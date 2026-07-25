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شنبه ۳ اسد ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۰۳

خبر ها

ترمپ: هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته‌ام

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران، تصمیم نگرفته است.

ترمپ گفت: "با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفت‌وگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حملات ویران‌کننده به ایران را صادر نکرده است."

رئیس‌جمهور امریکا که در دفتر بیضی‌شکل قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: "ببینید، ما همین الان هم در حال گفت‌وگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که می‌گذرد، در گفت‌وگوها جدی و جدی‌تر می‌شوند، که به گمانم دلیلش هم واضح است."

دونالد ترمپ گفت که ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با "حملاتی به مراتب سنگین‌تر" یکی را انتخاب کند.

او تأکید کرد: "ما برای حملات سنگین کاملاً آماده‌ایم. اما در حال گفت‌وگو با آنها هستیم. بنابراین فکر می‌کنم وقتی در حال گفت‌وگو هستیم، بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. معتقدم که آنها خیلی جدی هستند. باید هم باشند."

رئیس‌جمهور امریکا در عین حال تأکید کرد که "تهران هنوز آماده توافق نیست."

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درخواست ملل متحد برای کمک به تخلیه شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد

ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ شرق‌میانه خواست به تخلیه امن و بازگرداندن حدود شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز کمک کنند.

شابیا مانتو، سخنگوی ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد که او خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت هزاران دریانوردی شده است که در پی جنگ شرق‌میانه گرفتار شده‌اند.

ترک وضعیت این دریانوردان را از نظر انسانی و حقوق بشری بحرانی و وخیم توصیف کرده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده است که دست‌کم شش هزار دریانورد، سوار بر صدها کشتی، در تنگه هرمز سرگردان مانده‌اند و حتی در دوره آتش‌بس ایران با امریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، از سرنوشت بسیاری دیگر نیز اطلاعی در دست نیست.

سخنگوی ترک در عین حال گفته که حملات ایران به کشتی‌های غیرنظامی غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.

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ارتش پاکستان تایید کرد که ۱۵ نظامی و پولیس در حمله‌ افراد مسلح در خیبرپختونخوا کشته شده‌اند

حمله در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)
حمله در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)

بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که افراد مسلح یک موتر پر از مواد منفجره را شب گذشته در نزدیکی یک ایست بازرسی منفجر کردند و ۱۲ سرباز، دو پولیس و یک مقام دولتی را کشتند.

این حمله در ولسوالی تانک ایالت خیبرپختونخوا صورت گرفته است. بر اساس بیانه ارتش پاکستان، ۱۲ شبه‌نظامی نیز در آتش تلافی‌جویانه کشته شدند.

تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله توسط چهار بمب‌گذار انتحاری انجام شده است.

تحریک طالبان پاکستان از سال ۲۰۰۷ به این سو علیه حکومت این کشور جنگیده و هدفش را سرنگونی حکومت و تطبیق شریعت اسلام مطابق به تفسیرخودش در این کشور عنوان کرده است.

اسلام‌آباد مدعی است افراد مسلح این گروه از پناهگاه‌های امن در افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان استفاده می‌کنند، اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده و گفته است که ناامنی‌های پاکستان مشکل داخلی این کشور است.

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میزبانی افغانستان از تیم ملی هند در دهلی

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان
اعضای تیم ملی کریکت افغانستان

قرار است که افغانستان در ماه سپتمبر میزبان مسابقات ۲۰ آوره در مقابل هند در دهلی باشد.

طبق گزارش "Cricket Info" انتظار می‌رود این مسابقات که شامل سه بازی است، به تاریخ‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۷ سپتمبر در ورزشگاه ارون جیتلی برگزار شود، اما برنامه آن هنوز رسماً اعلام نشده است.

اگرچه افغانستان چندین سال است که مسابقات داخلی خود را در هند برگزار می‌کند، اما این اولین باری است که یک کشور، میزبان تیم ملی‌اش در خاک خود است. افغانستان پیش از این مسابقات داخلی خود را در لکنو، دهرادون و گریتر نویدا برگزار کرده است، اما هرگز میزبان تیم هند در خود این کشور نبوده است.

افغانستان از زمان جام جهانی ۲۰ آوره در هند در اوایل امسال، در هیچ مسابقه بین‌المللی ۲۰ آوره شرکت نکرده است. در آن مسابقات، افغانستان از چهار مسابقه، دو مسابقه را برد، اما نتوانست به مرحله هشت بهترین راه یابد.

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فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی: صدور ویزه به افغان‌ها باید به گونه موردی ارزیابی شود

افغان‌هایی که از پاکستان به جرمنی رفته اند. (تصویر آرشیف)
افغان‌هایی که از پاکستان به جرمنی رفته اند. (تصویر آرشیف)

پس از فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی، دولت این کشور باید صدور ویزه به افغان‌ها را به گونه موردی ارزیابی کند.

این تصمیم روز جمعه و پس از آن گرفته شد که دولت جرمنی برنامه ویژه مهاجرتی افغان‌ها زیر نام "فهرست حقوق بشر" را متوقف کرد.

یکی از شاکیان این پرونده، زنی افغان بود که برای خود و دو پسر خردسالش درخواست ویزه به جرمنی داده بود و اکنون در شهر پشاور پاکستان زندگی می‌کند.

آنها در سال ۲۰۲۱ از جرمنی وعده پذیرش دریافت کرده بودند، اما این وعده در دسمبر ۲۰۲۵ لغو شد. محکمه عالی اداری برلین-براندنبورگ حکم داد که آنها هیچ حق قانونی برای دریافت ویزه ندارند.

اما محکمه قانون اساسی دولت فدرال جرمنی این تصمیم را لغو کرد و گفت که محکمه در باره پرونده این زن به اشتباه قضاوت کرده است.

به گفته قضات محکمه قانون اساسی، محکمه عالی اداری باید در نظر بگیرد که جرمنی از نظر قانون اساسی موظف است تا زمان صدور ویزه، به کمک‌های خود به این زن و فرزندانش در پاکستان ادامه دهد.

این محکمه همچنین گفت که دولت جرمنی باید به همکاری خود با دولت پاکستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان ویزه که در این برنامه گنجانده شده‌اند، در آن کشور دستگیر و به افغانستان فرستاده نمی‌شوند.

در دسمبر ۲۰۲۵، وزارت داخله جرمنی تعهد خود را برای پذیرش حدود ۶۴۰ افغان از برنامه "فهرست حقوق بشر" بدون بررسی جداگانه هر پرونده لغو کرد.

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تیم کریکت «الف» افغانستان در گروه جاپان و نیپال در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ قرار گرفت

تیم کریکت الف افغانستان در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، در گروه «A» با تیم‌های جاپان، کشور میزبان و نیپال رقابت خواهد کرد.

در گروه «B» تیم‌های هانگ‌کنگ، مالیزیا و عمان قرار گرفته‌اند.

بر اساس قرعه‌کشی که نتایج آن روز پنج‌شنبه اعلام شد، تیم‌های هند، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا به‌طور مستقیم به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافته‌اند.

سید نسیم سادات سخنگوی کریکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کمیته انتخاب تیم بزودی فهرست بازیکنان تیم الف افغانستان برای این رقابت‌ها را اعلام خواهد کرد.

این رقابت‌های بیست‌آوره با حضور ۱۰ تیم، از ۲۴ سپتمبر در شهر ناگویا جاپان آغاز می‌شود.

از سوی هم تیم ملی کریکت افغانستان در ماه اگست آینده پنج بازی یک‌روزه بین‌المللی را در برابر ایرلند برگزار خواهد کرد.

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نیویورک تایمز: ایران پیشنهاد آتش‌بس از سوی ترمپ را رد کرده است

روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داد که ایران پیشنهاد آتش‌بس از سوی دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد یادشده در جریان سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران به مقام‌های ایرانی داده شده بود.

زیدی در جریان سفرش به ایران از جمله با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بود.

