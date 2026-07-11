جهان
یک هیئت اردوی امریکا درباره خروج نیروهای اسرائیلی از یک منطقه آزمایشی با مقامهای اردوی لبنان گفتگو کرده است
یک هیئت از اردوی ایالات متحده در دیدار با مقامهای اردوی لبنان در بیروت، پایتخت این کشور، درباره چگونگی اجرای خروج نیروهای اسرائیلی از یک «منطقه آزمایشی» در اراضی اشغالی گفتگو کرده است.
یک مقام نظامی لبنان روز شنبه ۲۰ سرطان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس توافقی که ماه گذشته با میانجیگری ایالات متحده میان لبنان و اسرائیل به دست آمد، اسرائیل بهگونه تدریجی نیروهای خود را از مناطقی در جنوب لبنان که برای مقابله با حزبالله، گروه شیعه مورد حمایت ایران، در آن مستقر کرده بود، خارج خواهد کرد.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.
بر اساس بخشی از این توافق، اردوی لبنان که سالها با محدودیت در اعمال حاکمیت خود روبهرو بوده است، مسئولیت کامل کنترل دو منطقه کوچک آزمایشی را بر عهده خواهد گرفت.
این مقام نظامی افزوده است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روند انتقال کنترل این مناطق را با هماهنگی دو طرف مدیریت خواهد کرد.
این توافق که از سوی حزبالله رد شده است، اسرائیل را ملزم به تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهایش نمیکند.
مقامهای اسرائیلی نیز گفتهاند که نیروهای این کشور در یک منطقه امنیتی واقع در عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان، جایی که به گفته آنان افراد مسلح حزبالله حضور دارند، باقی خواهند ماند.
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وزیران خارجه ایران و عمان در باره رفتوآمد امن کشتیها از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران میگوید که در دیدار با وزیر خارجه عمان درباره سازوکارهای مناسب برای تأمین رفتوآمد امن کشتیها از طریق تنگه هرمز تبادل نظر کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای عراقچی این مطلب را روز شنبه ۲۰ سرطان در کانال تلگرام خود منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.
براساس گزارش رسانههای ایرانی، او روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی به عمان سفر کرده تا با مقامهای آن کشور درباره تحولات منطقه، بهویژه وضعیت تنگه هرمز، گفتگو کند.
این سفر یک روز پس از آن انجام شد که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد عمان مخالفت قاطع خود را با دریافت هزینه از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.
بر اساس توافق میان ایران و ایالات متحده، ایران و عمان بهگونه مشترک رفتوآمد کشتیها از طریق تنگه هرمز را تنظیم خواهند کرد.
ایران میگوید در صورت ادامه حملات امریکا، به تفاهمنامه پایبند نخواهد بود
ایران روز شنبه ۲۰ سرطان هشدار داد که اگر ایالات متحده به حملات خود به ایران ادامه دهد، تهران دیگر خود را متعهد به اجرای یادداشت تفاهم امضاشده با واشنگتن نخواهد دانست.
به گزارش رسانههای نزدیک به حکومت ایران، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: «در صورت ادامه حملات امریکا، ایران دیگر به تفاهمنامه خود با امریکا پایبند نخواهد بود.»
تفاهمنامه ایران و امریکا به تاریخ ۲۵ جوزا امضا شد، اما هفته گذشته دو طرف بر سر تنگه هرمز حملات قابلتوجهی علیه یکدیگر انجام دادهاند که مذاکرات پیشبینیشده در چارچوب این تفاهمنامه برای دستیابی به راهحلی دایمی برای پایان جنگ را با تهدید روبهرو کرده است.
ایروانی واشنگتن را به دلیل حملات به مناطق مختلف ایران در روزهای ۱۶ و ۱۷ سرطان به نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد متهم کرد و اعلام کرد که اگر ایالات متحده به نقض تعهدات خود طبق تفاهمنامه ادامه دهد، ایران دیگر ملزم به انجام تعهدات خود طبق تفاهمنامه نخواهد بود.
حملات امریکا در پی شلیک ایران به سه کشتی در تنگه هرمز در ابتدای هفته گذشته انجام شد و دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا در پی این حملات اعلام کرد که از نظر اداره او آتشبس با ایران تمام شده است.
او در ادامه گفت که به رغم این تصمیم، امریکا به درخواست تهران به مذاکرات ادامه خواهد داد.
تیم نهنگان آمو با تفاوت دو ویکت، تیم سپینغر پَلنگان را شکست داد
تیم نهنگان آمو توانست که هدف تعیینشدهٔ توسط تیم سپینغر را در ۱۷ آور و با از دست دادن دو ویکت پوره کند.
تیم سپینغر با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش (رَنس) را برای تیم نهنگان آمو هدف تعیین کرده بود.
این پنجمین پیروزی تیم نهنگان آمو در رقابتهای جاری است.
یازدهمین دور لیگ شپگیزه در اول جولای به میزبانی خوست آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۱۴ جولای برگزار خواهد شد.
امروز، یازدهم جولای، روز جهانی نفوس است
این روز به ابتکار سازمان ملل متحد، به دنبال توجه به رسیدن نفوس جهان به پنج میلیارد تن در یازدهم جولای ۱۹۸۷ میلادی نامگذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به نفوس و ارتباط آن با توسعه پایدار است
آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت این روز گفته که نسل جوان امروز بزرگترین نسل جوان را تاریخ جهان تشکیل میدهد و آینده بشریت به میزان سرمایهگذاری بر آموزش، صحت، کار شایسته و توانمندسازی آنان بستگی دارد.
