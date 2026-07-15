سازمان داکتران بدون مرز (MSF) روز چهارشنبه ۲۴ سرطان هشدار داد که بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو با سرعتی بیشتر در حال گسترش است.

این نهاد بین‌المللی امدادرسان، خواستار گسترش فوری اقدامات برای مهار و درمان این بیماری شده است.

بر اساس آمار رسمی، شمار موارد تأییدشده ایبولا در کمتر از پنج هفته، سه برابر افزایش یافته و تا روز یک‌شنبه به یک‌هزار و ۹۲۶ مورد رسیده است. در نتیجه این بیماری، ۷۰۲ نفر جان باخته‌اند.

سازمان داکتران بدون مرز گفته است که این سومین شیوع بزرگ ایبولا در تاریخ و یکی از سریع‌ترین موارد گسترش این بیماری به شمار می‌رود.

در حال حاضر، این سازمان در جمهوری دموکراتیک کانگو هفت مرکز درمان ایبولا و بیش از ۱۵ بخش قرنطین را برای رسیدگی به بیماران فعال نگه داشته است.

ایبولا یک بیماری ویروسی نادر، اما شدید و اغلب مرگبار است که عملکرد طبیعی بدن را مختل می‌کند و می‌تواند باعث خونریزی داخلی یا خارجی شود.