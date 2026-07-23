لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۱ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۰۵

افغانستان

بارندگی‌های مرگبار در افغانستان، پاکستان و هند؛ دست‌کم ۸۲ تن جان باختند

سیلاب در نورستان
سیلاب در نورستان

خبرگزاری رویترز پنجشنبه اول اسد، به نقل از مقام‌های مسئول گزارش داده است که در جریان هفته جاری، بر اثر بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در افغانستان، پاکستان و شمال هند، دست‌کم ۸۲ تن جان باخته‌اند و زمین‌های زراعتی، زیربناها و تأسیسات عامه نیز خسارات سنگینی دیده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ۷۲ ساعت گذشته، سیلاب‌ها در ولایت نورستان افغانستان و مناطق مختلف ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، دست‌کم ۴۶ کشته و حدود ۱۰۰ زخمی برجا گذاشته است.

همچنین، مقام‌های ایالت آسام هند گفته‌اند که در ۲۴ ساعت گذشته، دست‌کم ۱۰ تن در اثر سیلاب‌ها جان باخته‌اند و با این رقم، شمار قربانیان این هفته در آن ایالت به ۳۶ تن رسیده است.

ادارۀ مدیریت حوادث طبیعی ایالت آسام در گزارش روز چهارشنبه خود گفته است که بیش از ۶۵۰ هزار تن در ۱۱ ولسوالی این ایالت، در نتیجه بارندگی‌های شدید، آسیب دیده‌اند.

در همین حال، کارشناسان تغییرات اقلیمی می‌گویند که با وجود سهم اندک افغانستان و پاکستان در تولید گازهای گلخانه‌ای، این دو کشور از جمله آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی به شمار می‌روند.

به گفته آنان، افزایش سیلاب‌ها، خشک‌سالی، ذوب یخچال‌های طبیعی و کمبود آب، زندگی میلیون‌ها تن را در این کشورها با خطر روبه‌رو کرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان: نزدیک به ۱۱۰۰ افغان در یک هفته از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگشتند

آرشیف
آرشیف

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که در جریان هفته جاری، نزدیک به یازده صد شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت روز پنج‌شنبه اول اسد، در خبرنامه‌ای گفته است که یک هزار و ۹۹ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان، از طریق گذرگاه‌های تورخم در ولایت ننگرهار و سپین‌بولدک در ولایت کندهار وارد افغانستان شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، در میان این افراد، خانواده‌ها و افراد مجرد شامل‌اند که به دلایل مختلف در پاکستان بازداشت شده بودند.

این افراد در حالی به افغانستان بازمی‌گردند که مقام‌های پاکستانی از دهم ماه جولای روند تازه بازداشت و اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده‌اند.

مقام‌های پاکستان این روند را بخشی از عملیات برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی می‌دانند که به گفته آنان، اسناد معتبر اقامت در پاکستان ندارند.

سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، حدود شش میلیون شهروند افغان به کشور بازگشته‌اند.

ادامه خبر ...

رهنمودهای سازمان جهانی صحت برای جلوگیری از بیماری‌ها پس از سیلاب‌ها

سیلاب‌های ویران‌گر در ولایت نورستان افغانستان
سیلاب‌های ویران‌گر در ولایت نورستان افغانستان

دفتر سازمان جهانی صحت (دبلیو اف پی) در افغانستان، پس از سیلاب‌های اخیر در کشور، رهنمودهای را برای باشنده‌گان مناطق سیلاب‌زده منتشر کرده‌است.

این سازمان از مردم خواسته است که پس از وقوع سیلاب، در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط کنند، تنها از آب پاک و مصون استفاده کنند، از مصرف مواد غذایی که با آب سیلاب تماس داشته اند خودداری کنند، مواد غذایی را پوشیده نگه دارند و دست‌های خود را به‌طور منظم با آب و صابون بشویند.

سازمان جهانی صحت همچنین توصیه کرده که آب آشامیدنی در محل مصون نگهداری شود و افرادی‌که بیمار هستند، برای جلوگیری از کم‌آبی بدن، به اندازه کافی آب بنوشند.

این رهنمودها در حالی منتشر شده که روز دوشنبه ۲۹ سرطان، در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان سیلاب‌های ناگهانی رخ داد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را به شهر پارون، مرکز ولایت نورستان وارد کرد.

بر اساس تازه‌ترین آمار، در نتیجه این سیلاب در شهر پارون دست‌کم ۲۳ تن جان باخته، حدود ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند و تا زمان نشر این خبر، ده‌ها تن دیگر همچنان ناپدید هستند.

ادامه خبر ...

عفو بین‌الملل: حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان جنایت احتمالی جنگی بررسی شود

سازمان عفو بین‌الملل امروز چهارشنبه اعلام کرده که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار گیرد.

پاکستان در ۱۶ مارچ سال جاری مرکز درمان معتادان «امید» در کابل را بمباران کرد.

عفو بین‌الملل می‌گوید پس از بررسی ده‌ها تصویر ماهواره‌ای، ویدیوها و گفت‌وگو با شاهدان عینی، هیچ مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

این سازمان گفته است: «هیچ نشانه‌ای از وجود سلاح یا فعالیت‌های نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تأیید کند.»

عفو بین‌الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا در این مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد.

پاکستان ادعا کرده بود که در این حمله «افراد مسلح و طیاره‌های بی سرنشین که علیه این کشور استفاده می‌شدند» هدف قرار گرفته‌اند.

حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که در این حمله ۴۰۸ نفر کشته و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان ملل متحد نیز در آن زمان کشته شدن ۱۴۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۶۹ نفر دیگر در این حملات هوایی را تأیید کرده بود.

مرکز ۲۰۰۰ بستری درمان و حمایت از معتادان «امید» در شرق کابل، در مسیر شاهراه کابل-جلال‌آباد موقعیت دارد.

این محل پیش از این به نام «کمپ فینیکس» شناخته می‌شد و نیروهای امریکایی در جریان جنگ افغانستان از آن به عنوان مرکز آموزشی استفاده می‌کردند.

ادامه خبر ...

نصیراحمد فایق خواستار افزایش فوری کمک‌ها به آسیب‌دیدگان سیلاب نورستان شد

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از نهادهای سازمان ملل و شرکای بشردوستانه خواست تا کمک‌های نجات‌بخش به آسیب‌دیدگان سیلاب های اخیر در ولاایت شرقی افغانستان را هرچه سریع‌تر افزایش دهند.

فایق امروز چهارشنبه، ۳۱ سرطان در صفحه ایکس فایق همچنین از تلاش‌های امدادگران و نهادهای بشردوستانه برای ارزیابی نیازها و رساندن کمک‌های فوری به آسیب‌دیدگان قدردانی کرد.

سیلاب‌های مرگبار پس از بارندگی‌های شدید روز دوشنبه در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و بغلان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.

سازمان ملل متحد می‌گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان جان دست‌کم ۴۰ نفر را گرفته و ده ها نفر زخمی و ناپدید شدند.

حکومت طالبان تا روز سه شنبه کشته شدن ۲۳ نفر را در نورستان تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.

ادامه خبر ...

سازمان ملل: سیلاب‌ها در شرق افغانستان حداقل ۴۰ کشته برجا گذاشته است

سازمان ملل متحد می‌گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان جان دست‌کم ۴۰ نفر را گرفته است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه‌شنبه ۳۱ سرطان در یک نشست خبری گفت: «گزارش‌های اولیه از افغانستان نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در شرق این کشور ۴۰ کشته برجا گذاشته، ده‌ها نفر را زخمی کرده و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند.»

او افزود که این سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است.

دوجاریک همچنین گفت: «تیم‌های ما به مناطق آسیب‌دیده رسیده‌اند و در زمینه تأمین مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و دیگر نیازهای ضروری به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنند.»

سیلاب‌های مرگبار پس از بارندگی‌های شدید روز دوشنبه در ولایت‌های نورستان و ننگرهار و لغمان جاری شد و خسارات گسترده مالی و جانی به مردم وارد کرد.

حکومت طالبان تاکنون کشته شدن ۲۳ نفر را تأیید کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند.

ادامه خبر ...

فاجعه سیلاب در نورستان؛ سازمان ملل متحد وارد عمل شده‌است

ویرانی‌های سیلاب‌ها در نورستان
ویرانی‌های سیلاب‌ها در نورستان

شماری از نهادهای سازمان ملل متحد خبر دادند که تلاش‌ها برای کمک به آسیب دیده‌گان سیلاب‌های اخیر در نورستان را آغاز کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) گفته است، درحالی‌که عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه ادامه دارد، تیم‌های این سازمان نیز در محل حضور دارند و ارزیابی‌های فوری را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند تا نیازهای عاجل مردم مشخص شود.

