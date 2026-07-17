سلاوکو ویچیچ به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی فوتبال انتخاب شد

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ۲۶ سرطان ادعای سپاه پاسداران ایران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای امریکایی را رد کرد.

در بیانیه کوتاهی که سنتکام در شبکه ایکس خود منتشر کرده، این ادعا را «نادرست» خوانده و گفته که هیچ‌یک از نیروهای امریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشده‌اند.

سپاه پاسداران ساعاتی پیش مدعی شد که به مرکز فرماندهی عملیات ویژۀ نیروهای امریکایی در پایگاه التنف سوریه حمله کرده و در جریان این حمله شماری از نیروهای امریکایی کشته شده‌اند.

این در حالی است که امریکا طی شش روز اخیر به شکل مداوم مواضع نظامی و برخی زیرساخت‌ها در مناطق مختلف ایران، ازجمله بنادر و جزایر جنوبی را در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هدف قرار داده است.

نیروهای نظامی ایران نیز در مقابل به پایگاه‌های امریکا و همچنین زیرساخت‌ها در چند کشور منطقه حمله کرده‌اند.