جزئیات این پیشنهاد آتش‌بس مشخص نیست اما مقامات ایرانی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند که این تنها پیشنهاد روی میز است و آن‌ها علاقه‌ای به توافق موقتی که مسئله کنترل تنگهٔ هرمز را حل‌نشده باقی بگذارد، ندارند.

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اردوی امریکا از پایان دور تازه حملات شبانه به ایران خبر داد

نیروهای دریایی امریکا در حال انجام عملیات در خلیج فارس، آرشیف
نیروهای دریایی امریکا در حال انجام عملیات در خلیج فارس، آرشیف

اردوی امریکا اعلام کرد که مرحله دیگری از عملیات شبانه خود علیه ایران را به پایان رسانده است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) در شرق میانه در اعلامیه‌ای گفت که این عملیات ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به وقت ایران پایان یافت.

در این اعلامیه آمده است که عملیات دو ساعت و ۱۵ دقیقه ادامه داشت و در جریان آن مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات و انبارهای پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز رادار و نظارت ساحلی و همچنین تأسیسات دریایی ایران هدف قرار گرفتند.

سنتکام شب گذشته گفته بود که این حملات با هدف کاهش تهدیدهای ایران علیه کشتی‌های تجاری و ملوانان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.

در ادامه این اعلامیه تأکید شده است که تنگه هرمز، با وجود حملات نیروهای ایران همچنان باز است و کشتی‌ها با همراهی نیروهای اردوی امریکا از این مسیر عبور می‌کنند.

در همین حال، رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که در نتیجه حملات صبح جمعه امریکا، چهار نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی ولایت خوزستان گفته است که در حمله موشکی امریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز، چهار نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

همچنین گزارش شده است که دو نفر دیگر نیز در حمله شامگاه پنجشنبه نیروهای امریکایی به بندرعباس زخمی شده‌اند.

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کمک‌های بشردوستانه بنیاد آقاخان به مناطق سیلاب‌زده در نورستان رسید

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، روزپنجشنبه(۱ اسد) در شبکۀ اکس نوشته که این کمک های غذایی و غیر غذایی بنیاد آقاخان بزودی برای سیلاب‌زدگان توزیع خواهد شد. اما نگفته، چی وقت، به چه مقدار و پروسۀ توزیع این کمک های چگونه خواهد بود.

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث، قبلاً از رسیدن کمک های هند و جمهوری اسلامی ایران به نورستان خبر داده بود.

روز دوشنبه(29 سرطان)، پس از بارندگی‌های شدید، ولایت نورستان شاهد سیلاب‌های ویرانگر بود. سازمان ملل متحد گفته که در نتیجۀ این سیلاب‌ها حداقل ۴۰ تن در شرق افغانستان کشته شده اند.

حکومت طالبان، گفته که در نتیجه سیلاب‌ها در پارون مرکز نورستان و مناطق اطراف آن، ۸۰ تن نیز زخمی شده‌اند و ده ها تن تا هنوز هم ناپدید هستند.

براساس خبرگزاری رویترز، در پی بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، پاکستان و شمال هند، حداقل ۸۲ تن کشته شده‌اند.

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پاکستان، بار دیگر ادعا کرد که تروریستان از افغانستان، بر پاکستان حمله می کنند

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ پاکستان(آرشیف)
اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ پاکستان(آرشیف)

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ پاکستان، بار دیگر ادعا کرده که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان، حملات بر پاکستان را انجام می دهند.

اسحاق دار، روز‌پنجشنبه(۱ اسد) در سخنرانی‌اش در 33‌مین نشست وزرای مجمع منطقه‌ای آسه‌آن در شهر مانیلا، پایتخت فیلیپین همچنین گفت که تهدید‌های ناشی از گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، همچنان یک آزمون امنیتی جدی برای منطقه محسوب می‌شود.

حکومت طالبان در افغانستان در مورد اظهارات اخیر وزیر امور خارجۀ پاکستان تا هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته همچو ادعا های مطرح شده از سوی حکومت پاکستان را به شدت رد کرده، گفته که به هیچ گروه و یا شخص اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده کند.

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