سنتکام از تکمیل یک عملیات شبانۀ دیگر علیه اهدافی در ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه (سنتکام) از تکمیل دور دیگری از حملات شبانه بر اهدافی در داخل ایران خبر داده است.

سنتکام با نشر اعلامیه‌ای در شبکۀ ایکس گفته است که این عملیات پس از پنج ساعت و نیم، بامداد روز پنج‌شنبه اول اسد، به پایان رسیده است.

در این اعلامیه آمده است که نیروهای ایالات متحده برای دوازدهمین شب پیاپی، اهدافی شامل توانایی‌های بحری، تأسیسات نگهداری راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و همچنان سیستم های دفاع هوایی ایران را هدف حمله قرار داده‌اند.

به گفتۀ سنتکام، این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجارتی و عمله غیرنظامی این کشتی‌ها انجام شده است.