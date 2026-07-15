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چهارشنبه ۲۴ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۲۵

جهان

داکتران بدون مرز: ایبولا در کانگو با سرعت نگران‌کننده در حال گسترش است

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سازمان داکتران بدون مرز (MSF) روز چهارشنبه ۲۴ سرطان هشدار داد که بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو با سرعتی بیشتر در حال گسترش است.

این نهاد بین‌المللی امدادرسان، خواستار گسترش فوری اقدامات برای مهار و درمان این بیماری شده است.

بر اساس آمار رسمی، شمار موارد تأییدشده ایبولا در کمتر از پنج هفته، سه برابر افزایش یافته و تا روز یک‌شنبه به یک‌هزار و ۹۲۶ مورد رسیده است. در نتیجه این بیماری، ۷۰۲ نفر جان باخته‌اند.

سازمان داکتران بدون مرز گفته است که این سومین شیوع بزرگ ایبولا در تاریخ و یکی از سریع‌ترین موارد گسترش این بیماری به شمار می‌رود.

در حال حاضر، این سازمان در جمهوری دموکراتیک کانگو هفت مرکز درمان ایبولا و بیش از ۱۵ بخش قرنطین را برای رسیدگی به بیماران فعال نگه داشته است.

ایبولا یک بیماری ویروسی نادر، اما شدید و اغلب مرگبار است که عملکرد طبیعی بدن را مختل می‌کند و می‌تواند باعث خونریزی داخلی یا خارجی شود.

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گزارش تازه: شهروندان افغانستان و سوریه در میان بزرگ‌ترین گروه‌های شاغل مهاجر در جرمنی

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ادارۀ فدرال کاریابی جرمنی (BA) روز سه‌شنبه ۲۳ سرطان، اعلام کرد که مهاجران، به‌ویژه پناهجویان، در یک دهۀ گذشته نقش مهمی در تأمین نیروی کار این کشور داشته‌اند.

این اداره که دفتر مرکزی آن در شهر نورنبرگ موقعیت دارد، گفته است که از ماه جون سال ۲۰۱۴ تا جون ۲۰۲۵، حدود ۴۳ درصد از رشد اشتغال در جرمنی مربوط به اتباع خارجی بوده است.

نزدیک به یک‌سوم این افراد شهروندان هشت کشوری‌اند که بیشترین پناهجویان از آن‌ها به جرمنی آمده‌اند. افغانستان نیز یکی از این هشت کشور است که در این مدت صدها هزار شهروند آن درخواست پناهندگی در جرمنی داده‌اند.

به گفتۀ این اداره، اگر مهاجرت وجود نمی‌داشت، نیروی کار جرمنی با کاهش چشمگیر روبه‌رو می‌شد.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ شمار شهروندان جرمنی در سن کار ۳.۹ میلیون نفر کاهش یافته، در حالی که در همین مدت شمار اتباع خارجی در سن کار ۳.۴ میلیون نفر افزایش یافته است.

دانیل ترزنباخ، عضو هیئت اجرایی ادارۀ فدرال کاریابی آلمان، گفته است که در پنج سال گذشته شمار مهاجرانی که به‌گونه تمام‌وقت در جرمنی مشغول کار شده‌اند، بیش از دو برابر افزایش یافته است. در میان آنان، شهروندان سوریه و افغانستان بیشترین شمار را تشکیل می‌دهند.

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سنتکام: اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند

فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که در جریان دیشب ۲۳ سرطان، دور تازه حملات خود بر اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی این کشور را به پایان رسانده است.

سنتکام ناوقت سه‌شنبه، ۲۳ سرطان، در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفته است: "در یک عملیات هفت‌ساعته، جنگنده‌ها، طیاره‌های بی‌سرنشین و کشتی‌های جنگی امریکا، مراکز راکتی، تأسیسات طیاره‌های بی‌سرنشین، توانایی‌های بحری و سیستم‌های دفاع ساحلی ایران را با حملات دقیق هدف قرار دادند تا توانایی این کشور برای تهدید امنیت کشتی‌های تجارتی و خدمه غیرنظامی بیش از پیش کاهش یابد."

سنتکام افزوده است که در حال حاضر بیش از ۲۰ کشتی جنگی و صدها طیاره نظامی امریکا در شرق میانه مصروف اجرای عملیات هستند.

در همین حال، تهران اعلام کرده است که تأسیسات نظامی امریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز مدعی شده است که تأسیسات نظامی امریکا در بحرین و کویت، از جمله مناطقی را که ناوگان پنجم نیروی بحری امریکا از آن استفاده می‌کند، هدف حمله قرار داده است.

همزمان، اردوی اردون امروز گزارش داده است که سه راکت کروز ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است.

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واشنگتن بیش از ۵۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد

آرشیف، بیرق‌های امریکا و ایران
آرشیف، بیرق‌های امریکا و ایران

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا از وضع مجموعه تازه‌ی از تحریم‌ها علیه شبکه‌ی خبر داده که به‌گفته این وزارت، در دور زدن تحریم‌های ایران نقش دارد.

این اقدامات به‌گونه مشخص محمد حسین شمخانی را هدف قرار می‌دهد، فردی‌که واشنگتن او را «یکی از عوامل اصلی» در صادرات نفت ایران و گسترش فعالیت‌های این کشور در بخش حمل‌ونقل کانتینری و تجارت جهانی کالاها می‌داند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، در بیانیه‌ی که روز ۱۴ جولای به مناسبت اعلام این تحریم‌ها منتشر شد، گفته است که "رژیم ایران با فریب‌کاری به بقای خود ادامه می‌دهد و شبکه شمخانی یکی از سودآورترین ابزارهای آن است"

او همچنان افزوده که "وزارت خزانه‌داری زیرساخت‌های مالی را که به این رژیم امکان می‌دهد تهدیدهای خود علیه امنیت ملی ایالات متحده و کشتی‌رانی جهانی را ادامه دهد، از میان برمی‌دارد".

بر اساس این بیانیه، این اقدام بیش از ۵۰ فرد، نهاد و کشتی را شامل می‌شود که به‌گفته واشنگتن، به محمد حسین شمخانی و حکومت ایران کمک می‌کنند تا "درحالی‌که مردم ایران همچنان زیر بار فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های حکومت خود قرار دارند، به کسب درآمد ادامه دهند".

وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین اعلام کرده که این اقدام بخشی از تلاش‌های ادامه‌دار واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است و پس از آن روی دست گرفته شده که به‌گفته این وزارت، ایران حملات بی‌ثبات کنندۀ خود را در تنگه هرمز از سر گرفته است.

در این بیانیه آمده که ایران با تهدید و حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز، رفت‌وآمد دریایی را تقریباً متوقف کرده و از این طریق اهرم فشار قابل توجهی بر همسایه‌گان خود در خلیج فارس و اقتصاد جهانی به دست آورده است، موضوعی‌که این آبراه را به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رویارویی در این بحران تبدیل کرده‌است.

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بازداشت «طراح حمله کراچی»؛ پاکستان ادعا دارد حمله از افغانستان هدایت شده بود

آرشیف، نیروهای پاکستانی
آرشیف، نیروهای پاکستانی

پولیس پاکستان روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) از دستگیری فردی خبر داد که گفته شده، طراح اصلی حملهٔ مرگبار ماه گذشته بر یک کمپ نیروهای رینجرز پاکستان در شهر کراچی، بوده است.

مقام‌های پاکستانی ادعا کرده که حملۀ ۲۷ جون که در آن سه تن از نیروهای رینجرز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند از افغانستان طرح‌ریزی، هدایت و پشتیبانی شده بود و مهاجمان نیز در آن‌سوی سرحد آموزش دیده و کمک‌های لوژستیکی دریافت کرده بودند.

اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده‌است.

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تنش در تنگه هرمز؛ اتحادیۀ اروپا پرواز بر فراز پنج کشور خلیج را محدود کرد

آرشیف، تصویر جنبۀ تزئینی دارد.
آرشیف، تصویر جنبۀ تزئینی دارد.

ادارۀ مصونیت هوانوردی اتحادیۀ اروپا روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) به شرکت‌های هوانوری توصیه کرده تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های بحیرۀ عمان تا ۲۹ جولای (اول اسد) خودداری کنند.

این توصیه به‌دنبال افزایش تنش‌ها در تنگهٔ هرمز و ادامهٔ حملات متقابل ایران و امریکا منتشر شده‌است.

بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجارات در غرب بندرعباس و چند منطقۀ دیگر ایران خبر دادند.

این انفجارات در حالی رخ داد که شب قبل از آن اردوی امریکا در عملیاتی‌که به‌گفتهٔ قوماندانی مرکزی نیروهای این کشور (سنتکام) پنج ساعت طول کشید و پایان آن نیز اعلام شد، بر اهدافی در بخش‌های مختلف ایران به شمول بوشهر، چابهار، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند.

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هشدار تازه درباره ایبولا؛ موارد واقعی در کانگو بیشتر از آمار اعلام‌شده است

آرشیف، ضد عفونی کردن به خاطر جلوگیری از شیوع ایبولا در کانگو
آرشیف، ضد عفونی کردن به خاطر جلوگیری از شیوع ایبولا در کانگو

سازمان جهانی صحت می‌گوید که تعداد واقعی افراد مبتلا به بیماری ایبولا در کانگو حداقل دو برابر و احتمالاً تا چهار برابر بیشتر از آمار رسمی است.

