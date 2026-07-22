سازمان ملل متحد می‌گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان جان دست‌کم ۴۰ نفر را گرفته است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه‌شنبه ۳۱ سرطان در یک نشست خبری گفت: «گزارش‌های اولیه از افغانستان نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در شرق این کشور ۴۰ کشته برجا گذاشته، ده‌ها نفر را زخمی کرده و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند.»

او افزود که این سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است.

دوجاریک همچنین گفت: «تیم‌های ما به مناطق آسیب‌دیده رسیده‌اند و در زمینه تأمین مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و دیگر نیازهای ضروری به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنند.»

سیلاب‌های مرگبار پس از بارندگی‌های شدید روز دوشنبه در ولایت‌های نورستان و ننگرهار و بغلان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.

حکومت طالبان تاکنون کشته شدن ۲۳ نفر را تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.