جهان
بعد از ۱۲۱ سال، یک آفتابگرفتگی کامل در اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود
بعد از ۱۲۱ سال، یک آفتابگرفتگی (کسوف) کامل در ۲۱ اسد امسال در اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود.
این کسوف که نخستین آفتابگرفتگی کامل در اسپانیا از سال ۱۹۰۵ به این سو است، تنها حدود ۹۰ ثانیه طول خواهد کشید و در نتیجهٔ آن، در بخشهایی از شمال اسپانیا، روز برای مدت کوتاهی به شب تبدیل خواهد شد.
همزمان برخی مناطق نیوزیلند، نیز برای نخستین آفتابگرفتگی کامل در بیش از ۸۵۰ سال گذشته آماده میشود.
در ۲۱ اسد، یک منطقهٔ دورافتاده در شمال روسیه نخستین جایی خواهد بود که آفتابگرفتگی کامل را مشاهده میکند. سپس این آفتابگرفتگی از روی گرینلند، ایسلند، اسپانیا و بخش شمالشرقی پرتگال عبور خواهد کرد.
این رویداد همچنین اولین آفتابگرفتگی کاملِ قابل مشاهده در قارهٔ اروپا از سال ۲۰۰۶ تاکنون خواهد بود.
آفتابگرفتگی (کُسوف) زمانی اتفاق می افتد که مهتاب بین زمین و آفتاب در یک خط مستقیم قرار میگیرد و از تابش یک بخش، یا همۀ نور خورشید مانع می شود.
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پاکستان، بار دیگر ادعا کرد که تروریستان از افغانستان، بر پاکستان حمله می کنند
اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ پاکستان، بار دیگر ادعا کرده که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان، حملات بر پاکستان را انجام می دهند.
اسحاق دار، روزپنجشنبه(۱ اسد) در سخنرانیاش در 33مین نشست وزرای مجمع منطقهای آسهآن در شهر مانیلا، پایتخت فیلیپین همچنین گفت که تهدیدهای ناشی از گروههای تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت میکنند، همچنان یک آزمون امنیتی جدی برای منطقه محسوب میشود.
حکومت طالبان در افغانستان در مورد اظهارات اخیر وزیر امور خارجۀ پاکستان تا هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته همچو ادعا های مطرح شده از سوی حکومت پاکستان را به شدت رد کرده، گفته که به هیچ گروه و یا شخص اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده کند.
رئیس جمهور ترمپ، می گوید ایران را مسئول اقدامات حوثیهای یمن، خواهد دانست
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونه اقدامات تهدیدآمیز حوثیهای یمن، خواهد دانست.
رئیس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه(1 اسد) در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشل متعلق به او نوشته که از یک سال قبل حوثیها دست به اقدامی نزده و حتی در طول جنگ امریکا و ایران هم خود را کنار نگهداشته و «مسئولانه رفتار کردهاند»، اما به گفتۀ او «متأسفانه باز شروع کردهاند».
رئیس جمهور امریکا با اشاره به تیراندازی حوثیها بر دو کشتی عربستان سعودی هشدار داد که «اگر آنها دوباره دست به همچو اقدامی بزنند، امریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چون حوثیها نیروی نیابتی ایران هستند، و در آن صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و حوثیها خواهد بود.»
صبح پنجشنبه، حوثیها ادعای حمله بر دوکشتی دو نفتکش«اِنسِلیا» و «لیلیا» عربستان سعودی را کرده مدعی شدند که این کشتی، محاصرۀ بحیری اعمالشده از سوی این گروه را نقض کرده بودند.
قیمت جهانی نفت به حدود ۱۰۰ دالر امریکایی در هر بشکه رسید
پس از نشر گزارشها در مورد حمله بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی در بحیرۀ احمر، روند افزایش قیمت جهانی نفت، روزپنجشنبه(۱ اسد) همچنان ادامه یافت و به حدود ۱۰۰ دالر امریکایی در هر بشکه رسید.
پس از نشر گزارشها در مورد حمله بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی در بحیرۀ احمر، روند افزایش قیمت جهانی نفت، روزپنجشنبه(۱ اسد) همچنان ادامه یافت و به حدود ۱۰۰ دالر امریکایی در هر بشکه رسید.
قیمت نفت برنت با حدود پنج درصد افزایش به ۹۸.۵ دالر در هر بشکه و قیمت نفت امریکا معروف به "وست تگزاس اینترمدیت" هم به بیش از ۹۰ دالر در هر بشکه رسید.
این ارقام بالاترین قیم نفت در شش هفتهٔ اخیر محسوب میشود و نشاندهندهٔ افزایش نگرانی در بازارهای مالی جهان از ایجاد اختلال بیشتر در تأمین انرژی است.
از آغاز دور تازهٔ حملات ایالات متحدۀ امریکا بر ایران پس از امضای تفاهمنامهٔ اسلامآباد که از ۲۳ سرطان آغاز شد، قیمت نفت در بازار های جهانی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
ایران از حملات تازه بر تأسیسات نظامی امریکا در اردن و کویت خبر داد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اردوی ایران صبح روز پنجشنبه، اول اسد، اعلام کردند که در واکنش به حملات تازه ایالات متحده، حملاتی را با استفاده از طیارههای بیسرنشین بر برخی نقاط در کویت و اردن انجام دادهاند.
سپاه پاسداران در اعلامیهای گفته است که پایگاه هوایی علیالسالم یکی از اهداف است که مورد حمله قرار گرفته است.
این نهاد همچنین ادعا کرده که در این حملات شماری از نظامیان امریکایی "کشته و زخمی" شدهاند
اردوی ایران نیز اعلام کرده است که پایگاههای الدوحه، علیالسالم و عریفجان در کویت را با طیارههای بیسرنشین هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران در اعلامیه جداگانهای همچنین از حمله به پایگاههای نظامی امریکا در اردن خبر داده است.
فرماندهان سپاه پاسداران ساعاتی پیش از حملات تازه امریکا هشدار داده بودند که در صورت هدف قرار گرفتن تأسیسات زیربنایی ایران، به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه حمله خواهند کرد.
مقام های امریکایی، کویت و اردن هنوز در مورد این حملات چیزی نگفته اند.
سنتکام از تکمیل یک عملیات شبانۀ دیگر علیه اهدافی در ایران خبر داد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه (سنتکام) از تکمیل دور دیگری از حملات شبانه بر اهدافی در داخل ایران خبر داده است.
سنتکام با نشر اعلامیهای در شبکۀ ایکس گفته است که این عملیات پس از پنج ساعت و نیم، بامداد روز پنجشنبه اول اسد، به پایان رسیده است.
در این اعلامیه آمده است که نیروهای ایالات متحده برای دوازدهمین شب پیاپی، اهدافی شامل تواناییهای بحری، تأسیسات نگهداری راکتها و طیارههای بیسرنشین، سایتهای رادار و نظارت ساحلی و همچنان سیستم های دفاع هوایی ایران را هدف حمله قرار دادهاند.
به گفتۀ سنتکام، این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتیهای تجارتی و عمله غیرنظامی این کشتیها انجام شده است.
هشدار تازه ترمپ درباره هدف قرار دادن پلها و نیروگاههای ایران
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه، ۳۱ سرطان، هشدار داد که اگر ایران در تنگۀ هرمز به هر کشتی حمله کند، امریکا در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق این کشور را هدف حمله قرار خواهد داد.
ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود، تروت سوشیل نوشت: "از همین لحظه به بعد، هرگاه جمهوری اسلامی ایران در تنگۀ هرمز با موشک، راکت، طیارۀ بیسرنشین یا هر نوع سلاح دیگر به یک کشتی حمله کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه برق این کشور را بمباران و نابود خواهد کرد."
او افزوده است که این هشدار شامل پلها و نیروگاههای برق در داخل یا اطراف شهر تهران نیز میشود.
رئیسجمهور امریکا پیش از این نیز در ۲۴ سرطان گفته بود که اگر تهران توافق مورد نظر را نپذیرد، ایالات متحده در هفته آینده حملات خود بر پلها و نیروگاههای برق ایران را گسترش خواهد داد.
ترمپ همچنین پیش از امضای توافق آتشبس، بارها ایران را به حمله بر تأسیسات زیربنایی، از جمله پلها و نیروگاههای برق، تهدید کرده بود.
