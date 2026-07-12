جهان
لیندسی گراهام، سیاستمدار سرشناس و عضو کانگریس امریکا درگذشت
لیندسی گراهام سیاستمدار شناختهشده امریکایی و عضو حزب جمهوریخواه کانگریس ایالات متحده، شام گذشته در سن ۷۱ سالگی درگذشت.
دفتر رسانهای او روز یکشنبه ۲۱ سرطان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که آقای گراهام شام گذشته در پی یک بیماری کوتاهمدت و ناگهانی درگذشت.
گراهام از چهرههای تأثیرگذار در سیاست خارجی ایالات متحده بود و در مسائل مربوط به افغانستان نیز نقش فعالی داشت.
او با تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مخالفت میکرد و بارها نسبت به پیامدهای این خروج هشدار داده بود.
گراهام همچنین از مخالفان سرسخت ایران و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ به شمار میرفت.
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قالیباف: زمان توافقهای یکطرفه به پایان رسیده است
در پی حملات تازه سپاه پاسداران به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عمان، محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران، در پیامی در شبکه ایکس به امریکا هشدار داد که زمان توافقهای یکطرفه به پایان رسیده است.
در ادامه این پیام آمده است «به شما گفته بودیم سر قولتان بایستید یا بهایش را بپردازید.»
پیام تازه قالیباف همچنین همراه است با تصویر بخشی از تفاهمنامه موسوم به اسلامآباد میان تهران و واشنگتن.
در این تصویر قسمتی از بند پنجم از تفاهمنامه برجسته شده است که میگوید ایران ترتیبات عبور و مرور از تنگه هرمز را مشخص خواهد کرد.
در یک هفته گذشته سپاه پاسداران کشتیهایی را که به جای مسیر مورد نظر ایران از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان استفاده کردهاند هدف قرار داده است.
دو کشتی که در ۲۴ ساعت گذشته هدف حمله موشکی قرار گرفتهاند نیز در نزدیکی عمان در تلاش بودند که از تنگه هرمز خارج شوند.
صبح روز یکشنبه نیروهای بحری سپاه پاسداران ایران بر یک کشتی در تنگه هرمز تیراندازی کردند.
سپاه پاسداران در اعلامیهای گفته است که تنگه هرمز را بسته و تا اطلاع ثانوی و پایان مداخلههای ایالات متحده، هیچ کشتی اجازه عبور از این مسیر را نخواهد داشت.
در ادامه این اعلامیه آمده است که چند کشتی با تحریک طرفهای خارجی تلاش کردند از مسیری در تنگه هرمز عبور کنند که سپاه آن را غیرقانونی میداند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شرقمیانه در واکنش به تیراندازی سپاه به این کشتی، حملاتی را علیه ایران انجام داده است.
سنتکام صبح روز یکشنبه ۲۱ سرطان با انتشار اعلامیهای اعلام کرد که مرحله تازهای از حملات علیه ایران را آغاز کرده است.
بر اساس این اعلامیه، نیروهای امریکایی طی سه روز گذشته، ۱۴۰ هدف را در داخل ایران هدف قرار دادهاند.
نیروهای امریکا تازهترین دور حملات علیه ایران را به پایان رساندند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا سنتکام اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را روز یکشنبه ۲۱ سرطان به پایان رسانده است.
این حملات به گفته سنتکام، برای پاسخگو کردن نیروهای ایرانی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شده است.
در بیانیه سنتکام آمده است: «نیروهای امریکایی حدود ۱۴۰ هدف نظامی ایران را با مهمات هدایتشونده دقیق که از جنگندههای مستقر در خشکی و بحر، طیاره های بی پیلوت و نیروی بحری شلیک شدند، هدف قرار دادند. این اهداف شامل مواضع موشکی و طیاره های بی سرنشین ایران، توانمندیهای بحری، انبارهای مهمات، شبکههای ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی بوده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید «در جریان سه شب حمله طی این هفته، به دستور فرمانده کل قوا بیش از ۳۰۰ هدف» را مورد حمله قرار داده است تا توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری که آزادانه از تنگه هرمز عبور میکنند، کاهش یابد. عبور کشتیهای تجاری از این گذرگاه حیاتی بینالمللی همچنان ادامه دارد.
