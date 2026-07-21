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خبر تازه
سه شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۷:۱۸

جهان

قطر از ایران درخواست جبران خسارت جنگی کرده است

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حکومت قطر در دو نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حملات ایران بر قلمرو این کشور را محکوم کرده، خواستار جبران خسارت شده است.

در این نامه‌ها گفته شده که «ایران حقوق بین‌الملل را نقض کرده و باید خسارات ناشی از این حملات را جبران کند.»

این نامه‌ها به آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و زنون موکونگو، رئیس دوره‌ای شورای امنیت، ارسال شده است.

ایران در واکنش به حملات اخیر امریکا، برخی کشورهای شرق میانه را هدف قرار داده است.

بسیاری از این کشورها، از جمله قطر، میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستند.

ایران ادعا کرده است که پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای شرق میانه را هدف قرار می‌دهد.

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سازمان ملل حملات اخیر اسرائیل در غزه را محکوم کرد

آرشیف- غزه
آرشیف- غزه

سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۳۰ سرطان تشدید حملات نظامی اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد و گفت که در یک هفته گذشته دست‌کم ۵۷ فلسطینی از جمله شش کودک در این حملات کشته شده‌اند.

ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که با وجود گذشت ۹ ماه از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، هنوز هیچ نقطه‌ای در غزه برای فلسطینیان امن نیست.

به گفته او حملات اسرائیل از ۱۳ تا ۲۰ جولای ساختمان‌های مسکونی، خیمه‌های بی جا شدگان و مناطق پرجمعیت را هدف قرار داده و ده‌ها نفر را کشته و زخمی کرده است.

اردوی اسرائیل ادعا کرده که حملات اخیرش مواضع حماس و جهاد اسلامی، از جمله انبارهای مهمات و مراکز نظامی را هدف قرار داده است.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده که ادامه کشته شدن غیرنظامیان می‌تواند نگرانی‌هایی درباره نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و احتمال وقوع جنایات جنگی ایجاد کند.

بر اساس آمار وزارت صحت غزه، از زمان آغاز آتش‌بس در ماه اکتبر تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ فلسطینی در این منطقه کشته شده‌اند. سازمان ملل نیز تاکنون کشته شدن ۶۸۵ نفر را در این مدت تأیید کرده است.

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وزیر داخله جرمنی بر اخراج افغان‌های مجرم تأکید کرد

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وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینت پس از حمله مرگبار هفته گذشته به یک دانشجو در شهر تریر در غرب این کشور، بار دیگر تأکید کرد که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده‌اند، باید به افغانستان بازگردانده شوند.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، دوبرینت روز سه‌شنبه در برلین به خبرنگاران گفت: «من همچنان این اقدام را کاملاً ضروری می‌دانم و تلاش‌های خود را برای فرستادن افراد مجرم به کشورهایی مانند افغانستان ادامه خواهم داد.»

او افزود که مردم حق دارد انتظار داشته باشد اتباع خارجی که مرتکب جرم شده و محکوم شده‌اند، از کشور اخراج شوند.

وزیر داخله جرمنی گفت که این سیاست را به‌طور جدی و دوامدار دنبال خواهد کرد. او همچنین اظهاراتی را رد کرد که به گفته او بارها تکرار می‌شود؛ مبنی بر این‌که افراد دارای مشکلات روانی باید به جای اخراج، حمایت و کمک دریافت کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که چهارشنبه گذشته یک دانشجوی ۲۲ ساله در نزدیکی پوهنتون تریر با ضربات چاقو کشته شد.

یک شهروند ۲۲ ساله افغان به عنوان مظنون این حمله معرفی شده است. به گفته پولیس، او بدون دلیل مشخص در یک جاده عمومی با چاقوی آشپزخانه دست‌کم دو بار به بخش بالایی بدن این دانشجو حمله کرده است.

حکومت محافظه‌کار جرمنی به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس از زمان به قدرت رسیدن در سال گذشته تلاش کرده است تا افرادی را که در جرایم دست داشته‌اند و همچنین کسانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، به افغانستان بازگرداند.

این در حالی است که برلین هنوز حکومت طالبان در کابل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما به شماری از دیپلمات‌های آن اجازه داده است تا امور قنسولی افغانستان را در این کشور پیش ببرند.

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سازمان صحی جهان: در ماه جون ۲۱ تن بر اثر بیماری تب کانگو جان باخته‌اند

تب خونریزی کریمیا کانگو
تب خونریزی کریمیا کانگو

سازمان صحی جهان اعلام کرده که «در ماه جون گذشته، ۲۱ تن بر اثر بیماری تب کانگو جان باخته‌اند.»

این سازمان امروز(سه‌شنبه 30 سرطان) در گزارشی در صفحۀ فیسبوک خود گفته که «در ماه جون سال جاری، ۴۸۳ مورد مشکوک تب کانگو و ۲۱ مورد مرگ ثبت شده است.»

در این گزارش گفته شده که«افزایش تماس با حیوانات و ذبح آن‌ها در ایام عید قربان احتمالاً باعث افزایش موارد مثبت این بیماری شده است.»

این رقم در مقایسه با ماه می سال جاری چندین برابر افزایش یافته است.

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اردن می گوید که پنج طیارۀ بی پیلوت ایرانی را رهگیری کرده‌است

طیارۀ بی پیلوت ایرانی شاهد-۲۳۸ (آرشیف)
طیارۀ بی پیلوت ایرانی شاهد-۲۳۸ (آرشیف)

اردوی اردن اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور پنج طیارۀ بی پیلوت ایرانی را رهگیری کرده‌اند که به سوی منطقه الرکبان در سرحد اردن و سوریه در حرکت بودند.

این خبر امروز(سه‌شنبه ۳۰ سرطان) ساعتی پس از آن منتشر شد که نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی حمله بر یک مجتمع محل استقرار نیروهای اردوی امریکا در منطقه الرکبان اردن شد.

سپاه پاسداران در اعلامیه خود ادعا کرده که در این حمله تعدادی از نیروهای امریکایی کشته شده‌اند.

این ادعا تا هنوز از سوی مقام‌های اردنی، یا امریکایی تأیید نشده است.

این دومین بار طی دو روز گذشته است که اردن از رهگیری طیارات بی پیلوت ایرانی در حریم هوایی خود خبر می‌دهد.

اردوی اردن روز دوشنبه نیز گفته بود که چهار طیارۀ بی پیلوت ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کرده و سقوط داده است.

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وزارت دفاع امریکا: در دوهفتۀ گذشته در حملات ایران، حدود یک‌صد عسکر امریکایی زخمی شده‌اند

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آرشیف

شان پارنل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه(29 سرطان) در شبکۀ اکس نوشته که «در جریان دو هفته گذشته، در نتیجۀ حملات ایران بر اهداف امریکایی در شرق میانه، حدود یک‌صد عسکرامریکایی به‌طور سطحی زخمی شده‌اند.»

به گفته پارنل «حدود ۹۶ درصد این عساکر دوباره به وظایف شان بازگشته‌اند.»

ایالات متحدۀ امریکا پیش از این کشته شدن دو عسکر امریکایی را در حملات ایران تأیید کرده بود.

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از شنیده شدن صدای انفجارات در برخی مناطق ایران خبر داده شده است

آرشیف
آرشیف

رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات در برخی مناطق این کشور خبر داده اند.

براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، خبرگزاری"مهر" صبح امروز(سه‌شنبه۳۰ سرطان) از وقوع چندین انفجار در کنارک، چابهار و بندر لنگه گزارش داده است.

«حال‌وش» که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند نیز از حملات سنگین هوایی بر چابهار و کنارک گزارش داده گفته که «پایگاه امام علی سپاه» در چابهار از جملۀ اهداف این حملات بوده است.

همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات مهیب در بخش‌هایی از شیراز خبر داده اند. گفته می‌شود که مناطقی در اطراف صنایع الکترونیک یا ارتفاعات دراک، هدف قرار گرفته است.

در این حال روزنامۀ واشینگتن پست، براساس یک ارزیابی جدید ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا(سی‌آی‌ای) خبر داده که حملات کنونی اردوی امریکا بر ایران «بعید است» که تهران را به تغییر موضع وادارد.

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اردوی لبنان روند استقرار نیروهای خود را در جنوب آن کشور آغاز کرد

جنوب لبنان(آرشیف)
جنوب لبنان(آرشیف)

اردوی لبنان اعلام کرد که روند استقرار نیروهای خود را در منطقه زوتر الغربیه در جنوب آن کشور آغاز کرده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، این منطقه یکی از سه «منطقه آزمایشی» است که بر اساس توافق اخیر بین لبنان و اسرائیل، قرار است به‌تدریج تحت کنترل اردوی لبنان قرار گیرد.

بر اساس این توافق، اسرائیل باید به‌طور تدریجی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند، مسئولیت تأمین امنیت این مناطق به اردوی لبنان واگذار شود و حزب‌الله نیز خلع سلاح گردد.

با این حال، حزب‌الله این توافق را نپذیرفته و همچنان از تحویل سلاح‌های خود خودداری می‌کند.

از سوی دیگر، اسرائیل نیز تا هنوز جدول زمانی مشخصی برای خروج کامل نیروهایش از قلمرو لبنان اعلام نکرده است.

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ادامه تنش‌ها در شرق میانه؛ قیمت جهانی نفت بار دیگر افزایش یافت

آرشیف، قیمت جهانی نفت بار دیگر افزایش یافت.
آرشیف، قیمت جهانی نفت بار دیگر افزایش یافت.

رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر روز دوشنبه خبر داده‌اند.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که گزارش‌های اولیه حاکی از "حمله هوایی" به نقطه‌ی در شمال‌غرب این شهر است.

فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) در شرق‌میانه تا زمان نشر خبر درباره این حمله بیانیه‌ی صادر نکرده‌است.

دور تازه درگیری‌ها میان ایالات متحده و ایران از هشت روز پیش در جریان بوده و رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حمله به نقاطی در ولایت‌های آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر خبر دادند.

از سوی دیگر ارتش کویت عصر روز دوشنبه و در پی انتشار گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای انفجارها در این کشور، اعلام کرد که در حال مقابله با موج تازه‌ی از حملات موشکی و درون است.

ارتش کویت در بیانیه‌ی این حملات را به ایران نسبت داده‌است.

در جریان دور تازه درگیری‌ها بین ایران و امریکا، نیروهای مسلح ایران به شکل مداوم کویت و بحرین را در روزهای اخیر هدف قرار داده‌اند.

مقام‌های کویتی گفته اند این حملات به برخی زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب زده است.

در همین حال گزارش‌ها حاکی است که دو کشتی نفت‌کش در نزدیکی آب‌های عمان هدف حمله قرار گرفتند.

یک شرکت کشتی‌رانی یونانی به نام "دایناکام تنکرز" اعلام کرد که دو نفت‌کش تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور در آب‌های ساحلی عمان، هدف حمله قرار گرفتند.

در پی ادامه حملات متقابل امریکا و ایران برای نهمین شب متوالی، قیمت نفت خام برای اولین بار در یک ماه گذشته به بیش از ۹۰ دالر در هر بشکه رسید.

گزارش‌ها از افزایش قیمت جهانی نفت در حالی منتشر می‌شود که تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در روزهای اخیر کاهش یافته است.

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ادامه تنش میان امریکا و ایران، بهای نفت را به بالاتر از ۹۰ دالر رساند

آرشیف
آرشیف

در حالی که ایالات متحده و ایران برای نهمین شب پیاپی به حملات متقابل خود ادامه دادند، بهای هر بشکه نفت خام برنت از ۹۰ دالر فراتر رفت.

همچنین قیمت نفت خام امریکا نیز بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۸۴ دالر در هر بشکه رسید.

گزارش‌هایی مبنی بر کاهش عبور شمار کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز از جمله عوامل افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی عنوان شده است.

در ۲۰ جولای، ارزش دالر امریکا در بازارهای آسیایی در برابر بسیاری از ارزهای مهم جهان نیز اندکی افزایش یافت.

دالر امریکا در برابر پول جاپان حدود یک درصد تقویت شد که بالاترین سطح آن در ۱۱ روز گذشته به شمار می‌رود.

افزایش تنش‌های ژیوپولیتیکی باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن روی بیاورند.

در مجموع، بازارهای سهام آسیا نیز روز دوشنبه ۲۹ سرطان هفته کاری خود را با کاهش شاخص‌ها و افت ارزش معاملات آغاز کردند.

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