افغانستان
نصیراحمد فایق خواستار افزایش فوری کمکها به آسیبدیدگان سیلاب نورستان شد
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از نهادهای سازمان ملل و شرکای بشردوستانه خواست تا کمکهای نجاتبخش به آسیبدیدگان سیلاب های اخیر در ولاایت شرقی افغانستان را هرچه سریعتر افزایش دهند.
فایق امروز چهارشنبه، ۳۱ سرطان در صفحه ایکس فایق همچنین از تلاشهای امدادگران و نهادهای بشردوستانه برای ارزیابی نیازها و رساندن کمکهای فوری به آسیبدیدگان قدردانی کرد.
سیلابهای مرگبار پس از بارندگیهای شدید روز دوشنبه در ولایتهای نورستان، ننگرهار و بغلان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.
سازمان ملل متحد میگوید سیلابهای اخیر در شرق افغانستان جان دستکم ۴۰ نفر را گرفته و ده ها نفر زخمی و ناپدید شدند.
حکومت طالبان تا روز سه شنبه کشته شدن ۲۳ نفر را در نورستان تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.
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عفو بینالملل: حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان جنایت احتمالی جنگی بررسی شود
سازمان عفو بینالملل امروز چهارشنبه اعلام کرده که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار گیرد.
پاکستان در ۱۶ مارچ سال جاری مرکز درمان معتادان «امید» در کابل را بمباران کرد.
عفو بینالملل میگوید پس از بررسی دهها تصویر ماهوارهای، ویدیوها و گفتوگو با شاهدان عینی، هیچ مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده میشده است.
این سازمان گفته است: «هیچ نشانهای از وجود سلاح یا فعالیتهای نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تأیید کند.»
عفو بینالملل از حکومت پاکستان خواسته است تا در این مورد تحقیقات مستقل و بیطرفانه انجام دهد.
پاکستان ادعا کرده بود که در این حمله «افراد مسلح و طیارههای بی سرنشین که علیه این کشور استفاده میشدند» هدف قرار گرفتهاند.
حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که در این حمله ۴۰۸ نفر کشته و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
سازمان ملل متحد نیز در آن زمان کشته شدن ۱۴۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۶۹ نفر دیگر در این حملات هوایی را تأیید کرده بود.
مرکز ۲۰۰۰ بستری درمان و حمایت از معتادان «امید» در شرق کابل، در مسیر شاهراه کابل-جلالآباد موقعیت دارد.
این محل پیش از این به نام «کمپ فینیکس» شناخته میشد و نیروهای امریکایی در جریان جنگ افغانستان از آن به عنوان مرکز آموزشی استفاده میکردند.
سازمان ملل: سیلابها در شرق افغانستان حداقل ۴۰ کشته برجا گذاشته است
سازمان ملل متحد میگوید سیلابهای اخیر در شرق افغانستان جان دستکم ۴۰ نفر را گرفته است.
استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سهشنبه ۳۱ سرطان در یک نشست خبری گفت: «گزارشهای اولیه از افغانستان نشان میدهد که سیلابها در شرق این کشور ۴۰ کشته برجا گذاشته، دهها نفر را زخمی کرده و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند.»
او افزود که این سیلابها خسارات گستردهای به خانهها، ساختمانهای عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است.
دوجاریک همچنین گفت: «تیمهای ما به مناطق آسیبدیده رسیدهاند و در زمینه تأمین مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و دیگر نیازهای ضروری به آسیبدیدگان کمک میکنند.»
سیلابهای مرگبار پس از بارندگیهای شدید روز دوشنبه در ولایتهای نورستان و ننگرهار و لغمان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.
حکومت طالبان تاکنون کشته شدن ۲۳ نفر را تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.
فاجعه سیلاب در نورستان؛ سازمان ملل متحد وارد عمل شدهاست
شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاشها برای کمک به آسیب دیدهگان سیلابهای اخیر در نورستان را آغاز کردهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) گفته است، درحالیکه عملیات جستوجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیمهای این سازمان نیز در محل حضور دارند و ارزیابیهای فوری را در بخشهای مختلف انجام میدهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شود.
دفتر این سازمان در افغانستان روز سهشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شدهاست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده که بارندهگیهای شدید و سیلابها در شماری از مناطق شرق افغانستان، خسارات جانی و مالی به مردم وارد کردهاست.
بهگفته این اداره، در ولایتهای نورستان، ننگرهار و لغمان، خانهها، زمینهای زراعتی و تأسیسات زیربنایی تخریب شدهاند و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی نیازها برای ارائه کمک هستند.
بر اثر این سیلاب، تا پایان روز سهشنبه گزارش شده که ۲۳ نفر جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر ناپدید شدهاند.
تعداد تلفات سیلابهای اخیر در نورستان به ۲۳ تن افزایش یافت
تاجمحمد همت، معاون سخنگوی ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان، امروز(سهشنبه ۳۰ سرطان) در یک پیام ویدیویی گفت که «در نتیجه سیلابها در شهر پارون مرکز ولایت نورستان و مناطق اطراف آن، ۲۳ تن کشته و۸۰ تن دیگر زخمی شدهاند».
به گفته همت، بیش از یکصد تن هنوز هم ناپدید هستند و سیلابها خسارات مالی گستردهای را به مردم محل وارد کرده است.
روز دوشنبه(29 سرطان) ولایت نورستان، پس از بارندگیهای شدید، شاهد سیلابهای ویرانگر بود.
در ویدیوهایی منتشر شده در شبکههای اجتماعی، دیده میشود که سیلابها در شهر پارون و سایر مناطق نورستان ساختمانها را تخریب کرده و خسارات سنگینی به بار آوردهاست.
از سوی دیگر، ادارۀ هواشناسی افغانستان، امروز (سهشنبه ۳۰ سرطان) پیشبینی کرده که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی بارندگی شدید رخ خواهد داد و در پی آن احتمال جاری شدن سیلابهای آنی وجود دارد.
یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلابها در خیبرپختونخوا غرق شدهاست
رسانههای پاکستانی به نقل از مسئولان امدادی این کشور گزارش داده که روز دوشنبه یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلابها غرق شده که تا پایان روز اجساد تنها سه تن آنان پیدا شدهاست.
این رویداد در منطقۀ لندی کوتل خیبرپختونخوا رخ داده و مسئولان امدادی پاکستان گفته اند که تلاشها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان این موتر ادامه دارد.
تا هنوز شمار دقیق سرنشینان این موتر مشخص نشده، اما به گزارش رسانههای پاکستانی این مهاجرین افغان در مسیر برگشت به افغانستان بودند.
حکومت پاکستان پس از دهم جولای دور جدیدی از بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده که در پی آن تا به حال هزاران نفر آنان به افغانستان اخراج شدند.
بحران مهاجرت افغانها؛ هنوز هم ۱۴ تن دیگر در دشتهای نیمروز ناپدید اند
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان میگوید که هنوز هم ۱۴ افغان دیگر در دشتهای نیمروز ناپدید است.
این کمیشنری میافزاید که روند جستوجو برای یافتن این افراد هنوز هم ادامه دارد.
این اداره ملل متحد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحۀ اکس خود با خانوادههای پنج جوان دیگر که اجسادشان در این دشتها پیدا شده، ابراز همدردی کردهاست.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان گفته که با شرکایشان در محل برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده حضور دارد.
مقامهای طالبان در نیمروز پیش از این گفته بودند که اجساد پنج نفر از جوانانی را که در دشتهای نیمروز در مسیر رفتن به ایران از راه غیر قانونی جان باخته اند، پیدا کرده و تلاشها برای یافتن دیگر افراد ناپدید شده ادامه دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان این رویداد را فاجعه خوانده و افزوده که نیاز به حفاظت و فرصتهای بیشتر است تا مردم مجبور به خطر انداختن جان خود نشوند.
سیلابهای مرگبار در نورستان؛ طالبان: اجساد ۱۱ نفر پیدا شده و ۱۰۵ نفر دیگر ناپدید هستند
فریدون صمیم، سخنگوی والی حکومت طالبان در نورستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلابهای پس از ظهر روز دوشنبه در پارون، مرکز این ولایت ۱۰۵ نفر ناپدید شدند و اجساد ۱۱ نفر دیگر پیدا شده است.
او میگوید که در کنار تلفات جانی، سیلابها خسارات هنگفت مالی به مردم محل وارد کرده است.
مرکز ولایت نورستان پس از ظهر دوشنبه گواه سیلابهای ویرانگری بود.
بر اساس ویدیوهایی که در رسانههای اجتماعی نشر شده، سیلابها خسارات زیادی به این شهر وارد کرده است.
در این ویدیوها دیده میشود که سیلابها با شدت زیاد از میان ساختمانهای مسکونی جاری است.
این درحالیست که اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده که روز سهشنبه ولایتهای بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی گواه ریزش باران، طوفان و جاری شدن سیلابها خواهند بود.
سیلابها در افغانستان در سال جاری در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده و در برخی موارد سبب تخریب اماکن عامه از جمله راهها شده است.
یک نهاد ملل متحد از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس به افغانستان خبرداده است
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از کمک ۲.۴ میلیون دالری سوئیس برای افغانستان استقبال کرده و گفته که این کمکها به این نهاد امکان میدهد تا به رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان ادامه دهد.
این نهاد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت که این کمک مالی همچنین از روند ادغام دوباره افراد بازگشته در جوامع محلی و حمایت پایدار از جوامع آسیبپذیر پشتیبانی خواهد کرد.
این نهاد ملل متحد تأکید کرده که برای حمایت از افراد آسیبپذیر در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبهرو است.
به گفته این نهاد، تاکنون تنها ۲۵ درصد از بودجهای که برای فعالیتهای خود در افغانستان در سال جاری درخواست کرده بود، تأمین شده است.
زلزلهای شمال افغانستان را لرزاند
اداره جیولوژی ایالات متحده اعلام کرد که صبح روز دوشنبه ۲۹ سرطان، زلزلهای به بزرگی ۴٫۵ ریشتر شمال افغانستان را لرزانده است.
بر اساس اعلام این اداره، مرکز این زلزله در ۹۷ کیلومتری ولسوالی جرم ولایت بدخشان و در عمق ۱۰۵ کیلومتری زمین قرار داشته است.
به گفته این نهاد، احتمال میرود لرزشهای این زلزله در ولسوالی جرم و مناطق اطراف آن احساس شده باشد.
حدود سه ماه پیش نیز دو زلزله پیاپی در همین منطقه رخ داده بود که بزرگی یکی از ان زلزله ها ۵٫۳ ریشتر و دیگری ۴٫۵ ریشتر ثبت شده بود.
مرکز آن زلزله ها در ۲۷ کیلومتری جنوب ولسوالی جرم ولایت بدخشان قرار داشت.
سلسلهکوه های هندوکش در افغانستان، از مناطق زلزلهخیز به شمار میرود و هر سال زلزلههای متعددی در این منطقه رخ میدهد.