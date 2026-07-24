۲۴ جولای، روز جهانی «مراقبت از خود»؛ چقدر شما مراقب خود هستید؟

وقت نخستین عملیاتم انجام شد، داکتر گفت سه چیز را کمتر بخور؛ نمک، روغن و بوره

حفیظ‌الله، باشنده منطقه تایمنی شهر کابل که ۷۵ سال دارد، به بیماری قلبی مبتلاست و تا کنون دو بار تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است می گوید:

"وقت نخستین عملیاتم انجام شد، داکتر به من گفت سه چیز را کمتر بخور؛ نمک، روغن و بوره."

به گفتۀ حفیظ‌الله، تمامی توصیه‌های داکتران را برای حفظ سلامتی‌اش با جدیت عملی می‌کند. حفیظ‌الله به رادیو آزادی می‌افزاید:

"داکتران گفتند نمک باعث بالا رفتن فشار خون‌ات می‌شود، روغن را هم باید کمتر مصرف کنم و شکر نیز برای افراد مبتلا به دیابت و بیماری قلبی مضر است. همچنین توصیه کردند آب کافی بنوشم و هر روز دست‌کم نیم ساعت پیاده‌روی کنم."

حفیظ‌الله می‌گوید این توصیه‌ها را تنها برای خود رعایت نمی‌کند، بلکه دیگران را نیز به انجام آن تشویق می‌کند:

"این موارد را من عملی می‌کنم و در مهمانی‌ها و محافل هم به مردم می‌گویم نمک و روغن زیاد مصرف نکنند. برخی افراد رواش را با نمک می‌خورند، غوره را با نمک می‌خورند، مثلاً بادرنگ را با نمک می‌خورند که این کار خوبی نیست. من خودم این توصیه‌ها را رعایت می‌کنم و دیگران را نیز به آن تشویق می‌کنم."

بیماران نباید منتظر بمانند تا دیگران بیایند و برای‌شان دوا بدهند

گفتنی‌ست که پیش از این شماری از خانواده‌ها به رادیو آزادی گفته بودند که برخی اعضای بیمار شان به توصیه‌های داکتران توجه کافی نمی‌کنند و اعضای خانواده مجبورند مصرف دوا و رعایت رژیم غذایی آنان را پیگیری کنند.

متخصصان صحی می‌گویند خودمراقبتی مجموعه‌ی از اقدامات شعوری و داوطلبانه است که افراد برای حفظ یا بهبود سلامت جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی خود انجام می‌دهند.

به باور آنان، این رویکرد بر شناخت نیازهای واقعی فرد استوار است و به افراد کمک می‌کند تا در حد توان مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرند.

داکتر ناصر فگار، متخصص امراض داخله، در این باره به رادیو آزادی گفت:

"بیماران نباید منتظر بمانند تا دیگران بیایند و برای‌شان دوا بدهند. اگر دست و پایش کار می‌کند، یا بسیاری بیماران که حتی محکوم به بستر نیز نیستند کوشش می‌کنند که به گونه دوامدار دراز کشیده باشند که در آینده برای‌شان مشکلات چون افسرده‌گی عمیق به بار می‌آورد. بناءً، بهتر است متحرک باشند، قدم بزنند و کتاب بخوانند، یک کتاب خوبی که برایش ذهنیت تازه بدهد، خوشی بدهد، آرامش روحی بدهد، دیگر این‌که ارتباط خود را با دوستان و اطرافیان حفظ کنند، البته اگر به بیماری‌های ساری مبتلا نباشند."

او افزود، پژوهش‌ها نشان می‌دهد افرادی‌که به‌طور منظم از خود مراقبت می‌کنند، حداقل کمتر با فشار، اضطراب، افسرده‌گی، فرسوده‌گی شغلی و بیماری‌های مزمن و خطرناک روبه‌رو می‌شوند و در صورت ابتلا به بیماری نیز روند بهبود آنان بهتر خواهد بود.

داکتران تأکید می‌کنند که خودمراقبتی تنها به بیماران محدود نمی‌شود و افراد سالم نیز برای پیش‌گیری از بیماری باید از سلامت خود مراقبت کنند.

آنان توصیه می‌کنند که مردم باید برای مراقبت از خود از غذای سالم، متوازن و مغزی استفاده کنند، روزانه بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه فعالیت فزیکی یا ورزش داشته باشند، ۷ تا ۹ ساعت خواب کافی داشته باشند، حفظ‌الصحه فردی و محیطی را رعایت کنند و برای حفظ آرامش روانی نیز تلاش کنند.

روز جهانی مراقبت از خود یا «خود مراقبتی» نخستین بار در سال ۲۰۱۰ از سوی بنیاد بین‌المللی خودمراقبتی نام‌گذاری شد و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود.

هدف از این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مراقبت از سلامت فردی و ارتقای سبک زنده‌گی سالم است.