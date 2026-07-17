کاهش چشمگیر پروندگان کمیاب در افغانستان

عبدالعظیم، ۵۴ ساله باشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز میگوید که منطقهاش، بهویژه اطراف بند کمال خان که زمانی زیستگاه گونههای مختلف پرندگان نایاب و مشهور بود، اکنون بیشتر این پرندگان را از دست داده و آنها بهدلیل آفات طبیعی به مناطق دریایی کشورهای همسایه کوچ کردهاند.
مرغابیها و پرندهای که ما به آن "چُر" میگوییم، بسیار مشهور بودند و وقتی آب بود، تعدادشان زیاد بود. برخی پرندگان صحرایی مثل چرس نیز وجود داشتند، اما حالا نیستند.
او افزود: "اینجا خشکسالی است، آب وجود ندارد. قبلاً این پرندگان بودند، اما حالا نیستند. دریاها خشک شدهاند. حدود چهار ماه آب آمد، اما دوباره خشک شد. اکنون در نیمروز از چاهها آب تهیه میکنیم. مرغابیها و پرندهای که ما به آن "چُر" میگوییم، بسیار مشهور بودند و وقتی آب بود، تعدادشان زیاد بود. برخی پرندگان صحرایی مثل چرس نیز وجود داشتند، اما حالا نیستند. آنها از بین نرفته اند، بلکه مهاجرت کردهاند. در سالهای گذشته برخی توسط مردم شکار شدند، اما اکنون شکار ممنوع است و بیشترشان مهاجرت کردهاند."
محمد، از باشندگان ولایت فراه نیز میگوید که رویدادهای طبیعی رفتوآمد پرندگان را در منطقهشان از بین برده است.
او افزود: "خشکسالیهای پیدرپی و افزایش گرمای هوا تأثیر زیادی گذاشته است. پرندگان مختلفی مانند "سیاه سینه" که بسیار نادر است، "بغده"، "تارو" و چندین نوع دیگر زمانیکه دریا آب داشت به اینجا میآمدند. "لکلک" هم میآمد، اما اکنون هیچ یکی از آنها دیده نمیشود."
عبدالستار، بانشده ولسوالی اسپینبولدک ولایت کندهار، میگوید نهتنها در منطقه آنها، بلکه از بیشتر ولسوالیهای این ولایت نیز پرندگان دریایی کوچیده اند.
بهگفته او، در سالهای اخیراً حتی برخی حیوانات صحرایی مانند آهو، غزال و برخی گونههای خاص بزها نیز دیگر دیده نمیشوند و این موضوع بر حضور گردشگرانیکه برای دیدن این پرندگان و حیوانات نادر میآمدند، نیز تأثیر گذاشته است.
او گفت: "وقتی سالها پرآب بود، جویبارها فراوان بودند و انواع پرندگان وجود داشت. پرندگانی که ما به آنها کوتان و زانگی میگوییم زیاد بودند، اما خشکسالی و نبود بارندگی باعث خشک شدن دریاها شد. هنوز هم برخی پرندگانی که با آب کم هم میتوانند زندگی کنند، مانند برخی گونههای مرغابی، کبک، بلدرچین و چند نوع دیگر باقی ماندهاند، اما آن دسته از پرندگانی که در دریاها و آبهای فراوان زندگی میکردند، شنا میکردند و غذای خود را از آنجا بهدست میآوردند، گم شدهاند. ما از این وضعیت بسیار ناراحت هستیم. همچنین گوسفندان وحشی، بزهای کوهی، آهوها و دیگر حیوانات صحرایی نیز ناپدید شدهاند."
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه حکومت طالبان را نیز در این زمینه دریافت کند، اما محبالله بهار، سخنگوی اداره حفاظت از محیط زیست طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشها پاسخ نداد.
افغانستان بهدلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، کوهستانها، دشتها، دریاها، مناطق سرسبز و جنگلات، زمانی میزبان گونههای فراوان پرندگان بود.
با این حال، هنوز هم صدها گونه پرنده در افغانستان زندگی میکنند یا هنگام مهاجرت میان کشورهای منطقه از این کشور عبور میکنند.
کارشناسان محیط زیست هشدار میدهند که شمار پرندگان نادر در بسیاری از مناطق بهطور چشمگیری کاهش یافته و برخی گونهها حتی از زیستگاههای اصلی خود ناپدید شدهاند، وضعیتیکه تهدید جدی برای تنوع زیستی و توازن ایکولوژیکی افغانستان به شمار میرود.
احمد جاوید نور، یکی از این کارشناسان محیط زیست و رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در حکومت پیشین، به رادیو آزادی گفت: "امید ما این است که مناطق آبی دوباره احیا شوند. هرچند تغییرات اقلیمی تأثیر خود را گذاشته، اما فعالیتهای مصنوعی مانند حفر چاههای عمیق، خشک شدن تالابها بهدلیل تبدیل آنها به زمینهای زراعتی، قطع بیرویه جنگلات، از بین رفتن زیستگاه پرندگان و شکار غیرقانونی نیز باید متوقف شود. برای این کار باید برنامه منظم تدوین، بودجه اختصاص داده و تشکیلات و شوراها ایجاد شود تا فرصت زندگی دوباره برای این پرندهگان نادر فراهم گردد. این مسئولیت حکومت، نهادها و مؤسسات است که این زیستگاههای حساس و ایکولوژیکی را احیا کنند."
به گفته او، قطع جنگلات، گسترش زمینهای زراعتی، توسعه شهرها، خشک شدن تالابها، سیلابها، افزایش دمای هوا، خشکسالیهای طولانی و کاهش منابع آبی از مهمترین عوامل کاهش نسل پرندگان نادر است.
او تأکید میکند که این وضعیت تهدید جدی برای تنوع زیستی و توازن ایکولوژیکی افغانستان به شمار میرود و حفاظت از این گونهها نیازمند تلاشهای مؤثر و دوامدار است.
کارشناسان همچنین شکار غیرقانونی و قاچاق پرندگان و حیوانات وحشی را از عوامل مهم کاهش جمعیت این گونهها میدانند، زیرا برخی پرندگان نادر برای شکار، تجارت یا نگهداری شخصی صید میشوند و نسل آنها با خطر جدی روبهرو است.
حکومت طالبان اما شکار پرندگان و حیوانات نادر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کردهاست.
آمار دقیق از تعداد پرندگان نادر افغانستان وجود ندارد، اما کارشناسان محیط زیست تخمین میزنند که بیش از ۴۰۰ گونه پرنده در این کشور ثبت شده که دهها گونه آن نادر و در معرض خطر انقراض هستند.
افغانستان بهعنوان یکی از مسیرهای مهم مهاجرت پرندگان میان آسیای مرکزی و جنوبی شناخته میشود و همهساله شمار زیادی از پرندهگان مهاجر از تالابها، رودخانهها و مناطق کوهستانی این کشور عبور میکنند.
اما در سالهای اخیر، تخریب زیستگاهها، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، شکار غیرقانونی و نابودی منابع طبیعی سبب شده که جمعیت پرندهگان نادر کاهش یابد و برخی گونهها از زیستگاههای تاریخی خود ناپدید شوند.