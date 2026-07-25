دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران، تصمیم نگرفته است.

ترمپ گفت: "با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفت‌وگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حملات ویران‌کننده به ایران را صادر نکرده است."

رئیس‌جمهور امریکا که در دفتر بیضی‌شکل قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: "ببینید، ما همین الان هم در حال گفت‌وگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که می‌گذرد، در گفت‌وگوها جدی و جدی‌تر می‌شوند، که به گمانم دلیلش هم واضح است."

دونالد ترمپ گفت که ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با "حملاتی به مراتب سنگین‌تر" یکی را انتخاب کند.

او تأکید کرد: "ما برای حملات سنگین کاملاً آماده‌ایم. اما در حال گفت‌وگو با آنها هستیم. بنابراین فکر می‌کنم وقتی در حال گفت‌وگو هستیم، بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. معتقدم که آنها خیلی جدی هستند. باید هم باشند."

رئیس‌جمهور امریکا در عین حال تأکید کرد که "تهران هنوز آماده توافق نیست."