافقی که ماه گذشته با میانجی‌گری ایالات متحده میان لبنان و اسرائیل به دست آمد، اسرائیل به‌گونه تدریجی نیروهای خود را از مناطقی در جنوب لبنان که برای مقابله با حزب‌الله، گروه شیعه مورد حمایت ایران، در آن مستقر کرده بود، خارج خواهد کرد.

حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.

بر اساس بخشی از این توافق، اردوی لبنان که سال‌ها با محدودیت در اعمال حاکمیت خود روبه‌رو بوده است، مسئولیت کامل کنترل دو منطقه کوچک آزمایشی را بر عهده خواهد گرفت.

این مقام نظامی افزوده است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روند انتقال کنترل این مناطق را با هماهنگی دو طرف مدیریت خواهد کرد.

این توافق که از سوی حزب‌الله رد شده است، اسرائیل را ملزم به تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهایش نمی‌کند.

مقام‌های اسرائیلی نیز گفته‌اند که نیروهای این کشور در یک منطقه امنیتی واقع در عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان، جایی که به گفته آنان افراد مسلح حزب‌الله حضور دارند، باقی خواهند ماند.