اردوی امریکا اعلام کرد که مرحله دیگری از عملیات شبانه خود علیه ایران را به پایان رسانده است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) در شرق میانه در اعلامیه‌ای گفت که این عملیات ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به وقت ایران پایان یافت.

در این اعلامیه آمده است که عملیات دو ساعت و ۱۵ دقیقه ادامه داشت و در جریان آن مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات و انبارهای پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز رادار و نظارت ساحلی و همچنین تأسیسات دریایی ایران هدف قرار گرفتند.

سنتکام شب گذشته گفته بود که این حملات با هدف کاهش تهدیدهای ایران علیه کشتی‌های تجاری و ملوانان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.

در ادامه این اعلامیه تأکید شده است که تنگه هرمز، با وجود حملات نیروهای ایران همچنان باز است و کشتی‌ها با همراهی نیروهای اردوی امریکا از این مسیر عبور می‌کنند.

در همین حال، رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که در نتیجه حملات صبح جمعه امریکا، چهار نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی ولایت خوزستان گفته است که در حمله موشکی امریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز، چهار نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

همچنین گزارش شده است که دو نفر دیگر نیز در حمله شامگاه پنجشنبه نیروهای امریکایی به بندرعباس زخمی شده‌اند.