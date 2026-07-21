قطر از ایران درخواست جبران خسارت جنگی کرده است

وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینت پس از حمله مرگبار هفته گذشته به یک دانشجو در شهر تریر در غرب این کشور، بار دیگر تأکید کرد که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده‌اند، باید به افغانستان بازگردانده شوند.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، دوبرینت روز سه‌شنبه در برلین به خبرنگاران گفت: «من همچنان این اقدام را کاملاً ضروری می‌دانم و تلاش‌های خود را برای فرستادن افراد مجرم به کشورهایی مانند افغانستان ادامه خواهم داد.»

او افزود که مردم حق دارد انتظار داشته باشد اتباع خارجی که مرتکب جرم شده و محکوم شده‌اند، از کشور اخراج شوند.

وزیر داخله جرمنی گفت که این سیاست را به‌طور جدی و دوامدار دنبال خواهد کرد. او همچنین اظهاراتی را رد کرد که به گفته او بارها تکرار می‌شود؛ مبنی بر این‌که افراد دارای مشکلات روانی باید به جای اخراج، حمایت و کمک دریافت کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که چهارشنبه گذشته یک دانشجوی ۲۲ ساله در نزدیکی پوهنتون تریر با ضربات چاقو کشته شد.

یک شهروند ۲۲ ساله افغان به عنوان مظنون این حمله معرفی شده است. به گفته پولیس، او بدون دلیل مشخص در یک جاده عمومی با چاقوی آشپزخانه دست‌کم دو بار به بخش بالایی بدن این دانشجو حمله کرده است.

حکومت محافظه‌کار جرمنی به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس از زمان به قدرت رسیدن در سال گذشته تلاش کرده است تا افرادی را که در جرایم دست داشته‌اند و همچنین کسانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، به افغانستان بازگرداند.

این در حالی است که برلین هنوز حکومت طالبان در کابل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما به شماری از دیپلمات‌های آن اجازه داده است تا امور قنسولی افغانستان را در این کشور پیش ببرند.