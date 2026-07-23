پاکستان، بار دیگر ادعا کرد که تروریستان از افغانستان، بر پاکستان حمله می کنند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونه اقدامات تهدیدآمیز حوثی‌های یمن، خواهد دانست.

رئیس جمهور ترمپ، روز پنج‌شنبه(1 اسد) در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشل متعلق به او نوشته که از یک سال قبل حوثی‌ها دست به اقدامی نزده و حتی در طول جنگ امریکا و ایران هم خود را کنار نگه‌داشته‌ و «مسئولانه رفتار کرده‌اند»، اما به گفتۀ او «متأسفانه باز شروع کرده‌اند».

رئیس جمهور امریکا با اشاره به تیراندازی حوثی‌ها بر دو کشتی عربستان سعودی هشدار داد که «اگر آنها دوباره دست به همچو اقدامی بزنند، امریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چون حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند، و در آن صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و حوثی‌ها خواهد بود.»

صبح پنج‌شنبه، حوثی‌ها ادعای حمله بر دوکشتی دو نفتکش«اِنسِلیا» و «لیلیا» عربستان سعودی را کرده مدعی شدند که این کشتی، محاصرۀ بحیری اعمال‌شده از سوی این گروه را نقض کرده‌ بودند.