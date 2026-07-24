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جمعه ۲ اسد ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۱۳

جهان

درخواست ملل متحد برای کمک به تخلیه شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد

ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ شرق‌میانه خواست به تخلیه امن و بازگرداندن حدود شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز کمک کنند.

شابیا مانتو، سخنگوی ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد که او خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت هزاران دریانوردی شده است که در پی جنگ شرق‌میانه گرفتار شده‌اند.

ترک وضعیت این دریانوردان را از نظر انسانی و حقوق بشری بحرانی و وخیم توصیف کرده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده است که دست‌کم شش هزار دریانورد، سوار بر صدها کشتی، در تنگه هرمز سرگردان مانده‌اند و حتی در دوره آتش‌بس ایران با امریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، از سرنوشت بسیاری دیگر نیز اطلاعی در دست نیست.

سخنگوی ترک در عین حال گفته که حملات ایران به کشتی‌های غیرنظامی غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.

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ارتش پاکستان تایید کرد که ۱۵ نظامی و پولیس در حمله‌ افراد مسلح در خیبرپختونخوا کشته شده‌اند

حمله در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)
حمله در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)

بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که افراد مسلح یک موتر پر از مواد منفجره را شب گذشته در نزدیکی یک ایست بازرسی منفجر کردند و ۱۲ سرباز، دو پولیس و یک مقام دولتی را کشتند.

این حمله در ولسوالی تانک ایالت خیبرپختونخوا صورت گرفته است. بر اساس بیانه ارتش پاکستان، ۱۲ شبه‌نظامی نیز در آتش تلافی‌جویانه کشته شدند.

تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله توسط چهار بمب‌گذار انتحاری انجام شده است.

تحریک طالبان پاکستان از سال ۲۰۰۷ به این سو علیه حکومت این کشور جنگیده و هدفش را سرنگونی حکومت و تطبیق شریعت اسلام مطابق به تفسیرخودش در این کشور عنوان کرده است.

اسلام‌آباد مدعی است افراد مسلح این گروه از پناهگاه‌های امن در افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان استفاده می‌کنند، اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده و گفته است که ناامنی‌های پاکستان مشکل داخلی این کشور است.

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نیویورک تایمز: ایران پیشنهاد آتش‌بس از سوی ترمپ را رد کرده است

روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داد که ایران پیشنهاد آتش‌بس از سوی دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد یادشده در جریان سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران به مقام‌های ایرانی داده شده بود.

زیدی در جریان سفرش به ایران از جمله با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بود.

جزئیات این پیشنهاد آتش‌بس مشخص نیست اما مقامات ایرانی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند که این تنها پیشنهاد روی میز است و آن‌ها علاقه‌ای به توافق موقتی که مسئله کنترل تنگهٔ هرمز را حل‌نشده باقی بگذارد، ندارند.

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اردوی امریکا از پایان دور تازه حملات شبانه به ایران خبر داد

نیروهای دریایی امریکا در حال انجام عملیات در خلیج فارس، آرشیف
نیروهای دریایی امریکا در حال انجام عملیات در خلیج فارس، آرشیف

اردوی امریکا اعلام کرد که مرحله دیگری از عملیات شبانه خود علیه ایران را به پایان رسانده است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) در شرق میانه در اعلامیه‌ای گفت که این عملیات ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به وقت ایران پایان یافت.

در این اعلامیه آمده است که عملیات دو ساعت و ۱۵ دقیقه ادامه داشت و در جریان آن مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات و انبارهای پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز رادار و نظارت ساحلی و همچنین تأسیسات دریایی ایران هدف قرار گرفتند.

سنتکام شب گذشته گفته بود که این حملات با هدف کاهش تهدیدهای ایران علیه کشتی‌های تجاری و ملوانان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.

در ادامه این اعلامیه تأکید شده است که تنگه هرمز، با وجود حملات نیروهای ایران همچنان باز است و کشتی‌ها با همراهی نیروهای اردوی امریکا از این مسیر عبور می‌کنند.

