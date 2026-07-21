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خبر تازه
سه شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۱۷

جهان

وزارت دفاع امریکا: در دوهفتۀ گذشته در حملات ایران، حدود یک‌صد عسکر امریکایی زخمی شده‌اند

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شان پارنل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه(29 سرطان) در شبکۀ اکس نوشته که «در جریان دو هفته گذشته، در نتیجۀ حملات ایران بر اهداف امریکایی در شرق میانه، حدود یک‌صد عسکرامریکایی به‌طور سطحی زخمی شده‌اند.»

به گفته پارنل «حدود ۹۶ درصد این عساکر دوباره به وظایف شان بازگشته‌اند.»

ایالات متحدۀ امریکا پیش از این کشته شدن دو عسکر امریکایی را در حملات ایران تأیید کرده بود.

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اردن می گوید که پنج طیارۀ بی پیلوت ایرانی را رهگیری کرده‌است

طیارۀ بی پیلوت ایرانی شاهد-۲۳۸ (آرشیف)
طیارۀ بی پیلوت ایرانی شاهد-۲۳۸ (آرشیف)

اردوی اردن اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور پنج طیارۀ بی پیلوت ایرانی را رهگیری کرده‌اند که به سوی منطقه الرکبان در سرحد اردن و سوریه در حرکت بودند.

این خبر امروز(سه‌شنبه ۳۰ سرطان) ساعتی پس از آن منتشر شد که نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی حمله بر یک مجتمع محل استقرار نیروهای اردوی امریکا در منطقه الرکبان اردن شد.

سپاه پاسداران در اعلامیه خود ادعا کرده که در این حمله تعدادی از نیروهای امریکایی کشته شده‌اند.

این ادعا تا هنوز از سوی مقام‌های اردنی، یا امریکایی تأیید نشده است.

این دومین بار طی دو روز گذشته است که اردن از رهگیری طیارات بی پیلوت ایرانی در حریم هوایی خود خبر می‌دهد.

اردوی اردن روز دوشنبه نیز گفته بود که چهار طیارۀ بی پیلوت ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کرده و سقوط داده است.

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از شنیده شدن صدای انفجارات در برخی مناطق ایران خبر داده شده است

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آرشیف

رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات در برخی مناطق این کشور خبر داده اند.

براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، خبرگزاری"مهر" صبح امروز(سه‌شنبه۳۰ سرطان) از وقوع چندین انفجار در کنارک، چابهار و بندر لنگه گزارش داده است.

«حال‌وش» که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند نیز از حملات سنگین هوایی بر چابهار و کنارک گزارش داده گفته که «پایگاه امام علی سپاه» در چابهار از جملۀ اهداف این حملات بوده است.

همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات مهیب در بخش‌هایی از شیراز خبر داده اند. گفته می‌شود که مناطقی در اطراف صنایع الکترونیک یا ارتفاعات دراک، هدف قرار گرفته است.

در این حال روزنامۀ واشینگتن پست، براساس یک ارزیابی جدید ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا(سی‌آی‌ای) خبر داده که حملات کنونی اردوی امریکا بر ایران «بعید است» که تهران را به تغییر موضع وادارد.

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اردوی لبنان روند استقرار نیروهای خود را در جنوب آن کشور آغاز کرد

جنوب لبنان(آرشیف)
جنوب لبنان(آرشیف)

اردوی لبنان اعلام کرد که روند استقرار نیروهای خود را در منطقه زوتر الغربیه در جنوب آن کشور آغاز کرده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، این منطقه یکی از سه «منطقه آزمایشی» است که بر اساس توافق اخیر بین لبنان و اسرائیل، قرار است به‌تدریج تحت کنترل اردوی لبنان قرار گیرد.

بر اساس این توافق، اسرائیل باید به‌طور تدریجی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند، مسئولیت تأمین امنیت این مناطق به اردوی لبنان واگذار شود و حزب‌الله نیز خلع سلاح گردد.

با این حال، حزب‌الله این توافق را نپذیرفته و همچنان از تحویل سلاح‌های خود خودداری می‌کند.

از سوی دیگر، اسرائیل نیز تا هنوز جدول زمانی مشخصی برای خروج کامل نیروهایش از قلمرو لبنان اعلام نکرده است.