دفتر این سازمان در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که سیلاب در نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم شده‌است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده که بارنده‌گی‌های شدید و سیلاب‌ها در شماری از مناطق شرق افغانستان، خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده‌است.

به‌گفته این اداره، در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان، خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و تأسیسات زیربنایی تخریب شده‌اند و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی نیازها برای ارائه کمک هستند.

بر اثر این سیلاب، تا پایان روز سه‌شنبه گزارش شده که ۲۳ نفر جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

ادامه خبر ...

تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در نورستان به ۲۳ تن افزایش یافت

آرشیف
آرشیف

تاج‌محمد همت، معاون سخنگوی ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان، امروز(سه‌شنبه  ۳۰ سرطان) در یک پیام ویدیویی گفت که «در نتیجه سیلاب‌ها در شهر پارون مرکز ولایت نورستان و مناطق اطراف آن، ۲۳ تن کشته و۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند».

به گفته همت، بیش از یک‌صد تن هنوز هم ناپدید هستند و سیلاب‌ها خسارات مالی گسترده‌ای را به مردم محل وارد کرده است.

روز دوشنبه(29 سرطان) ولایت نورستان، پس از بارندگی‌های شدید، شاهد سیلاب‌های ویرانگر بود.

در ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دیده می‌شود که سیلاب‌ها در شهر پارون و سایر مناطق نورستان ساختمان‌ها را تخریب کرده و خسارات سنگینی به بار آورده‌است.

از سوی دیگر، ادارۀ هواشناسی افغانستان، امروز (سه‌شنبه ۳۰ سرطان) پیش‌بینی کرده که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی بارندگی شدید رخ خواهد داد و در پی آن احتمال جاری شدن سیلاب‌های آنی وجود دارد.

ادامه خبر ...

یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلاب‌ها در خیبرپختونخوا غرق شده‌است

آرشیف، سیلاب‌های جاری در پاکستان
آرشیف، سیلاب‌های جاری در پاکستان

رسانه‌های پاکستانی به نقل از مسئولان امدادی این کشور گزارش داده که روز دوشنبه یک موتر حامل مهاجرین افغان در سیلاب‌ها غرق شده که تا پایان روز اجساد تنها سه تن آنان پیدا شده‌است.

این رویداد در منطقۀ لندی کوتل خیبرپختونخوا رخ داده و مسئولان امدادی پاکستان گفته اند که تلاش‌ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان این موتر ادامه دارد.

تا هنوز شمار دقیق سرنشینان این موتر مشخص نشده، اما به گزارش رسانه‌های پاکستانی این مهاجرین افغان در مسیر برگشت به افغانستان بودند.

حکومت پاکستان پس از دهم جولای دور جدیدی از بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده که در پی آن تا به حال هزاران نفر آنان به افغانستان اخراج شدند.

ادامه خبر ...

بحران مهاجرت افغان‌ها؛ هنوز هم ۱۴ تن دیگر در دشت‌های نیمروز ناپدید اند

آرشیف، جوانان اخراج شدۀ افغان از ایران در نیمروز
آرشیف، جوانان اخراج شدۀ افغان از ایران در نیمروز

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان می‌گوید که هنوز هم ۱۴ افغان دیگر در دشت‌های نیمروز ناپدید است.

این کمیشنری می‌افزاید که روند جست‌وجو برای یافتن این افراد هنوز هم ادامه دارد.

این اداره ملل متحد روز دوشنبه ۲۹ سرطان در صفحۀ اکس خود با خانواده‌های پنج جوان دیگر که اجسادشان در این دشت‌ها پیدا شده، ابراز همدردی کرده‌است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفته که با شرکای‌شان در محل برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حضور دارد.

مقام‌های طالبان در نیمروز پیش از این گفته بودند که اجساد پنج نفر از جوانانی را که در دشت‌های نیمروز در مسیر رفتن به ایران از راه غیر قانونی جان باخته اند، پیدا کرده و تلاش‌ها برای یافتن دیگر افراد ناپدید شده ادامه دارد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان این رویداد را فاجعه خوانده و افزوده که نیاز به حفاظت و فرصت‌های بیشتر است تا مردم مجبور به خطر انداختن جان خود نشوند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG