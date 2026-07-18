سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان روز شنبه در صفحه ایکس خود از افزایش گرمی هوا در این کشور خبر داده است.

دبلیو اچ او توصیه‌هایی را به منظور حفاظت در برابر گرمی هوا به خانواده‌ها ارائه کرده است.

به گفتۀ این اداره ملل متحد، با افزایش گرمی هوا، افراد باید آب بیشتری بنوشند، با آب سرد حمام کنند، لباس‌های سبک و آزاد بپوشند، از کلاه پیکدار و عینک‌های آفتابی استفاده کنند و روزانه به مقدار کم اما چندین وعده غذا بخورند.

بیشتر در سایه ماندن، خودداری از فعالیت‌های شدید و دو تا سه ساعت سپری کردن در مکان‌های سرد از دیگر توصیه‌های سازمان جهانی صحت اند.

بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، روزهای یک‌شنبه و دوشنبه درجه حرارت در شهر زرنج به ۴۸ درجه، در شهر فراه به ۴۷ درجه و در شهرهای مزارشریف و لشکرگاه به ۴۶ درجه خواهد رسید.