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چهارشنبه ۳۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۶:۱۱

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عفو بین‌الملل: حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان جنایت احتمالی جنگی بررسی شود

سازمان عفو بین‌الملل امروز چهارشنبه اعلام کرده که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار گیرد.

پاکستان در ۱۶ مارچ سال جاری مرکز درمان معتادان «امید» در کابل را بمباران کرد.

عفو بین‌الملل می‌گوید پس از بررسی ده‌ها تصویر ماهواره‌ای، ویدیوها و گفت‌وگو با شاهدان عینی، هیچ مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

این سازمان گفته است: «هیچ نشانه‌ای از وجود سلاح یا فعالیت‌های نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تأیید کند.»

عفو بین‌الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا در این مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد.

پاکستان ادعا کرده بود که در این حمله «افراد مسلح و طیاره‌های بی سرنشین که علیه این کشور استفاده می‌شدند» هدف قرار گرفته‌اند.

حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که در این حمله ۴۰۸ نفر کشته و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان ملل متحد نیز در آن زمان کشته شدن ۱۴۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۶۹ نفر دیگر در این حملات هوایی را تأیید کرده بود.

مرکز ۲۰۰۰ بستری درمان و حمایت از معتادان «امید» در شرق کابل، در مسیر شاهراه کابل-جلال‌آباد موقعیت دارد.

این محل پیش از این به نام «کمپ فینیکس» شناخته می‌شد و نیروهای امریکایی در جریان جنگ افغانستان از آن به عنوان مرکز آموزشی استفاده می‌کردند.

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نصیراحمد فایق خواستار افزایش فوری کمک‌ها به آسیب‌دیدگان سیلاب نورستان شد

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از نهادهای سازمان ملل و شرکای بشردوستانه خواست تا کمک‌های نجات‌بخش به آسیب‌دیدگان سیلاب های اخیر در ولاایت شرقی افغانستان را هرچه سریع‌تر افزایش دهند.

فایق امروز چهارشنبه، ۳۱ سرطان در صفحه ایکس فایق همچنین از تلاش‌های امدادگران و نهادهای بشردوستانه برای ارزیابی نیازها و رساندن کمک‌های فوری به آسیب‌دیدگان قدردانی کرد.

سیلاب‌های مرگبار پس از بارندگی‌های شدید روز دوشنبه در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و بغلان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.

سازمان ملل متحد می‌گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان جان دست‌کم ۴۰ نفر را گرفته و ده ها نفر زخمی و ناپدید شدند.

حکومت طالبان تا روز سه شنبه کشته شدن ۲۳ نفر را در نورستان تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.

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روبیو: ایران برای مذاکرات اراده لازم را ندارد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که ایران اراده لازم برای پیشبرد مذاکرات را ندارد.

روبیو در نشست کشورهای جنوب‌شرق آسیا گفت که واشنگتن برای حل اختلافات با تهران از راه گفت‌وگو آماده است، اما ایران در این زمینه جدی عمل نمی‌کند.

او همچنین هشدار داد که «کنترل ایران بر تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.»

نشست سه‌روزه کشورهای جنوب‌شرق آسیا روز سه‌شنبه در مانیلا، پایتخت فیلیپین آغاز شد و تنش‌های میان ایران و امریکا یکی از محورهای اصلی این نشست است.

به گفته ناظران، حضور مارکو روبیو در این نشست با هدف مهار نفوذ چین در منطقه، جلب حمایت کشورهای جنوب‌شرق آسیا از موضع امریکا در قبال ایران و تأکید بر تعهد واشنگتن به این منطقه انجام شده است.

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سازمان ملل: سیلاب‌ها در شرق افغانستان حداقل ۴۰ کشته برجا گذاشته است

سازمان ملل متحد می‌گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان جان دست‌کم ۴۰ نفر را گرفته است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه‌شنبه ۳۱ سرطان در یک نشست خبری گفت: «گزارش‌های اولیه از افغانستان نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در شرق این کشور ۴۰ کشته برجا گذاشته، ده‌ها نفر را زخمی کرده و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند.»

او افزود که این سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است.

دوجاریک همچنین گفت: «تیم‌های ما به مناطق آسیب‌دیده رسیده‌اند و در زمینه تأمین مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و دیگر نیازهای ضروری به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنند.»

سیلاب‌های مرگبار پس از بارندگی‌های شدید روز دوشنبه در ولایت‌های نورستان و ننگرهار و لغمان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.

حکومت طالبان تاکنون کشته شدن ۲۳ نفر را تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.

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فاجعه سیلاب در نورستان؛ سازمان ملل متحد وارد عمل شده‌است

ویرانی‌های سیلاب‌ها در نورستان
ویرانی‌های سیلاب‌ها در نورستان

شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیده‌گان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) گفته است، درحالی‌که عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محل حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شود.

دفتر این سازمان در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده‌است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده که بارنده‌گی‌های شدید و سیلاب‌ها در شماری از مناطق شرق افغانستان، خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده‌است.

به‌گفته این اداره، در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان، خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و تأسیسات زیربنایی تخریب شده‌اند و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی نیازها برای ارائه کمک هستند.

بر اثر این سیلاب، تا پایان روز سه‌شنبه گزارش شده که ۲۳ نفر جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

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خواست صدراعظم پاکستان از طرف‌های درگیر جنگ در شرق میانه

شهباز شریف صدراعظم پاکستان
شهباز شریف صدراعظم پاکستان

شهباز شریف صدراعظم پاکستان از طرف‌های درگیر در جنگ در شرق میانه خواست تا خویشتن‌داری کنند.

در اعلامیه‌ی که روز سه‌شنبه ۳۰ سرطان از دفتر صدراعظم پاکستان منتشر شد، آمده است که شریف این درخواست را در دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر داخله ایران مطرح کرده‌است.

بر اساس این اعلامیه، شریف از همه طرف‌ها خواسته است با احتیاط و بردباری عمل کنند و از اقداماتی‌که می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه شود، خودداری کنند.

در این دیدار صدراعظم پاکستان به مؤمنی گفته است که اسلام‌آباد همچنان نقش خود را به‌عنوان میانجی ادامه خواهد داد.

این درخواست شهباز شریف پس از آن مطرح می‌شود که در بیش از ۱۰ روز گذشته، امریکا هر شب حملاتی را علیه ایران انجام داده و تهران نیز در واکنش، پایگاه‌های نظامی امریکا و برخی اهداف دیگر را در چندین کشور شرق میانه هدف قرار داده‌است.

توافق ایران و امریکا که ماه گذشته باعث توقف جنگ گسترده میان دو طرف شده بود و پاکستان در آن نقش مهمی داشت، اکنون با خطر جدی فروپاشی کامل روبه‌رو شده‌است.

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سازمان ملل حملات اخیر اسرائیل در غزه را محکوم کرد

آرشیف- غزه
آرشیف- غزه

سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۳۰ سرطان تشدید حملات نظامی اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد و گفت که در یک هفته گذشته دست‌کم ۵۷ فلسطینی از جمله شش کودک در این حملات کشته شده‌اند.

ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که با وجود گذشت ۹ ماه از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، هنوز هیچ نقطه‌ای در غزه برای فلسطینیان امن نیست.

به گفته او حملات اسرائیل از ۱۳ تا ۲۰ جولای ساختمان‌های مسکونی، خیمه‌های بی جا شدگان و مناطق پرجمعیت را هدف قرار داده و ده‌ها نفر را کشته و زخمی کرده است.

اردوی اسرائیل ادعا کرده که حملات اخیرش مواضع حماس و جهاد اسلامی، از جمله انبارهای مهمات و مراکز نظامی را هدف قرار داده است.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده که ادامه کشته شدن غیرنظامیان می‌تواند نگرانی‌هایی درباره نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و احتمال وقوع جنایات جنگی ایجاد کند.