ایالات متحده در دور تازه جنگ با ایران که اکنون وارد دوازدهمین روز خود شده، تا کنون چندین پل را در مناطق مختلف ایران، بهویژه در جنوب این کشور، هدف حملات خود قرار دادهاست.
روبیو: ایران برای مذاکرات اراده لازم را ندارد
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که ایران اراده لازم برای پیشبرد مذاکرات را ندارد.
روبیو در نشست کشورهای جنوبشرق آسیا گفت که واشنگتن برای حل اختلافات با تهران از راه گفتوگو آماده است، اما ایران در این زمینه جدی عمل نمیکند.
او همچنین هشدار داد که «کنترل ایران بر تنگه هرمز میتواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.»
نشست سهروزه کشورهای جنوبشرق آسیا روز سهشنبه در مانیلا، پایتخت فیلیپین آغاز شد و تنشهای میان ایران و امریکا یکی از محورهای اصلی این نشست است.
به گفته ناظران، حضور مارکو روبیو در این نشست با هدف مهار نفوذ چین در منطقه، جلب حمایت کشورهای جنوبشرق آسیا از موضع امریکا در قبال ایران و تأکید بر تعهد واشنگتن به این منطقه انجام شده است.
خواست صدراعظم پاکستان از طرفهای درگیر جنگ در شرق میانه
شهباز شریف صدراعظم پاکستان از طرفهای درگیر در جنگ در شرق میانه خواست تا خویشتنداری کنند.
در اعلامیهی که روز سهشنبه ۳۰ سرطان از دفتر صدراعظم پاکستان منتشر شد، آمده است که شریف این درخواست را در دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر داخله ایران مطرح کردهاست.
بر اساس این اعلامیه، شریف از همه طرفها خواسته است با احتیاط و بردباری عمل کنند و از اقداماتیکه میتواند باعث بیثباتی بیشتر منطقه شود، خودداری کنند.
در این دیدار صدراعظم پاکستان به مؤمنی گفته است که اسلامآباد همچنان نقش خود را بهعنوان میانجی ادامه خواهد داد.
این درخواست شهباز شریف پس از آن مطرح میشود که در بیش از ۱۰ روز گذشته، امریکا هر شب حملاتی را علیه ایران انجام داده و تهران نیز در واکنش، پایگاههای نظامی امریکا و برخی اهداف دیگر را در چندین کشور شرق میانه هدف قرار دادهاست.
توافق ایران و امریکا که ماه گذشته باعث توقف جنگ گسترده میان دو طرف شده بود و پاکستان در آن نقش مهمی داشت، اکنون با خطر جدی فروپاشی کامل روبهرو شدهاست.
سازمان ملل حملات اخیر اسرائیل در غزه را محکوم کرد
سازمان ملل متحد روز سهشنبه، ۳۰ سرطان تشدید حملات نظامی اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد و گفت که در یک هفته گذشته دستکم ۵۷ فلسطینی از جمله شش کودک در این حملات کشته شدهاند.
ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که با وجود گذشت ۹ ماه از اعلام آتشبس میان اسرائیل و حماس، هنوز هیچ نقطهای در غزه برای فلسطینیان امن نیست.
به گفته او حملات اسرائیل از ۱۳ تا ۲۰ جولای ساختمانهای مسکونی، خیمههای بی جا شدگان و مناطق پرجمعیت را هدف قرار داده و دهها نفر را کشته و زخمی کرده است.
اردوی اسرائیل ادعا کرده که حملات اخیرش مواضع حماس و جهاد اسلامی، از جمله انبارهای مهمات و مراکز نظامی را هدف قرار داده است.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده که ادامه کشته شدن غیرنظامیان میتواند نگرانیهایی درباره نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و احتمال وقوع جنایات جنگی ایجاد کند.
بر اساس آمار وزارت صحت غزه، از زمان آغاز آتشبس در ماه اکتبر تاکنون بیش از یکهزار و ۱۰۰ فلسطینی در این منطقه کشته شدهاند. سازمان ملل نیز تاکنون کشته شدن ۶۸۵ نفر را در این مدت تأیید کرده است.