داکتر چیکوی ایهکویازو رئیس بخش وضعیت‌های اضطراری این سازمان پس از سفر به بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کانگو، روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) در ژینو به خبرنگاران گفت "ما باور داریم که گسترده‌گی شیوع بیماری ایبولا حداقل دو تا چهار برابر بیشتر از مواردی است که تاکنون شناسایی کرده‌ایم".

ایبولا که به نام بیماری ویروس ایبولا (ای وی دی) نیز شناخته می‌شود، یک مریضی ویروسی نادر، اما شدید و غالباً کشنده از نوع تب خون‌ریزی‌دهنده است که توانایی بدن را مختل کرده، باعث خون‌ریزی داخلی و یا خارجی می‌شود.

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قوه قضاییه از اعدام دو نفر خبر داد

قوه قضاییه ایران صبح سه‌شنبه ۲۳ سرطان، اعلام کرد که دو تن را به اتهام آنچه «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» خوانده، اعدام کرده است.

بر اساس اعلام قوه قضاییه، این دو تن محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی نام داشته و اعضای یک «هسته وابسته به داعش» بودند که پس از درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه مرزی ایران و عراق، بازداشت شدند. در آن درگیری، سه عضو سپاه نیز کشته شدند.

از زمان حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۹ حوت سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روند محاکمه و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی را افزایش داده‌اند.

در همین حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران و ابهام در روند رسیدگی قضایی و صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده‌اند.

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سومین شب حملات امریکا به ایران؛ سپاه از هدف قرار دادن پایگاه امریکایی در بحرین خبر داد

صویری که سنتکام از حمله در روز دوشنبه به هدفی در ساحل بندرعباس منتشر کرده است
صویری که سنتکام از حمله در روز دوشنبه به هدفی در ساحل بندرعباس منتشر کرده است

فرماندهی ایالات متحده در شرق میانه، سنتکام، از تکمیل تازه‌ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد.  

در بیانیه که سه شنبه ۲۳ سرطان از سوی سنتکام منتشر شد، آمده که در طول عملیات پنج ساعته، نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی، و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند.

همزمان خبرگزاری مهر حوالی بامداد امروز از به‌گوش رسیدن صدای چندین انفجار مهیب در بوشهر خبر داد. این خبرگزاری اعلام کرده که هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.

سنتکام برای سومین شب متوالی از حملات بر اهداف نظامی در ایران خبر داد.

از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران ادعا کرد که پایگاه نیروهای امریکایی در بحرین را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران می‌گوید در حمله به بحرین، انبارهای مهمات و تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای امریکایی در پایگاه جفیر را هدف قرار داده است.

در پی به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بحرین، سیستم‌های دفاع هوایی این کشور نیز فعال شدند.

دفتر مشاور پادشاه بحرین تأیید کرده است که نیروهای دفاع هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با اهداف هوایی متخاصم هستند.

بحرین میزبان یکی از فرماندهی های اصلی نیروی بحری امریکا موسوم به ناوگان پنجم است.

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حکومت بریتانیا سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کرد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها از رهبر ارشد ایران دستور می‌گیرد و در تشکیلات خود قوای زمینی، بحری و هوایی دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها از رهبر ارشد ایران دستور می‌گیرد و در تشکیلات خود قوای زمینی، بحری و هوایی دارد.

اسکای‌نیوز، شبکه تلویزیونی بریتانیایی، گزارش داده که حکومت بریتانیا روز دوشنبه ۲۲ سرطان سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کرده‌است.

سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد و در استرالیا هم به‌عنوان یک نهاد حکومتی حامی تروریسم شناخته می‌شود.

از همین رو کا‌یر استارمر، صدراعظم بریتانیا هم اخیراً برای اتخاذ چنین تصمیمی تحت فشار بوده است.

مقام‌های حکومتی بریتانیا تا کنون استدلال می‌کردند که بر اساس قوانین بریتانیا نمی‌توان سازمان‌های رسمی حکومتی همچون سپاه پاسداران را تحت تحریم قرار داد.

وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا هم پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این اتحادیه، در ‌ماه دلو سال گذشته خورشیدی با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در فاصله کوتاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد، تنها از رهبر ارشد ایران دستور می‌گیرد و در تشکیلات خود قوای زمینی، بحری و هوایی دارد.

ایالات متحده سپاه پاسداران و شاخه خارجی آن «گروه القدس» را قبلاً در لیست گروه‌های تروریستی جا داده‌است.

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