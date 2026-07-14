سومین شب حملات امریکا به ایران؛ سپاه از هدف قرار دادن پایگاه امریکایی در بحرین خبر داد

سازمان حقوق بشر هه‌نگاو می‌گوید حمیرا شریفی، زندانی سیاسی افغان که در زندان اوین نگهداری می‌شود پس از ششمین تلاش برای خودکشی از زمان بازداشتش، به شفاخانه منتقل شده‌است.

براساس معلومات این سازمان که روز دوشنبه ۲۲ سرطان به نشر رسانده، خانم شریفی شام دهم جولای با نوشیدن یک مایع شوینده در زندان زنان اقدام به خودکشی کرده‌است.

وی از زمان بازداشت تاکنون دست‌کم شش بار به دلیل فشار شدید روانی و نبود مراقبت مؤثر صحی دست به خودکشی زده‌است.

به‌گفتهٔ این سازمان مسئولان زندان پس از تلاش‌های پیشین، بدون رسیده‌گی به مشکلات اساسی صحت روانی او، وی را دوباره به زندان باز گردانده بودند.

شریفی به تازه‌گی از سوی محکمه قضایی ایران به پنج سال زندان محکوم شده‌است.

اتهام‌های وارد شده علیه او و همچنین نام محکمه‌ی که این حکم را صادر کرده، تا کنون اعلام نشده‌است.

حمیرا شریفی، شهروند افغانستان که فاقد اسناد هویتی است، در جریان اعتراض‌های ماه جنوری ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد.

این سازمان پیش از این به تاریخ ۱۳ سرطان گفته بود که ایران در یک ماه ۱۰۹ زندانی را اعدام کرده که پنج تن آنان افغان بوده‌اند.

نهادهای حقوق بشری بارها از مقام‌های ایران خواسته اند که اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه در مورد اتباع خارجی را متوقف کرده و حق دسترسی متهمان به وکیل، مترجم و محاکمه عادلانه را تضمین کنند.