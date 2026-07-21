اسپانیا در دیدار نهایی این رقابت‌ها که شب گذشته در استدیوم ایالت نیوجرسی امریکا برگزار شد، با نتیجهٔ یک بر صفر ارجنتاین را شکست داد.

دو تیم در وقت قانونی بازی ۹۰ دقیقه موفق به گشودن دروازهٔ یکدیگر نشدند، اما در دقیقهٔ ۱۰۶ وقت اضافی، فِران تورس تنها گل بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمانی این جام را برای تیمش رقم زد.

اسپانیا در این مسابقه حدود ۲۰ شوت به سمت دروازه ارجنتاین زد.

چندین بازیکن و سرمربی ارجنتاین کارت زرد دریافت کردند و یک بازیکن به دلیل گرفتن کارت سرخ از زمین بازی اخراج شد.

اسپانیا پیش از این نیز در سال ۲۰۱۰ قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود.