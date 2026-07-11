ایران روز شنبه ۲۰ سرطان هشدار داد که اگر ایالات متحده به حملات خود به ایران ادامه دهد، تهران دیگر خود را متعهد به اجرای یادداشت تفاهم امضاشده با واشنگتن نخواهد دانست.

به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: «در صورت ادامه حملات امریکا، ایران دیگر به تفاهم‌نامه خود با امریکا پایبند نخواهد بود.»

تفاهمنامه ایران و امریکا به تاریخ ۲۵ جوزا امضا شد، اما هفته گذشته دو طرف بر سر تنگه هرمز حملات قابل‌توجهی علیه یکدیگر انجام داده‌اند که مذاکرات پیش‌بینی‌شده در چارچوب این تفاهمنامه برای دستیابی به راه‌حلی دایمی برای پایان جنگ را با تهدید روبه‌رو کرده است.

ایروانی واشنگتن را به دلیل حملات به مناطق مختلف ایران در روزهای ۱۶ و ۱۷ سرطان به نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد متهم کرد و اعلام کرد که اگر ایالات متحده به نقض تعهدات خود طبق تفاهم‌نامه ادامه دهد، ایران دیگر ملزم به انجام تعهدات خود طبق تفاهم‌نامه نخواهد بود.

حملات امریکا در پی شلیک ایران به سه کشتی در تنگه هرمز در ابتدای هفته گذشته انجام شد و دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا در پی این حملات اعلام کرد که از نظر اداره او آتش‌بس با ایران تمام شده است.

او در ادامه گفت که به رغم این تصمیم، امریکا به درخواست تهران به مذاکرات ادامه خواهد داد.