بر اساس آمار وزارت صحت غزه، از زمان آغاز آتش‌بس در ماه اکتبر تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ فلسطینی در این منطقه کشته شده‌اند. سازمان ملل نیز تاکنون کشته شدن ۶۸۵ نفر را در این مدت تأیید کرده است.

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وزیر داخله جرمنی بر اخراج افغان‌های مجرم تأکید کرد

آرشیف
آرشیف

وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینت پس از حمله مرگبار هفته گذشته به یک دانشجو در شهر تریر در غرب این کشور، بار دیگر تأکید کرد که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده‌اند، باید به افغانستان بازگردانده شوند.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، دوبرینت روز سه‌شنبه در برلین به خبرنگاران گفت: «من همچنان این اقدام را کاملاً ضروری می‌دانم و تلاش‌های خود را برای فرستادن افراد مجرم به کشورهایی مانند افغانستان ادامه خواهم داد.»

او افزود که مردم حق دارد انتظار داشته باشد اتباع خارجی که مرتکب جرم شده و محکوم شده‌اند، از کشور اخراج شوند.

وزیر داخله جرمنی گفت که این سیاست را به‌طور جدی و دوامدار دنبال خواهد کرد. او همچنین اظهاراتی را رد کرد که به گفته او بارها تکرار می‌شود؛ مبنی بر این‌که افراد دارای مشکلات روانی باید به جای اخراج، حمایت و کمک دریافت کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که چهارشنبه گذشته یک دانشجوی ۲۲ ساله در نزدیکی پوهنتون تریر با ضربات چاقو کشته شد.

یک شهروند ۲۲ ساله افغان به عنوان مظنون این حمله معرفی شده است. به گفته پولیس، او بدون دلیل مشخص در یک جاده عمومی با چاقوی آشپزخانه دست‌کم دو بار به بخش بالایی بدن این دانشجو حمله کرده است.

حکومت محافظه‌کار جرمنی به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس از زمان به قدرت رسیدن در سال گذشته تلاش کرده است تا افرادی را که در جرایم دست داشته‌اند و همچنین کسانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، به افغانستان بازگرداند.

این در حالی است که برلین هنوز حکومت طالبان در کابل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما به شماری از دیپلمات‌های آن اجازه داده است تا امور قنسولی افغانستان را در این کشور پیش ببرند.

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سازمان صحی جهان: در ماه جون ۲۱ تن بر اثر بیماری تب کانگو جان باخته‌اند

تب خونریزی کریمیا کانگو
تب خونریزی کریمیا کانگو

سازمان صحی جهان اعلام کرده که «در ماه جون گذشته، ۲۱ تن بر اثر بیماری تب کانگو جان باخته‌اند.»

این سازمان امروز(سه‌شنبه 30 سرطان) در گزارشی در صفحۀ فیسبوک خود گفته که «در ماه جون سال جاری، ۴۸۳ مورد مشکوک تب کانگو و ۲۱ مورد مرگ ثبت شده است.»

در این گزارش گفته شده که«افزایش تماس با حیوانات و ذبح آن‌ها در ایام عید قربان احتمالاً باعث افزایش موارد مثبت این بیماری شده است.»

این رقم در مقایسه با ماه می سال جاری چندین برابر افزایش یافته است.

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قطر از ایران درخواست جبران خسارت جنگی کرده است

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آرشیف

حکومت قطر در دو نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حملات ایران بر قلمرو این کشور را محکوم کرده، خواستار جبران خسارت شده است.

در این نامه‌ها گفته شده که «ایران حقوق بین‌الملل را نقض کرده و باید خسارات ناشی از این حملات را جبران کند.»

این نامه‌ها به آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و زنون موکونگو، رئیس دوره‌ای شورای امنیت، ارسال شده است.

ایران در واکنش به حملات اخیر امریکا، برخی کشورهای شرق میانه را هدف قرار داده است.

بسیاری از این کشورها، از جمله قطر، میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستند.

ایران ادعا کرده است که پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای شرق میانه را هدف قرار می‌دهد.

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