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ادامه تنش‌ها در شرق میانه؛ قیمت جهانی نفت بار دیگر افزایش یافت

آرشیف، قیمت جهانی نفت بار دیگر افزایش یافت.
آرشیف، قیمت جهانی نفت بار دیگر افزایش یافت.

رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر روز دوشنبه خبر داده‌اند.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که گزارش‌های اولیه حاکی از "حمله هوایی" به نقطه‌ی در شمال‌غرب این شهر است.

فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) در شرق‌میانه تا زمان نشر خبر درباره این حمله بیانیه‌ی صادر نکرده‌است.

دور تازه درگیری‌ها میان ایالات متحده و ایران از هشت روز پیش در جریان بوده و رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حمله به نقاطی در ولایت‌های آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر خبر دادند.

از سوی دیگر ارتش کویت عصر روز دوشنبه و در پی انتشار گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای انفجارها در این کشور، اعلام کرد که در حال مقابله با موج تازه‌ی از حملات موشکی و درون است.

ارتش کویت در بیانیه‌ی این حملات را به ایران نسبت داده‌است.

در جریان دور تازه درگیری‌ها بین ایران و امریکا، نیروهای مسلح ایران به شکل مداوم کویت و بحرین را در روزهای اخیر هدف قرار داده‌اند.

مقام‌های کویتی گفته اند این حملات به برخی زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب زده است.

در همین حال گزارش‌ها حاکی است که دو کشتی نفت‌کش در نزدیکی آب‌های عمان هدف حمله قرار گرفتند.

یک شرکت کشتی‌رانی یونانی به نام "دایناکام تنکرز" اعلام کرد که دو نفت‌کش تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور در آب‌های ساحلی عمان، هدف حمله قرار گرفتند.

در پی ادامه حملات متقابل امریکا و ایران برای نهمین شب متوالی، قیمت نفت خام برای اولین بار در یک ماه گذشته به بیش از ۹۰ دالر در هر بشکه رسید.

گزارش‌ها از افزایش قیمت جهانی نفت در حالی منتشر می‌شود که تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در روزهای اخیر کاهش یافته است.

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ادامه تنش میان امریکا و ایران، بهای نفت را به بالاتر از ۹۰ دالر رساند

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آرشیف

در حالی که ایالات متحده و ایران برای نهمین شب پیاپی به حملات متقابل خود ادامه دادند، بهای هر بشکه نفت خام برنت از ۹۰ دالر فراتر رفت.

همچنین قیمت نفت خام امریکا نیز بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۸۴ دالر در هر بشکه رسید.

گزارش‌هایی مبنی بر کاهش عبور شمار کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز از جمله عوامل افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی عنوان شده است.

در ۲۰ جولای، ارزش دالر امریکا در بازارهای آسیایی در برابر بسیاری از ارزهای مهم جهان نیز اندکی افزایش یافت.

دالر امریکا در برابر پول جاپان حدود یک درصد تقویت شد که بالاترین سطح آن در ۱۱ روز گذشته به شمار می‌رود.

افزایش تنش‌های ژیوپولیتیکی باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن روی بیاورند.

در مجموع، بازارهای سهام آسیا نیز روز دوشنبه ۲۹ سرطان هفته کاری خود را با کاهش شاخص‌ها و افت ارزش معاملات آغاز کردند.

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امریکا از ادامه حملات به ایران و کشته شدن یک سرباز امریکایی در عراق خبر داد

یک طیاره بی سرنشین در آسمان اربیل عراق رهگیری شد
یک طیاره بی سرنشین در آسمان اربیل عراق رهگیری شد

اردوی ایالات متحده از انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران و کشته شدن یک سرباز امریکایی در عراق خبر داده است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام اعلام کرد که یک سرباز امریکایی در عراق بر اثر حمله یک طیاره بی سرنشین ایرانی کشته شده است.

با این رویداد، شمار سربازان امریکایی که از زمان توافق موقت میان ایران و امریکا در حملات اخیر جان باخته‌اند، به سه نفر رسیده است.

همچنین احتمال مرگ چهارمین سرباز امریکایی که پیش‌تر در کنار دو سرباز کشته‌ شده در اردن مفقود اعلام شده بود، افزایش یافته است.