این بیانیه افزوده است که از اوایل ماه مه، نیروهای امریکایی به عبور موفق بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کرده اند.
سپاه پاسداران نیز در پاسخ به حملات امریکا، پایگاههای نظامی ایالات متحده در عمان، قطر، کویت، بحرین و اردن را هدف حمله قرار داده است.
تاکنون مشخص نیست که این حملات تلفات یا خساراتی در پی داشته است یا خیر.
همچنین گزارش شده است که صدای چند انفجار از شهر دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.
همزمان، در بحرین نیز هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمده است.
وزیران خارجه ایران و عمان در باره رفتوآمد امن کشتیها از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران میگوید که در دیدار با وزیر خارجه عمان درباره سازوکارهای مناسب برای تأمین رفتوآمد امن کشتیها از طریق تنگه هرمز تبادل نظر کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای عراقچی این مطلب را روز شنبه ۲۰ سرطان در کانال تلگرام خود منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.
براساس گزارش رسانههای ایرانی، او روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی به عمان سفر کرده تا با مقامهای آن کشور درباره تحولات منطقه، بهویژه وضعیت تنگه هرمز، گفتگو کند.
این سفر یک روز پس از آن انجام شد که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد عمان مخالفت قاطع خود را با دریافت هزینه از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.
بر اساس توافق میان ایران و ایالات متحده، ایران و عمان بهگونه مشترک رفتوآمد کشتیها از طریق تنگه هرمز را تنظیم خواهند کرد.
ایران میگوید در صورت ادامه حملات امریکا، به تفاهمنامه پایبند نخواهد بود
ایران روز شنبه ۲۰ سرطان هشدار داد که اگر ایالات متحده به حملات خود به ایران ادامه دهد، تهران دیگر خود را متعهد به اجرای یادداشت تفاهم امضاشده با واشنگتن نخواهد دانست.
به گزارش رسانههای نزدیک به حکومت ایران، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: «در صورت ادامه حملات امریکا، ایران دیگر به تفاهمنامه خود با امریکا پایبند نخواهد بود.»
تفاهمنامه ایران و امریکا به تاریخ ۲۵ جوزا امضا شد، اما هفته گذشته دو طرف بر سر تنگه هرمز حملات قابلتوجهی علیه یکدیگر انجام دادهاند که مذاکرات پیشبینیشده در چارچوب این تفاهمنامه برای دستیابی به راهحلی دایمی برای پایان جنگ را با تهدید روبهرو کرده است.
ایروانی واشنگتن را به دلیل حملات به مناطق مختلف ایران در روزهای ۱۶ و ۱۷ سرطان به نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد متهم کرد و اعلام کرد که اگر ایالات متحده به نقض تعهدات خود طبق تفاهمنامه ادامه دهد، ایران دیگر ملزم به انجام تعهدات خود طبق تفاهمنامه نخواهد بود.
حملات امریکا در پی شلیک ایران به سه کشتی در تنگه هرمز در ابتدای هفته گذشته انجام شد و دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا در پی این حملات اعلام کرد که از نظر اداره او آتشبس با ایران تمام شده است.
او در ادامه گفت که به رغم این تصمیم، امریکا به درخواست تهران به مذاکرات ادامه خواهد داد.
یک هیئت اردوی امریکا درباره خروج نیروهای اسرائیلی از یک منطقه آزمایشی با مقامهای اردوی لبنان گفتگو کرده است
یک هیئت از اردوی ایالات متحده در دیدار با مقامهای اردوی لبنان در بیروت، پایتخت این کشور، درباره چگونگی اجرای خروج نیروهای اسرائیلی از یک «منطقه آزمایشی» در اراضی اشغالی گفتگو کرده است.
یک مقام نظامی لبنان روز شنبه ۲۰ سرطان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس توافقی که ماه گذشته با میانجیگری ایالات متحده میان لبنان و اسرائیل به دست آمد، اسرائیل بهگونه تدریجی نیروهای خود را از مناطقی در جنوب لبنان که برای مقابله با حزبالله، گروه شیعه مورد حمایت ایران، در آن مستقر کرده بود، خارج خواهد کرد.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.
بر اساس بخشی از این توافق، اردوی لبنان که سالها با محدودیت در اعمال حاکمیت خود روبهرو بوده است، مسئولیت کامل کنترل دو منطقه کوچک آزمایشی را بر عهده خواهد گرفت.
این مقام نظامی افزوده است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روند انتقال کنترل این مناطق را با هماهنگی دو طرف مدیریت خواهد کرد.
این توافق که از سوی حزبالله رد شده است، اسرائیل را ملزم به تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهایش نمیکند.
مقامهای اسرائیلی نیز گفتهاند که نیروهای این کشور در یک منطقه امنیتی واقع در عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان، جایی که به گفته آنان افراد مسلح حزبالله حضور دارند، باقی خواهند ماند.
تیم نهنگان آمو با تفاوت دو ویکت، تیم سپینغر پَلنگان را شکست داد
تیم نهنگان آمو توانست که هدف تعیینشدهٔ توسط تیم سپینغر را در ۱۷ آور و با از دست دادن دو ویکت پوره کند.
تیم سپینغر با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش (رَنس) را برای تیم نهنگان آمو هدف تعیین کرده بود.
این پنجمین پیروزی تیم نهنگان آمو در رقابتهای جاری است.
یازدهمین دور لیگ شپگیزه در اول جولای به میزبانی خوست آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۱۴ جولای برگزار خواهد شد.
امروز، یازدهم جولای، روز جهانی نفوس است
این روز به ابتکار سازمان ملل متحد، به دنبال توجه به رسیدن نفوس جهان به پنج میلیارد تن در یازدهم جولای ۱۹۸۷ میلادی نامگذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به نفوس و ارتباط آن با توسعه پایدار است
آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت این روز گفته که نسل جوان امروز بزرگترین نسل جوان را تاریخ جهان تشکیل میدهد و آینده بشریت به میزان سرمایهگذاری بر آموزش، صحت، کار شایسته و توانمندسازی آنان بستگی دارد.
گوتیرش تأکید کرده که جوانان خواهان فرصت، عدالت و امکان تصمیمگیری در مورد آینده خود هستند و جامعه جهانی باید با افزایش سرمایهگذاری، این خواستهها را به واقعیت تبدیل کند.
از شنیده شدن صدای انفجارات در جنوب شرق تهران، خبر داده شده است
صبح امروز(شنبه ۲۰ سرطان) برخی رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجارات و بلند شدن دود ناشی از آن در منطقهٔ پاکدشت و قیامدشت در جنوب شرق تهران خبر دادند.
براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی لحظاتی پس از نشر این گزارشها، خبرگزاریهای ایران از قول والی پاکدشت اعلام کردند که این انفجارات «ناشی از امحای مهمات باقیمانده از جنگ» بوده است.
رسانههای ایران همچنین از قول این مقام دولتی نوشته اندکه این «عملیات کنترلشده از قبل برنامهریزی شده بود»، اما توضیحات در مورد اعلام قبلی در این مورد ارائه نکرده اند.
رئیس جمهور ترمپ: واشینگتن و تهران توافق کردهاند تا گفتوگوها را ادامه دهند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید واشینگتن و تهران توافق کردهاند تا گفتوگوها را ادامه دهند، اما آتشبس شکنندهای که میان دو طرف برقرار شده بود، دیگر به پایان رسیده است.
همزمان، امریکا فشار بر ایران را برای توقف حملات بر کشتیها در تنگهٔ هرمز افزایش داده و خواستار تعهد علنی تهران به باز نگهداشتن این آبراه بروی کشتیرانی بینالمللی شده است.
ترامپ روز جمعه در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به او نوشته که «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است گفتوگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کردهایم، اما ایالات متحده بهصراحت به آنها اعلام کرده که آتشبس پایان یافته است.»
اما تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست مذاکره با امریکا نداده و تنها با میزبانی از یک میانجی قطری موافقت کرده است.
براساس خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به عمان سفر کرد. محور اجندای این سفر، مناسبات دوجانبه و تحولات منطقهای، بهویژه وضعیت در تنگه هرمز، خوانده شده است.