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چهارشنبه ۳۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۴۳

افغانستان

سازمان ملل: سیلاب‌ها در شرق افغانستان حداقل ۴۰ کشته برجا گذاشته است

سازمان ملل متحد می‌گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان جان دست‌کم ۴۰ نفر را گرفته است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه‌شنبه ۳۱ سرطان در یک نشست خبری گفت: «گزارش‌های اولیه از افغانستان نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در شرق این کشور ۴۰ کشته برجا گذاشته، ده‌ها نفر را زخمی کرده و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند.»

او افزود که این سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است.

دوجاریک همچنین گفت: «تیم‌های ما به مناطق آسیب‌دیده رسیده‌اند و در زمینه تأمین مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و دیگر نیازهای ضروری به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنند.»

سیلاب‌های مرگبار پس از بارندگی‌های شدید روز دوشنبه در ولایت‌های نورستان و ننگرهار و بغلان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.

حکومت طالبان تاکنون کشته شدن ۲۳ نفر را تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.

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فاجعه سیلاب در نورستان؛ سازمان ملل متحد وارد عمل شده‌است

ویرانی‌های سیلاب‌ها در نورستان
ویرانی‌های سیلاب‌ها در نورستان

شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیده‌گان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) گفته است، درحالی‌که عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محل حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شود.

دفتر این سازمان در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده‌است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده که بارنده‌گی‌های شدید و سیلاب‌ها در شماری از مناطق شرق افغانستان، خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده‌است.

به‌گفته این اداره، در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان، خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و تأسیسات زیربنایی تخریب شده‌اند و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی نیازها برای ارائه کمک هستند.

بر اثر این سیلاب، تا پایان روز سه‌شنبه گزارش شده که ۲۳ نفر جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

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تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در نورستان به ۲۳ تن افزایش یافت

آرشیف
آرشیف

تاج‌محمد همت، معاون سخنگوی ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان، امروز(سه‌شنبه  ۳۰ سرطان) در یک پیام ویدیویی گفت که «در نتیجه سیلاب‌ها در شهر پارون مرکز ولایت نورستان و مناطق اطراف آن، ۲۳ تن کشته و۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند».

به گفته همت، بیش از یک‌صد تن هنوز هم ناپدید هستند و سیلاب‌ها خسارات مالی گسترده‌ای را به مردم محل وارد کرده است.

روز دوشنبه(29 سرطان) ولایت نورستان، پس از بارندگی‌های شدید، شاهد سیلاب‌های ویرانگر بود.

در ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دیده می‌شود که سیلاب‌ها در شهر پارون و سایر مناطق نورستان ساختمان‌ها را تخریب کرده و خسارات سنگینی به بار آورده‌است.

از سوی دیگر، ادارۀ هواشناسی افغانستان، امروز (سه‌شنبه ۳۰ سرطان) پیش‌بینی کرده که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی بارندگی شدید رخ خواهد داد و در پی آن احتمال جاری شدن سیلاب‌های آنی وجود دارد.

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یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلاب‌ها در خیبرپختونخوا غرق شده‌است

آرشیف، سیلاب‌های جاری در پاکستان
آرشیف، سیلاب‌های جاری در پاکستان

رسانه‌های پاکستانی به نقل از مسئولان امدادی این کشور گزارش داده که روز دوشنبه یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلاب‌ها غرق شده که تا پایان روز اجساد تنها سه تن آنان پیدا شده‌است.

این رویداد در منطقۀ لندی کوتل خیبرپختونخوا رخ داده و مسئولان امدادی پاکستان گفته اند که تلاش‌ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان این موتر ادامه دارد.

تا هنوز شمار دقیق سرنشینان این موتر مشخص نشده، اما به گزارش رسانه‌های پاکستانی این مهاجرین افغان در مسیر برگشت به افغانستان بودند.

حکومت پاکستان پس از دهم جولای دور جدیدی از بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده که در پی آن تا به حال هزاران نفر آنان به افغانستان اخراج شدند.

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بحران مهاجرت افغان‌ها؛ هنوز هم ۱۴ تن دیگر در دشت‌های نیمروز ناپدید اند

آرشیف، جوانان اخراج شدۀ افغان از ایران در نیمروز
آرشیف، جوانان اخراج شدۀ افغان از ایران در نیمروز

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان می‌گوید که هنوز هم ۱۴ افغان دیگر در دشت‌های نیمروز ناپدید است.

این کمیشنری می‌افزاید که روند جست‌وجو برای یافتن این افراد هنوز هم ادامه دارد.

این اداره ملل متحد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحۀ اکس خود با خانواده‌های پنج جوان دیگر که اجسادشان در این دشت‌ها پیدا شده، ابراز همدردی کرده‌است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفته که با شرکای‌شان در محل برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حضور دارد.

مقام‌های طالبان در نیمروز پیش از این گفته بودند که اجساد پنج نفر از جوانانی را که در دشت‌های نیمروز در مسیر رفتن به ایران از راه غیر قانونی جان باخته اند، پیدا کرده و تلاش‌ها برای یافتن دیگر افراد ناپدید شده ادامه دارد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان این رویداد را فاجعه خوانده و افزوده که نیاز به حفاظت و فرصت‌های بیشتر است تا مردم مجبور به خطر انداختن جان خود نشوند.

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سیلاب‌های مرگبار در نورستان؛ طالبان: اجساد ۱۱ نفر پیدا شده و ۱۰۵ نفر دیگر ناپدید هستند

Flood in Nuristan of Afghanistan
Flood in Nuristan of Afghanistan

فریدون صمیم، سخنگوی والی حکومت طالبان در نورستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های پس از ظهر روز دوشنبه در پارون، مرکز این ولایت ۱۰۵ نفر ناپدید شدند و اجساد ۱۱ نفر دیگر پیدا شده است.

او می‌گوید که در کنار تلفات جانی، سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی به مردم محل وارد کرده است.

مرکز ولایت نورستان پس از ظهر دوشنبه گواه سیلاب‌های ویرانگری بود.

بر اساس ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، سیلاب‌ها خسارات زیادی به این شهر وارد کرده است.

در این ویدیوها دیده می‌شود که سیلاب‌ها با شدت زیاد از میان ساختمان‌های مسکونی جاری است.

این درحالیست که اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده که روز سه‌شنبه ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی گواه ریزش‌ باران، طوفان و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

سیلاب‌ها در افغانستان در سال جاری در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده و در برخی موارد سبب تخریب اماکن عامه از جمله راه‌ها شده است.

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یک نهاد ملل متحد از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس به افغانستان خبرداده است

آرشیف
آرشیف

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس برای افغانستان استقبال کرده و گفته که این کمک‌ها به این نهاد امکان می‌دهد تا به رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان ادامه دهد.

این نهاد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت که این کمک مالی همچنین از روند ادغام دوباره افراد بازگشته در جوامع محلی و حمایت پایدار از جوامع آسیب‌پذیر پشتیبانی خواهد کرد.

این نهاد ملل متحد تأکید کرده که برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبه‌رو است.

به گفته این نهاد، تاکنون تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ای که برای فعالیت‌های خود در افغانستان در سال جاری درخواست کرده بود، تأمین شده است.

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زلزله‌ای شمال افغانستان را لرزاند

زلزله در افغانستان (تصویر آرشیف)
زلزله در افغانستان (تصویر آرشیف)

اداره جیولوژی ایالات متحده اعلام کرد که صبح روز دوشنبه ۲۹ سرطان، زلزله‌ای به بزرگی ۴٫۵ ریشتر شمال افغانستان را لرزانده است.

بر اساس اعلام این اداره، مرکز این زلزله در ۹۷ کیلومتری ولسوالی جرم ولایت بدخشان و در عمق ۱۰۵ کیلومتری زمین قرار داشته است.

به گفته این نهاد، احتمال می‌رود لرزش‌های این زلزله در ولسوالی جرم و مناطق اطراف آن احساس شده باشد.

حدود سه ماه پیش نیز دو زلزله پیاپی در همین منطقه رخ داده بود که بزرگی یکی از ان زلزله ها ۵٫۳ ریشتر و دیگری ۴٫۵ ریشتر ثبت شده بود.

مرکز آن زلزله ها در ۲۷ کیلومتری جنوب ولسوالی جرم ولایت بدخشان قرار داشت.

سلسله‌کوه های هندوکش در افغانستان، از مناطق زلزله‌خیز به شمار می‌رود و هر سال زلزله‌های متعددی در این منطقه رخ می‌دهد.

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طالبان: جستجو برای ۱۴ شهروند ناپدیدشده در نیمروز ادامه دارد

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

مقام‌های طالبان در ولایت نیمروز می‌گویند که عملیات جستجو برای یافتن ۱۴ شهروند ناپدیدشده افغان همچنان ادامه دارد.

پیش از این، گزارش شده بود که ۱۹ نفر در این منطقه ناپدید شده‌اند.

به گفته گل‌محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نیمروز، اجساد پنج تن از آنان پیدا شده است.

قدرت گفته است که این جوانان در دشت‌ها راه خود را گم کرده بودند و بر اثر تشنگی و گرسنگی جان باخته‌اند.

به نظر می‌رسد این افراد با هدف رفتن به ایران از راه غیر قانونی در دشت‌های نیمروز ناپدید شده‌اند.

در ویدیوهایی که از عملیات جستجوی افراد ناپدیدشده منتشر شده، دیده می‌شود که یک طیاره نظامی و چندین موتر در دشت‌های نیمروز در حال جستجو هستند.

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قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان خبرداده است

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان و یک شهروند ایرانی در پیوند به پرونده میدان علیخانی اصفهان خبر داده است.

براساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیوآزادی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستان، صبح روز یکشنبه ۲۸ سرطان در زندان دستگرد اصفهان اجرا شده است.

هفته گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران هشدار داده بود که حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان از سوی محکمه عالی ایران تأیید شده است.

بر اساس گزارش‌ها، در میان این ۱۲ نفر، شماری از شهروندان افغانستان نیز حضور دارند.

پرونده میدان علیخانی اصفهان به رویداد ۱۸ جدی سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که چهار عضو نیروهای بسیج ایران در یک حمله کشته شدند.

در پی این رویداد، دست‌کم ۵۹ نفر بازداشت شدند.

ایران در ماه‌های اخیر، در کنار شماری از شهروندان ایرانی، تعدادی از شهروندان افغانستان را نیز اعدام کرده است.

سازمان حقوق بشری ‌هنگاو نیز اعدام گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستان، در اصفهان را تأیید کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان، ایران در ماه جون گذشته دست‌کم ۱۰۹ نفر را اعدام کرده است که پنج شهروند افغانستان نیز در میان آنان بوده‌اند.

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