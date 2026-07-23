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خبر تازه
پنجشنبه ۱ اسد ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۲۹

جهان

سنتکام از تکمیل یک عملیات شبانۀ دیگر علیه اهدافی در ایران خبر داد

تصویر از سنتکام
تصویر از سنتکام

فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه (سنتکام) از تکمیل دور دیگری از حملات شبانه بر اهدافی در داخل ایران خبر داده است.

سنتکام با نشر اعلامیه‌ای در شبکۀ ایکس گفته است که این عملیات پس از پنج ساعت و نیم، بامداد روز پنج‌شنبه اول اسد، به پایان رسیده است.

در این اعلامیه آمده است که نیروهای ایالات متحده برای دوازدهمین شب پیاپی، اهدافی شامل توانایی‌های بحری، تأسیسات نگهداری راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و همچنان سیستم های دفاع هوایی ایران را هدف حمله قرار داده‌اند.

به گفتۀ سنتکام، این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجارتی و عمله غیرنظامی این کشتی‌ها انجام شده است.

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ایران از حملات تازه بر تأسیسات نظامی امریکا در اردن و کویت خبر داد

آرشیف
آرشیف

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اردوی ایران صبح روز پنج‌شنبه، اول اسد، اعلام کردند که در واکنش به حملات تازه ایالات متحده، حملاتی را با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین بر برخی نقاط در کویت و اردن انجام داده‌اند.

سپاه پاسداران در اعلامیه‌ای گفته است که پایگاه هوایی علی‌السالم یکی از اهداف است که مورد حمله قرار گرفته است.

این نهاد همچنین ادعا کرده که در این حملات شماری از نظامیان امریکایی "کشته و زخمی" شده‌اند

اردوی ایران نیز اعلام کرده است که پایگاه‌های الدوحه، علی‌السالم و عریفجان در کویت را با طیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران در اعلامیه جداگانه‌ای همچنین از حمله به پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن خبر داده است.

فرماندهان سپاه پاسداران ساعاتی پیش از حملات تازه امریکا هشدار داده بودند که در صورت هدف قرار گرفتن تأسیسات زیربنایی ایران، به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه حمله خواهند کرد.

مقام های امریکایی، کویت و اردن هنوز در مورد این حملات چیزی نگفته اند.

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هشدار تازه ترمپ درباره هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه، ۳۱ سرطان، هشدار داد که اگر ایران در تنگۀ هرمز به هر کشتی حمله کند، امریکا در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق این کشور را هدف حمله قرار خواهد داد.

ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود، تروت سوشیل نوشت: "از همین لحظه به بعد، هرگاه جمهوری اسلامی ایران در تنگۀ هرمز با موشک، راکت، طیارۀ بی‌سرنشین یا هر نوع سلاح دیگر به یک کشتی حمله کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه برق این کشور را بمباران و نابود خواهد کرد."

او افزوده است که این هشدار شامل پل‌ها و نیروگاه‌های برق در داخل یا اطراف شهر تهران نیز می‌شود.

رئیس‌جمهور امریکا پیش از این نیز در ۲۴ سرطان گفته بود که اگر تهران توافق مورد نظر را نپذیرد، ایالات متحده در هفته آینده حملات خود بر پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران را گسترش خواهد داد.

ترمپ همچنین پیش از امضای توافق آتش‌بس، بارها ایران را به حمله بر تأسیسات زیربنایی، از جمله پل‌ها و نیروگاه‌های برق، تهدید کرده بود.

ایالات متحده در دور تازه جنگ با ایران که اکنون وارد دوازدهمین روز خود شده، تا کنون چندین پل را در مناطق مختلف ایران، به‌ویژه در جنوب این کشور، هدف حملات خود قرار داده‌است.

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روبیو: ایران برای مذاکرات اراده لازم را ندارد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که ایران اراده لازم برای پیشبرد مذاکرات را ندارد.

روبیو در نشست کشورهای جنوب‌شرق آسیا گفت که واشنگتن برای حل اختلافات با تهران از راه گفت‌وگو آماده است، اما ایران در این زمینه جدی عمل نمی‌کند.

او همچنین هشدار داد که «کنترل ایران بر تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.»

