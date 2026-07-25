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پیشبینیها از ریزش باران و جاری شدن سیلابها در ۲۱ ولایت افغانستان
بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، ۲۱ ولایت افغانستان امروز (شنبه) گواه ریزش باران و جاری شدن سیلابها خواهند بود.
بدخشان، تخار، نورستان، بغلان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور از جمله ولایتهایی اند که احتمال ریزش باران و جاری شدن سیلابها در آنها پیشبینی شده است.
میزان بارندگی در این ولایتها از ۱۰ تا ۳۵ ملی متر پیشبینی شده است.
این درحالیست که اخیراً شرق افغانستان به ویژه نورستان گواه بارانها و سیلابهای مرگبار و ویرانگری بود.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان، در نتیجه این بارانها و سیلابها دست کم ۲۳ نفر کشته، ۵ نفر ناپدید و ۱۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.
این سیلابها همچنان خسارات هنگفت مالی در نورستان، پکتیا، پکتیکا، غزنی و میدان وردک بجا گذاشته است.
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کریم خان، لوی سارنوال محکمه بینالمللی جزایی از سمتش برکنار شد
محکمه بینالمللی جزایی (ICC) روز جمعه اعلام کرد که کریم خان، لوی سارنوال این محکمه از سمت خود برکنار شده است.
در یک رأیگیری سری از میان ۱۲۵ کشور عضو این محکمه، ۸۲ کشور به برکناری او از سمتش به اتهام "سوء رفتار جدی و نقض جدی وظیفه" رأی دادند.
در بیانیه محکمه بینالملل جزایی آمده است: "رهبری شورای کشورها بار دیگر از همه طرفها میخواهد که به حریم خصوصی و حقوق افراد مربوطه احترام کامل بگذارند."
در سال ۲۰۲۴، یکی از همکاران نزدیک کریم خان او را به سوء رفتار جنسی متهم کرد، اتهامی که این حقوقدان بریتانیایی آن را به شدت رد کرده است. وظیفه او در جولای ۲۰۲۵ تعلیق شد.
کریم خان از سال ۲۰۲۱ لوی سارنوال ICC بود. او همچنین در جریان درگیریهای غزه در پیوند به ادعاهای جنایات جنگی، درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل را کرده بود.
ترمپ: هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفتهام
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران، تصمیم نگرفته است.
ترمپ گفت: "با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفتوگوها شرکت میکند، هنوز دستور حملات ویرانکننده به ایران را صادر نکرده است."
رئیسجمهور امریکا که در دفتر بیضیشکل قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: "ببینید، ما همین الان هم در حال گفتوگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که میگذرد، در گفتوگوها جدی و جدیتر میشوند، که به گمانم دلیلش هم واضح است."
دونالد ترمپ گفت که ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با "حملاتی به مراتب سنگینتر" یکی را انتخاب کند.
او تأکید کرد: "ما برای حملات سنگین کاملاً آمادهایم. اما در حال گفتوگو با آنها هستیم. بنابراین فکر میکنم وقتی در حال گفتوگو هستیم، بهتر است ببینیم حاصلش چه میشود. معتقدم که آنها خیلی جدی هستند. باید هم باشند."
رئیسجمهور امریکا در عین حال تأکید کرد که "تهران هنوز آماده توافق نیست."
درخواست ملل متحد برای کمک به تخلیه شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز
ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ شرقمیانه خواست به تخلیه امن و بازگرداندن حدود شش هزار دریانورد گرفتار در تنگه هرمز کمک کنند.
شابیا مانتو، سخنگوی ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد که او خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت هزاران دریانوردی شده است که در پی جنگ شرقمیانه گرفتار شدهاند.
ترک وضعیت این دریانوردان را از نظر انسانی و حقوق بشری بحرانی و وخیم توصیف کرده است.
سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده است که دستکم شش هزار دریانورد، سوار بر صدها کشتی، در تنگه هرمز سرگردان ماندهاند و حتی در دوره آتشبس ایران با امریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشتهاند.
بر اساس این گزارش، از سرنوشت بسیاری دیگر نیز اطلاعی در دست نیست.
سخنگوی ترک در عین حال گفته که حملات ایران به کشتیهای غیرنظامی غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.
ارتش پاکستان تایید کرد که ۱۵ نظامی و پولیس در حمله افراد مسلح در خیبرپختونخوا کشته شدهاند
بخش رسانهای ارتش پاکستان روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که افراد مسلح یک موتر پر از مواد منفجره را شب گذشته در نزدیکی یک ایست بازرسی منفجر کردند و ۱۲ سرباز، دو پولیس و یک مقام دولتی را کشتند.
