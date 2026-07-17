جهان
ادامه حملات امریکا و ایران بر مواضع یکدیگر
فرماندهی مرکزی امریکا در شرقمیانه (سنتکام) با انتشار بیانیهای از تکمیل دور تازه حملات شبانهاش به اهدافی در ایران خبر داد.
بر اساس این بیانیه، این عملیات که از ساعت ۹:۳۰ پنجشنبه شب به وقت ایران آغاز شده بود، در ساعت ۵:۱۰ صبح جمعه به وقت تهران تمام شده و در جریان آن، دهها موضع نظامی از جمله سیستم دفاع هوایی، زیرساختهای لوجستیکی نظامی و تاسیسات راداری ساحلی نابود شدهاند.
از سوی دیگر رسانههای ایران به نقل از نیروهای مسلح این کشور از دور تازهای حملات موشکی و درون به پایگاههای امریکا در منطقه خبر میدهند.
به گزارش این رسانههاُ ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حملاتی را علیه پایگاههای نظامی امریکا در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق، بحرین و قطر از جمله پایگاه هوایی العدید ترتیب دادهاند.
پیشتر قطر از تلاش برای مقابله با دور دیگری از حملات ایران خبر داده بود.
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ریاض بار دیگر حملات ایران به کشورهای منطقه را محکوم کرد
وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در بیانیهای حملات "توجیهناپذیر" ایران به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن را "بهشدت محکوم" کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش در برابر اقدامات ”خصمانه" جمهوری اسلامی را تأیید میکند و در کنار آنها ایستاده است.
در آغاز ماه حوت سال گذشته که امریکا و اسرائیل به طور مشترک به خاک ایران حمله کردند، سپاه پاسداران در پاسخ به خاک کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با موشک بالیستیک و درونهای تهاجمی و انتحاری حمله کرده است.
با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که حملات تهران نه به مردم و خاک کشورهای عربی، بلکه تنها به پایگاههای امریکایی است که در خاک این کشورها قرار دارد.
هر چند حملات سپاه به پایگاههای امریکایی آسیبهای چشمگیر برجا گذاشته، در این میان بناها و تأسیسات غیرنظامی کشورهای عربی هم بارها آسیب دیده اند.
مقامات صحی فلسطین: در حملات اسرائیل حداقل پنج فلسطینی در نوار غزه کشته شدند
مقامات صحی فلسطینی می گویند که در اثر حملات اسرائیل روز پنجشنبه(25 سرطان) حداقل پنج فلسطینی در نوار غزه کشته شدند.
براساس خبرگزاری رویترز، داکتران گفته اند که در یک حمله هوایی اسرائیل دو تن در نزدیک محله تفاح و یک تن دیگر در گلولهباری تانکهای اسرائیلی در حومۀ زیتون در شرق شهر غزه کشته شده است.
به گفتۀ داکتران در یک حمله هوایی دیگر بر اردوگاه خیمههای آوارگان در غرب شهر غزه یک تن کشته و در حمله بر یک موتر در خان یونس، یک تن دیگر کشته شده است.
اردوی اسرائیل تا هنوز در مورد هیچ یک از این رویداد ها اظهار نظر نکرده است.
ایالات متحده امریکا، شب پنجشنبه بار دیگر حملاتی را بر ایران انجام داد
قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) پنجشنبه(25 سرطان) اعلام کرد که مراکز قومانده، سیستمهای دفاع هوایی و تأسیسات راکتی و طیارات بیپیلوت در چندین منطقه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفتهاند.
امریکا میگوید که هدف این حملات، کاهش توانایی ایران برای انجام حملات علیه کشتیها در تنگه هرمز است.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران نیز ادعا کرده که پایگاههای نظامی امریکا در اردن و کویت را با راکتها و طیارات بیپیلوت هدف قرار داده است.
امریکا، با فروش حدود ۲ میلیارد دالر تسلیحات به عربستان موافقت کرد
وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، با فروش حدود ۲ میلیارد دالر تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد.
وزارت امور خارجۀ امریکا در اعلامیهای گفته که «معاملۀ پیشنهادی، با بهسازی امنیت یک متحد عمدۀ غیر ناتو که نیرویی قوی در زمینۀ ثبات سیاسی و توسعۀ اقتصادی در منطقۀ خلیج [فارس] به شمار میآید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است».
براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپی آزاد/رادیو آزادی، طی روزهای اخیر، کویت و چند کشور دیگر این منطقه نیز از معاملات تسلیحاتی عمده با ایالات متحدۀ امریکا خبر دادهاند.
در نتیجۀ آتشسوزی در یک پرورشگاه در الجزایر، ده ها تن کشته و زخمی شدند
براساس خبرگزاری رویترز، رسانههای دولتی الجزایر گزارش داده اند که این آتشسوزی صبح پنجشنبه(۲۵ سرطان) در یک پرورشگاه کودکان یتیم در حومۀ پایتخت این کشور رخداد و در اثر آن یازده تن کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی شدند.
در مورد علت این رویداد و هویت قربانیان این حادثه تا هنوز معلومات ارائه نشده است.
اسرائیل بر حفظ حضور نظامی در سوریه، لبنان و غزه تأکید کرد
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، می گوید، کشورش به حفظ نیروهای خود در «مناطق امنیتی» داخل سوریه، لبنان و نوار غزه ادامه خواهد داد.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، در اعلامیۀ دفتر وزیر دفاع اسرائیل، گفته شده که کاتز روز پنجشنبه(۲۵ سرطان) به پیت هگست، همتای امریکایی خود گفته که اسرائیل مصمم است، نیروهایش را در «مناطق امنیتی» که در داخل قلمرو لبنان، سوریه و در نوار غزه ایجاد کرده است، حفظ کند و هدف از این حضور، تأمین امنیت سرحدات اسرائیل و جلوگیری از تهدیدات گروههای جهادی است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که براساس گزارشها، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، از بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل خواسته تا نیروهای آن کشور را از سوریه و لبنان خارج کند، زیرا به باور او این حضور باعث افزایش تنشها در منطقه شده است.
در همین حال، مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری امریکا به منظور کاهش تنشها و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ادامه دارد و اردوی اسرائیل همچنان حدود ۶۰ درصد از نوار غزه را در کنترل خود دارد.
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همکاری تجارتی تازه میان افغانستان، روسیه و قزاقستان
شرکتهایی از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامههای تجارتی به ارزش ۴۴۶ میلیون افغانی را امضا کردند.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روز چهارشنبه (۲۴ سرطان) گفت که این توافقنامهها در بخشهای مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی، به هدف گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعۀ تجارت منطقهای امضا شدهاست.
اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافقنامهها جزئیات بیشتر ارائه نکردهاست.
بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود ۵۳۸ میلیون دالر رسیده که از جمله ۴ میلیون دالر صادرات افغانستان و ۵۳۴ میلیون دالر واردات از روسیه بوده است.
حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش میکند تا روابط اقتصادیاش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد.
گرمای بیسابقه در اروپا؛ ترانسپورت و برق با مشکلات جدی روبهرو شدهاند
با افزایش بیسابقۀ گرما در اروپا، خطوط آهن، سرکها و شبکههای برق با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
کشورهای اروپایی برای مقابله با این وضعیت و محافظت از زیربناها از تکنولوژیهای مانند طیارات بیپیلوت، حسگرها (سنسرهای) هوش مصنوعی و حتی رنگ سفید استفاده میکنند.
بر اساس خبرگزاری رویترز، در ناروی، کارکنان میدان هوایی شهر اسلو برای جلوگیری از آسیبدیدن خط رنوی در گرمای ۳۰ درجۀ سانتیگراد، روی آن آب پاشیدند.
مقامهای ناروی همچنین در حال آزمایش قیر مقاوم در برابر گرما هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که زیربناهای کنونی اروپا در برابر موجهای شدید گرما آماده نیستند.
بر اساس یک گزارش، رویدادهای شدید اقلیمی مانند گرما، خشکسالی و سیلابها میتواند تا سال ۲۰۳۰ میلادی اقتصاد کشورهای حوزۀ یورو را تا ۴.۷ درصد کاهش دهد.
داکتران بدون مرز: ایبولا در کانگو با سرعت نگرانکننده در حال گسترش است
سازمان داکتران بدون مرز (MSF) روز چهارشنبه ۲۴ سرطان هشدار داد که بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو با سرعتی بیشتر در حال گسترش است.
این نهاد بینالمللی امدادرسان، خواستار گسترش فوری اقدامات برای مهار و درمان این بیماری شده است.
بر اساس آمار رسمی، شمار موارد تأییدشده ایبولا در کمتر از پنج هفته، سه برابر افزایش یافته و تا روز یکشنبه به یکهزار و ۹۲۶ مورد رسیده است. در نتیجه این بیماری، ۷۰۲ نفر جان باختهاند.
سازمان داکتران بدون مرز گفته است که این سومین شیوع بزرگ ایبولا در تاریخ و یکی از سریعترین موارد گسترش این بیماری به شمار میرود.
در حال حاضر، این سازمان در جمهوری دموکراتیک کانگو هفت مرکز درمان ایبولا و بیش از ۱۵ بخش قرنطین را برای رسیدگی به بیماران فعال نگه داشته است.
ایبولا یک بیماری ویروسی نادر، اما شدید و اغلب مرگبار است که عملکرد طبیعی بدن را مختل میکند و میتواند باعث خونریزی داخلی یا خارجی شود.