گوتیرش تأکید کرده که جوانان خواهان فرصت، عدالت و امکان تصمیمگیری در مورد آینده خود هستند و جامعه جهانی باید با افزایش سرمایهگذاری، این خواستهها را به واقعیت تبدیل کند.
از شنیده شدن صدای انفجارات در جنوب شرق تهران، خبر داده شده است
صبح امروز(شنبه ۲۰ سرطان) برخی رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجارات و بلند شدن دود ناشی از آن در منطقهٔ پاکدشت و قیامدشت در جنوب شرق تهران خبر دادند.
براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی لحظاتی پس از نشر این گزارشها، خبرگزاریهای ایران از قول والی پاکدشت اعلام کردند که این انفجارات «ناشی از امحای مهمات باقیمانده از جنگ» بوده است.
رسانههای ایران همچنین از قول این مقام دولتی نوشته اندکه این «عملیات کنترلشده از قبل برنامهریزی شده بود»، اما توضیحات در مورد اعلام قبلی در این مورد ارائه نکرده اند.
رئیس جمهور ترمپ: واشینگتن و تهران توافق کردهاند تا گفتوگوها را ادامه دهند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید واشینگتن و تهران توافق کردهاند تا گفتوگوها را ادامه دهند، اما آتشبس شکنندهای که میان دو طرف برقرار شده بود، دیگر به پایان رسیده است.
همزمان، امریکا فشار بر ایران را برای توقف حملات بر کشتیها در تنگهٔ هرمز افزایش داده و خواستار تعهد علنی تهران به باز نگهداشتن این آبراه بروی کشتیرانی بینالمللی شده است.
ترامپ روز جمعه در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به او نوشته که «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است گفتوگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کردهایم، اما ایالات متحده بهصراحت به آنها اعلام کرده که آتشبس پایان یافته است.»
اما تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست مذاکره با امریکا نداده و تنها با میزبانی از یک میانجی قطری موافقت کرده است.
براساس خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به عمان سفر کرد. محور اجندای این سفر، مناسبات دوجانبه و تحولات منطقهای، بهویژه وضعیت در تنگه هرمز، خوانده شده است.
وزیر امور خارجۀ ایران، به مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، روز شنبه(۲۰ سرطان) به شهر مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد تا درمورد تحولات منطقه بهویژه تنگۀ هرمز با مقامات آن کشور گفتوگو کند.
این سفر یک روز پس از آن صورت گرفت که بر اساس برخی گزارشها، ایالات متحدۀ امریکا خواستار تعهد علنی تهران در زمینۀ باز نگهداشتن تنگۀ هرمز برای کشتیرانی بینالمللی شد.
براساس خبرگزاری بلومبرگ، عمان رسماً مخالفت خود با دریافت حق العبور از تردد در تنگۀ هرمز را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.
در پی درگیری های نظامی اخیر در منطقه تنگۀ هرمز که با حمله بر چند کشتی در آبهای عمان آغاز شد، امریکا با حملات هوایی بر دهها هدف در جنوب ایران پاسخ داد و تهران نیز در واکنش بار دیگر حملات راکتی و طیارات بیپیلوت را بر برخی مناطق در کشورهای منطقه انجام داد.
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا آتشبس با ایران را «پایانیافته» اعلام کرده، اما در عین حال از ادامه یافتن گفتوگوها خبر داده است.
رحمنالله لکنوال، به شفاخانه منتقل شده است
رحمنالله لکنوال، افغانی که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا در نزدیک یک ایستگاه متروی واشنگتن دیسی متهم است، پس از خودداری از صرف غذا و آب در زندان، به شفاخانه منتقل شده است.
براساس روزنامه واشنگتن پست، امیت مهتا، قاضی فدرال امریکا، گفته که لکنوال در شفاخانه پوهنتون جورج واشنگتن تحت تداوی قرار دارد.
بر اساس اسناد محکمه، سارنوالها می گویند که رحمنالله لکنوال ۳۰ ساله، با یک اسلحه سرقتشده در ۲۶ نوامبر گذشته، در نزدیک ایستگاه متروی «فاراگات وست»، در حومۀ قصر سفید، بر نیروهای گارد ملی امریکا تیراندازی کرده است.
در نتیجه این تیراندازی، دو عسکر گارد ملی امریکا؛ سارا بکستروم ۲۰ ساله، و اندرو ولف ۲۴ ساله، زخمی شدند. بکستروم در اثر جراحات وارده جان باخت، اما ولف نجات یافت. دو عضو دیگر گارد ملی نیز در این حمله زخمی شدند.
سه تایلندی خدمۀ کشتی «مایوری ناری» درخواست غرامت کردند
سه دریانورد تایلندی که از حملۀ مرگبار ۱۱ مارچ بر کشتی «مایوری ناری» در تنگۀ هرمز جان سالم به در بردهاند، از کارفرمای خود درخواست غرامت کردهاند.
براساس خبرگزاری رویترز، محکمۀ کار تایلند روز جمعه(۱۹ سرطان ) شکایت این سه دریانور را پذیرفت. آنها خواستار پرداخت حداقل یک میلیون بات، معادل حدود ۳۰ هزار دالر امریکایی برای هر تن شدهاند.
وکیل آنها گفته که موکلانش به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شدهاند و دیگر قادر به ادامۀ کار بهحیث دریانورد نیستند.
شرکت «پرشس شیپینگ»، مالک کشتی «مایوری ناری» اعلام کرده که به همۀ تعهدات قانونی خود در قبال خدمه این کشتی عمل کرده و از زمان وقوع حادثه از آنها و خانوادههایشان حمایت کرده است.
در حمله ۱۱ مارچ بر کشتی«مایوری ناری» در تنگۀ هرمز، سه عضو خدمۀ آن کشته و ۲۰ تن دیگر نجات یافتند.