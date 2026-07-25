محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) روز جمعه اعلام کرد که کریم خان، لوی سارنوال این محکمه از سمت خود برکنار شده است.

در یک رأی‌گیری سری از میان ۱۲۵ کشور عضو این محکمه، ۸۲ کشور به برکناری او از سمتش به اتهام "سوء رفتار جدی و نقض جدی وظیفه" رأی دادند.

در بیانیه محکمه بین‌الملل جزایی آمده است: "رهبری شورای کشورها بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهد که به حریم خصوصی و حقوق افراد مربوطه احترام کامل بگذارند."

در سال ۲۰۲۴، یکی از همکاران نزدیک کریم خان او را به سوء رفتار جنسی متهم کرد، اتهامی که این حقوقدان بریتانیایی آن را به شدت رد کرده است. وظیفه او در جولای ۲۰۲۵ تعلیق شد.

کریم خان از سال ۲۰۲۱ لوی سارنوال ICC بود. او همچنین در جریان درگیری‌های غزه در پیوند به ادعاهای جنایات جنگی، درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل را کرده بود.