سنتکام در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۲۸ سرطان منتشر شد، اعلام کرد که این سرباز امریکایی زمانی کشته شد که نیروهای اردو در حال انجام انفجار کنترل‌شده مهمات منفجرناشده‌ یک طیاره بی سرنشین سرنگون‌شده ایرانی بودند.

به گفته اردوی امریکا، در این حادثه یک سرباز دیگر نیز به شدت زخمی شده و هم‌اکنون تحت درمان قرار دارد.

سنتکام همچنین اعلام کرد که حملات خود به ایران را برای نهمین شب پیاپی به پایان رسانده است.

اردوی امریکا گفته است که این حملات مراکز نظامی مشخصی در ایران را هدف قرار داده و هدف از آن، کاهش بیشتر توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بوده است.

در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که مواضع امریکا را در کویت، بحرین و سوریه هدف حمله قرار داده است.

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اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ شد

پیروزی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶
پیروزی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶

اسپانیا در دیدار نهایی این رقابت‌ها که شب گذشته در استدیوم ایالت نیوجرسی امریکا برگزار شد، با نتیجهٔ یک بر صفر ارجنتاین را شکست داد.

دو تیم در وقت قانونی بازی ۹۰ دقیقه موفق به گشودن دروازهٔ یکدیگر نشدند، اما در دقیقهٔ ۱۰۶ وقت اضافی، فِران تورس تنها گل بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمانی این جام را برای تیمش رقم زد.

اسپانیا در این مسابقه حدود ۲۰ شوت به سمت دروازه ارجنتاین زد.

چندین بازیکن و سرمربی ارجنتاین کارت زرد دریافت کردند و یک بازیکن به دلیل گرفتن کارت سرخ از زمین بازی اخراج شد.

اسپانیا پیش از این نیز در سال ۲۰۱۰ قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود.

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ایران از حمله امریکا به یک محل در تأسیسات هسته‌ای دارخوین در ولایت خوزستان خبر داده است

حملات امریکا بر ایران
حملات امریکا بر ایران

ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که گزارش‌ها درباره حمله به تأسیسات دارخوین ایران را بررسی می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های ایرانی گفته‌اند که ایالات متحده صبح روز یکشنبه ۲۸ سرطان یک محل در تأسیسات هسته‌ای دارخوین در ولایت خوزستان را که هنوز در حال ساخت بود، هدف حمله موشکی قرار داده است.

سازمان انرژی اتمی ایران این حمله امریکا را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است.

ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که این تأسیسات در مراحل ابتدایی ساخت و بازسازی قرار داشت و بر اساس آخرین بازرسی‌ها، هنوز هیچ‌گونه مواد هسته‌ای در آن نگهداری نمی‌شد.

واشینگتن تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان نداده است.

دارخوین یک تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی است که ایران ساخت آن را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد.

برخلاف تأسیسات شناخته‌شده نطنز و فردو که با غنی‌سازی یورانیوم مرتبط هستند، قرار است تأسیسات دارخوین پس از تکمیل، برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.

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ترمپ کشته شدن دو نظامی امریکایی را غم‌انگیز، اما در خدمت کشورشان توصیف کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

در واکنش به کشته شدن دو سرباز امریکایی در پایگاهی در اردن بر اثر حملات موشکی ایران، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، شنبه‌شب در مصاحبه‌ای این واقعه را "بسیار غم‌انگیز" خواند.

او که با خبرنگار شبکه نیوزنیشن صحبت می‌کرد در ادامه اما اضافه کرد که کشته شدن این دو نیروی ارتش امریکا "در خدمت کشور" بوده است.

ارتش امریکا هشت شب متوالی است که به مواضع "نظامی" ایران بیشتر در جنوب این کشور حمله می‌کند. این حملات در پاسخ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری آغاز شد که برخلاف خواسته حکومت ایران قصد داشتند از بخش نزدیک به عمان در تنگه هرمز عبور کنند.

در پاسخ به حملات آمریکا که تاکنون خسارات بسیار و چندین کشته در ایران برجا گذاشته، سپاه و ارتش ایران هم بارها به خاک کشورهای عربی منطقه موشک زده‌اند، بیشتر به پایگاه‌های امریکا در این کشورها.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه، ۲۷ سرطان اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی امریکا در اردن بر اثر حملات روز جمعه موشکی و درون ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر ناپدید است.

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