در همین حال، رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که در نتیجه حملات صبح جمعه امریکا، چهار نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی ولایت خوزستان گفته است که در حمله موشکی امریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز، چهار نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

همچنین گزارش شده است که دو نفر دیگر نیز در حمله شامگاه پنجشنبه نیروهای امریکایی به بندرعباس زخمی شده‌اند.

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پاکستان، بار دیگر ادعا کرد که تروریستان از افغانستان، بر پاکستان حمله می کنند

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ پاکستان(آرشیف)
اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ پاکستان(آرشیف)

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ پاکستان، بار دیگر ادعا کرده که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان، حملات بر پاکستان را انجام می دهند.

اسحاق دار، روز‌پنجشنبه(۱ اسد) در سخنرانی‌اش در 33‌مین نشست وزرای مجمع منطقه‌ای آسه‌آن در شهر مانیلا، پایتخت فیلیپین همچنین گفت که تهدید‌های ناشی از گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، همچنان یک آزمون امنیتی جدی برای منطقه محسوب می‌شود.

حکومت طالبان در افغانستان در مورد اظهارات اخیر وزیر امور خارجۀ پاکستان تا هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته همچو ادعا های مطرح شده از سوی حکومت پاکستان را به شدت رد کرده، گفته که به هیچ گروه و یا شخص اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده کند.

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رئیس جمهور ترمپ، می گوید ایران را مسئول اقدامات حوثی‌های یمن، خواهد دانست

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونه اقدامات تهدیدآمیز حوثی‌های یمن، خواهد دانست.

رئیس جمهور ترمپ، روز پنج‌شنبه(1 اسد) در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشل متعلق به او نوشته که از یک سال قبل حوثی‌ها دست به اقدامی نزده و حتی در طول جنگ امریکا و ایران هم خود را کنار نگه‌داشته‌ و «مسئولانه رفتار کرده‌اند»، اما به گفتۀ او «متأسفانه باز شروع کرده‌اند».

رئیس جمهور امریکا با اشاره به تیراندازی حوثی‌ها بر دو کشتی عربستان سعودی هشدار داد که «اگر آنها دوباره دست به همچو اقدامی بزنند، امریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چون حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند، و در آن صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و حوثی‌ها خواهد بود.»

صبح پنج‌شنبه، حوثی‌ها ادعای حمله بر دوکشتی دو نفتکش«اِنسِلیا» و «لیلیا» عربستان سعودی را کرده مدعی شدند که این کشتی، محاصرۀ بحیری اعمال‌شده از سوی این گروه را نقض کرده‌ بودند.

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قیمت جهانی نفت به حدود ۱۰۰ دالر امریکایی در هر بشکه رسید

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پس از نشر گزارش‌ها در مورد حمله بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی در بحیرۀ احمر، روند افزایش قیمت جهانی نفت، روز‌پنجشنبه(۱ اسد) همچنان ادامه یافت و به حدود ۱۰۰ دالر امریکایی در هر بشکه رسید.

پس از نشر گزارش‌ها در مورد حمله بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی در بحیرۀ احمر، روند افزایش قیمت جهانی نفت، روز‌پنجشنبه(۱ اسد) همچنان ادامه یافت و به حدود ۱۰۰ دالر امریکایی در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت با حدود پنج درصد افزایش به ۹۸.۵ دالر در هر بشکه و قیمت نفت امریکا معروف به "وست تگزاس اینترمدیت" هم به بیش از ۹۰ دالر در هر بشکه رسید.

این ارقام بالاترین قیم نفت در شش هفتهٔ اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهندهٔ افزایش نگرانی در بازارهای مالی جهان از ایجاد اختلال بیشتر در تأمین انرژی است.

از آغاز دور تازهٔ حملات ایالات متحدۀ امریکا بر ایران پس از امضای تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد که از ۲۳ سرطان آغاز شد، قیمت نفت در بازار های جهانی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.

