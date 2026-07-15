واشنگتن بیش از ۵۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا از وضع مجموعه تازه‌ی از تحریم‌ها علیه شبکه‌ی خبر داده که به‌گفته این وزارت، در دور زدن تحریم‌های ایران نقش دارد.

این اقدامات به‌گونه مشخص محمد حسین شمخانی را هدف قرار می‌دهد، فردی‌که واشنگتن او را «یکی از عوامل اصلی» در صادرات نفت ایران و گسترش فعالیت‌های این کشور در بخش حمل‌ونقل کانتینری و تجارت جهانی کالاها می‌داند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، در بیانیه‌ی که روز ۱۴ جولای به مناسبت اعلام این تحریم‌ها منتشر شد، گفته است که "رژیم ایران با فریب‌کاری به بقای خود ادامه می‌دهد و شبکه شمخانی یکی از سودآورترین ابزارهای آن است"

او همچنان افزوده که "وزارت خزانه‌داری زیرساخت‌های مالی را که به این رژیم امکان می‌دهد تهدیدهای خود علیه امنیت ملی ایالات متحده و کشتی‌رانی جهانی را ادامه دهد، از میان برمی‌دارد".

بر اساس این بیانیه، این اقدام بیش از ۵۰ فرد، نهاد و کشتی را شامل می‌شود که به‌گفته واشنگتن، به محمد حسین شمخانی و حکومت ایران کمک می‌کنند تا "درحالی‌که مردم ایران همچنان زیر بار فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های حکومت خود قرار دارند، به کسب درآمد ادامه دهند".

وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین اعلام کرده که این اقدام بخشی از تلاش‌های ادامه‌دار واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است و پس از آن روی دست گرفته شده که به‌گفته این وزارت، ایران حملات بی‌ثبات کنندۀ خود را در تنگه هرمز از سر گرفته است.

در این بیانیه آمده که ایران با تهدید و حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز، رفت‌وآمد دریایی را تقریباً متوقف کرده و از این طریق اهرم فشار قابل توجهی بر همسایه‌گان خود در خلیج فارس و اقتصاد جهانی به دست آورده است، موضوعی‌که این آبراه را به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رویارویی در این بحران تبدیل کرده‌است.