نشست سه‌روزه کشورهای جنوب‌شرق آسیا روز سه‌شنبه در مانیلا، پایتخت فیلیپین آغاز شد و تنش‌های میان ایران و امریکا یکی از محورهای اصلی این نشست است.

به گفته ناظران، حضور مارکو روبیو در این نشست با هدف مهار نفوذ چین در منطقه، جلب حمایت کشورهای جنوب‌شرق آسیا از موضع امریکا در قبال ایران و تأکید بر تعهد واشنگتن به این منطقه انجام شده است.

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خواست صدراعظم پاکستان از طرف‌های درگیر جنگ در شرق میانه

شهباز شریف صدراعظم پاکستان
شهباز شریف صدراعظم پاکستان

شهباز شریف صدراعظم پاکستان از طرف‌های درگیر در جنگ در شرق میانه خواست تا خویشتن‌داری کنند.

در اعلامیه‌ی که روز سه‌شنبه ۳۰ سرطان از دفتر صدراعظم پاکستان منتشر شد، آمده است که شریف این درخواست را در دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر داخله ایران مطرح کرده‌است.

بر اساس این اعلامیه، شریف از همه طرف‌ها خواسته است با احتیاط و بردباری عمل کنند و از اقداماتی‌که می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه شود، خودداری کنند.

در این دیدار صدراعظم پاکستان به مؤمنی گفته است که اسلام‌آباد همچنان نقش خود را به‌عنوان میانجی ادامه خواهد داد.

این درخواست شهباز شریف پس از آن مطرح می‌شود که در بیش از ۱۰ روز گذشته، امریکا هر شب حملاتی را علیه ایران انجام داده و تهران نیز در واکنش، پایگاه‌های نظامی امریکا و برخی اهداف دیگر را در چندین کشور شرق میانه هدف قرار داده‌است.

توافق ایران و امریکا که ماه گذشته باعث توقف جنگ گسترده میان دو طرف شده بود و پاکستان در آن نقش مهمی داشت، اکنون با خطر جدی فروپاشی کامل روبه‌رو شده‌است.

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سازمان ملل حملات اخیر اسرائیل در غزه را محکوم کرد

آرشیف- غزه
آرشیف- غزه

سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۳۰ سرطان تشدید حملات نظامی اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد و گفت که در یک هفته گذشته دست‌کم ۵۷ فلسطینی از جمله شش کودک در این حملات کشته شده‌اند.

ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که با وجود گذشت ۹ ماه از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، هنوز هیچ نقطه‌ای در غزه برای فلسطینیان امن نیست.

به گفته او حملات اسرائیل از ۱۳ تا ۲۰ جولای ساختمان‌های مسکونی، خیمه‌های بی جا شدگان و مناطق پرجمعیت را هدف قرار داده و ده‌ها نفر را کشته و زخمی کرده است.

اردوی اسرائیل ادعا کرده که حملات اخیرش مواضع حماس و جهاد اسلامی، از جمله انبارهای مهمات و مراکز نظامی را هدف قرار داده است.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده که ادامه کشته شدن غیرنظامیان می‌تواند نگرانی‌هایی درباره نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و احتمال وقوع جنایات جنگی ایجاد کند.

بر اساس آمار وزارت صحت غزه، از زمان آغاز آتش‌بس در ماه اکتبر تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ فلسطینی در این منطقه کشته شده‌اند. سازمان ملل نیز تاکنون کشته شدن ۶۸۵ نفر را در این مدت تأیید کرده است.

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وزیر داخله جرمنی بر اخراج افغان‌های مجرم تأکید کرد

آرشیف
آرشیف

وزیر داخله جرمنی الکساندر دوبرینت پس از حمله مرگبار هفته گذشته به یک دانشجو در شهر تریر در غرب این کشور، بار دیگر تأکید کرد که شهروندان افغان که به دلیل جرایم محکوم شده‌اند، باید به افغانستان بازگردانده شوند.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، دوبرینت روز سه‌شنبه در برلین به خبرنگاران گفت: «من همچنان این اقدام را کاملاً ضروری می‌دانم و تلاش‌های خود را برای فرستادن افراد مجرم به کشورهایی مانند افغانستان ادامه خواهم داد.»

او افزود که مردم حق دارد انتظار داشته باشد اتباع خارجی که مرتکب جرم شده و محکوم شده‌اند، از کشور اخراج شوند.

وزیر داخله جرمنی گفت که این سیاست را به‌طور جدی و دوامدار دنبال خواهد کرد. او همچنین اظهاراتی را رد کرد که به گفته او بارها تکرار می‌شود؛ مبنی بر این‌که افراد دارای مشکلات روانی باید به جای اخراج، حمایت و کمک دریافت کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که چهارشنبه گذشته یک دانشجوی ۲۲ ساله در نزدیکی پوهنتون تریر با ضربات چاقو کشته شد.

یک شهروند ۲۲ ساله افغان به عنوان مظنون این حمله معرفی شده است. به گفته پولیس، او بدون دلیل مشخص در یک جاده عمومی با چاقوی آشپزخانه دست‌کم دو بار به بخش بالایی بدن این دانشجو حمله کرده است.

حکومت محافظه‌کار جرمنی به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس از زمان به قدرت رسیدن در سال گذشته تلاش کرده است تا افرادی را که در جرایم دست داشته‌اند و همچنین کسانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، به افغانستان بازگرداند.

این در حالی است که برلین هنوز حکومت طالبان در کابل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما به شماری از دیپلمات‌های آن اجازه داده است تا امور قنسولی افغانستان را در این کشور پیش ببرند.

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سازمان صحی جهان: در ماه جون ۲۱ تن بر اثر بیماری تب کانگو جان باخته‌اند

تب خونریزی کریمیا کانگو
تب خونریزی کریمیا کانگو

سازمان صحی جهان اعلام کرده که «در ماه جون گذشته، ۲۱ تن بر اثر بیماری تب کانگو جان باخته‌اند.»

این سازمان امروز(سه‌شنبه 30 سرطان) در گزارشی در صفحۀ فیسبوک خود گفته که «در ماه جون سال جاری، ۴۸۳ مورد مشکوک تب کانگو و ۲۱ مورد مرگ ثبت شده است.»

در این گزارش گفته شده که«افزایش تماس با حیوانات و ذبح آن‌ها در ایام عید قربان احتمالاً باعث افزایش موارد مثبت این بیماری شده است.»

این رقم در مقایسه با ماه می سال جاری چندین برابر افزایش یافته است.

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قطر از ایران درخواست جبران خسارت جنگی کرده است

آرشیف
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حکومت قطر در دو نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حملات ایران بر قلمرو این کشور را محکوم کرده، خواستار جبران خسارت شده است.

در این نامه‌ها گفته شده که «ایران حقوق بین‌الملل را نقض کرده و باید خسارات ناشی از این حملات را جبران کند.»

این نامه‌ها به آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و زنون موکونگو، رئیس دوره‌ای شورای امنیت، ارسال شده است.

ایران در واکنش به حملات اخیر امریکا، برخی کشورهای شرق میانه را هدف قرار داده است.

بسیاری از این کشورها، از جمله قطر، میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستند.

ایران ادعا کرده است که پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای شرق میانه را هدف قرار می‌دهد.

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اردن می گوید که پنج طیارۀ بی پیلوت ایرانی را رهگیری کرده‌است

طیارۀ بی پیلوت ایرانی شاهد-۲۳۸ (آرشیف)
طیارۀ بی پیلوت ایرانی شاهد-۲۳۸ (آرشیف)

اردوی اردن اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور پنج طیارۀ بی پیلوت ایرانی را رهگیری کرده‌اند که به سوی منطقه الرکبان در سرحد اردن و سوریه در حرکت بودند.

این خبر امروز(سه‌شنبه ۳۰ سرطان) ساعتی پس از آن منتشر شد که نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی حمله بر یک مجتمع محل استقرار نیروهای اردوی امریکا در منطقه الرکبان اردن شد.

سپاه پاسداران در اعلامیه خود ادعا کرده که در این حمله تعدادی از نیروهای امریکایی کشته شده‌اند.

این ادعا تا هنوز از سوی مقام‌های اردنی، یا امریکایی تأیید نشده است.

این دومین بار طی دو روز گذشته است که اردن از رهگیری طیارات بی پیلوت ایرانی در حریم هوایی خود خبر می‌دهد.

اردوی اردن روز دوشنبه نیز گفته بود که چهار طیارۀ بی پیلوت ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کرده و سقوط داده است.

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