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بعد از ۱۲۱ سال، یک آفتاب‌گرفتگی کامل در اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود

آفتاب‌گرفتگی (کسوف)
آفتاب‌گرفتگی (کسوف)

بعد از ۱۲۱ سال، یک آفتاب‌گرفتگی (کسوف) کامل در ۲۱ اسد امسال در اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود.

این کسوف که نخستین آفتاب‌گرفتگی کامل در اسپانیا از سال ۱۹۰۵ به این سو است، تنها حدود ۹۰ ثانیه طول خواهد کشید و در نتیجهٔ آن، در بخش‌هایی از شمال اسپانیا، روز برای مدت کوتاهی به شب تبدیل خواهد شد.

همزمان برخی مناطق نیوزیلند، نیز برای نخستین آفتاب‌گرفتگی کامل در بیش از ۸۵۰ سال گذشته آماده می‌شود.

در ۲۱ اسد، یک منطقهٔ دورافتاده در شمال روسیه نخستین جایی خواهد بود که آفتاب‌گرفتگی کامل را مشاهده می‌کند. سپس این آفتاب‌گرفتگی از روی گرینلند، ایسلند، اسپانیا و بخش شمال‌شرقی پرتگال عبور خواهد کرد.

این رویداد همچنین اولین آفتاب‌گرفتگی کاملِ قابل مشاهده در قارهٔ اروپا از سال ۲۰۰۶ تاکنون خواهد بود.

آفتاب‌گرفتگی (کُسوف) زمانی اتفاق می افتد که مهتاب بین زمین و آفتاب در یک خط مستقیم قرار می‌گیرد و از تابش یک بخش، یا همۀ نور خورشید مانع می شود.

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ایران از حملات تازه بر تأسیسات نظامی امریکا در اردن و کویت خبر داد

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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اردوی ایران صبح روز پنج‌شنبه، اول اسد، اعلام کردند که در واکنش به حملات تازه ایالات متحده، حملاتی را با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین بر برخی نقاط در کویت و اردن انجام داده‌اند.

سپاه پاسداران در اعلامیه‌ای گفته است که پایگاه هوایی علی‌السالم یکی از اهداف است که مورد حمله قرار گرفته است.

این نهاد همچنین ادعا کرده که در این حملات شماری از نظامیان امریکایی "کشته و زخمی" شده‌اند

اردوی ایران نیز اعلام کرده است که پایگاه‌های الدوحه، علی‌السالم و عریفجان در کویت را با طیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران در اعلامیه جداگانه‌ای همچنین از حمله به پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن خبر داده است.

فرماندهان سپاه پاسداران ساعاتی پیش از حملات تازه امریکا هشدار داده بودند که در صورت هدف قرار گرفتن تأسیسات زیربنایی ایران، به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه حمله خواهند کرد.

مقام های امریکایی، کویت و اردن هنوز در مورد این حملات چیزی نگفته اند.

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سنتکام از تکمیل یک عملیات شبانۀ دیگر علیه اهدافی در ایران خبر داد

تصویر از سنتکام
تصویر از سنتکام

فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه (سنتکام) از تکمیل دور دیگری از حملات شبانه بر اهدافی در داخل ایران خبر داده است.

سنتکام با نشر اعلامیه‌ای در شبکۀ ایکس گفته است که این عملیات پس از پنج ساعت و نیم، بامداد روز پنج‌شنبه اول اسد، به پایان رسیده است.

در این اعلامیه آمده است که نیروهای ایالات متحده برای دوازدهمین شب پیاپی، اهدافی شامل توانایی‌های بحری، تأسیسات نگهداری راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و همچنان سیستم های دفاع هوایی ایران را هدف حمله قرار داده‌اند.

به گفتۀ سنتکام، این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجارتی و عمله غیرنظامی این کشتی‌ها انجام شده است.

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