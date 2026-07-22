دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه، ۳۱ سرطان، هشدار داد که اگر ایران در تنگۀ هرمز به هر کشتی حمله کند، امریکا در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق این کشور را هدف حمله قرار خواهد داد.

ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود، تروت سوشیل نوشت: "از همین لحظه به بعد، هرگاه جمهوری اسلامی ایران در تنگۀ هرمز با موشک، راکت، طیارۀ بی‌سرنشین یا هر نوع سلاح دیگر به یک کشتی حمله کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه برق این کشور را بمباران و نابود خواهد کرد."

او افزوده است که این هشدار شامل پل‌ها و نیروگاه‌های برق در داخل یا اطراف شهر تهران نیز می‌شود.

رئیس‌جمهور امریکا پیش از این نیز در ۲۴ سرطان گفته بود که اگر تهران توافق مورد نظر را نپذیرد، ایالات متحده در هفته آینده حملات خود بر پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران را گسترش خواهد داد.

ترمپ همچنین پیش از امضای توافق آتش‌بس، بارها ایران را به حمله بر تأسیسات زیربنایی، از جمله پل‌ها و نیروگاه‌های برق، تهدید کرده بود.

ایالات متحده در دور تازه جنگ با ایران که اکنون وارد دوازدهمین روز خود شده، تا کنون چندین پل را در مناطق مختلف ایران، به‌ویژه در جنوب این کشور، هدف حملات خود قرار داده‌است.