این حمله در ولسوالی تانک ایالت خیبرپختونخوا صورت گرفته است. بر اساس بیانه ارتش پاکستان، ۱۲ شبهنظامی نیز در آتش تلافیجویانه کشته شدند.
تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیهای اعلام کرد که این حمله توسط چهار بمبگذار انتحاری انجام شده است.
تحریک طالبان پاکستان از سال ۲۰۰۷ به این سو علیه حکومت این کشور جنگیده و هدفش را سرنگونی حکومت و تطبیق شریعت اسلام مطابق به تفسیرخودش در این کشور عنوان کرده است.
اسلامآباد مدعی است افراد مسلح این گروه از پناهگاههای امن در افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان استفاده میکنند، اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده و گفته است که ناامنیهای پاکستان مشکل داخلی این کشور است.
میزبانی افغانستان از تیم ملی هند در دهلی
قرار است که افغانستان در ماه سپتمبر میزبان مسابقات ۲۰ آوره در مقابل هند در دهلی باشد.
طبق گزارش "Cricket Info" انتظار میرود این مسابقات که شامل سه بازی است، به تاریخهای ۱۳، ۱۵ و ۱۷ سپتمبر در ورزشگاه ارون جیتلی برگزار شود، اما برنامه آن هنوز رسماً اعلام نشده است.
اگرچه افغانستان چندین سال است که مسابقات داخلی خود را در هند برگزار میکند، اما این اولین باری است که یک کشور، میزبان تیم ملیاش در خاک خود است. افغانستان پیش از این مسابقات داخلی خود را در لکنو، دهرادون و گریتر نویدا برگزار کرده است، اما هرگز میزبان تیم هند در خود این کشور نبوده است.
افغانستان از زمان جام جهانی ۲۰ آوره در هند در اوایل امسال، در هیچ مسابقه بینالمللی ۲۰ آوره شرکت نکرده است. در آن مسابقات، افغانستان از چهار مسابقه، دو مسابقه را برد، اما نتوانست به مرحله هشت بهترین راه یابد.
فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی: صدور ویزه به افغانها باید به گونه موردی ارزیابی شود
پس از فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی، دولت این کشور باید صدور ویزه به افغانها را به گونه موردی ارزیابی کند.
این تصمیم روز جمعه و پس از آن گرفته شد که دولت جرمنی برنامه ویژه مهاجرتی افغانها زیر نام "فهرست حقوق بشر" را متوقف کرد.
یکی از شاکیان این پرونده، زنی افغان بود که برای خود و دو پسر خردسالش درخواست ویزه به جرمنی داده بود و اکنون در شهر پشاور پاکستان زندگی میکند.
آنها در سال ۲۰۲۱ از جرمنی وعده پذیرش دریافت کرده بودند، اما این وعده در دسمبر ۲۰۲۵ لغو شد. محکمه عالی اداری برلین-براندنبورگ حکم داد که آنها هیچ حق قانونی برای دریافت ویزه ندارند.
اما محکمه قانون اساسی دولت فدرال جرمنی این تصمیم را لغو کرد و گفت که محکمه در باره پرونده این زن به اشتباه قضاوت کرده است.
به گفته قضات محکمه قانون اساسی، محکمه عالی اداری باید در نظر بگیرد که جرمنی از نظر قانون اساسی موظف است تا زمان صدور ویزه، به کمکهای خود به این زن و فرزندانش در پاکستان ادامه دهد.
این محکمه همچنین گفت که دولت جرمنی باید به همکاری خود با دولت پاکستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان ویزه که در این برنامه گنجانده شدهاند، در آن کشور دستگیر و به افغانستان فرستاده نمیشوند.
در دسمبر ۲۰۲۵، وزارت داخله جرمنی تعهد خود را برای پذیرش حدود ۶۴۰ افغان از برنامه "فهرست حقوق بشر" بدون بررسی جداگانه هر پرونده لغو کرد.
تیم کریکت «الف» افغانستان در گروه جاپان و نیپال در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ قرار گرفت
تیم کریکت الف افغانستان در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، در گروه «A» با تیمهای جاپان، کشور میزبان و نیپال رقابت خواهد کرد.
در گروه «B» تیمهای هانگکنگ، مالیزیا و عمان قرار گرفتهاند.
بر اساس قرعهکشی که نتایج آن روز پنجشنبه اعلام شد، تیمهای هند، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا بهطور مستقیم به مرحله یکچهارم نهایی راه یافتهاند.
سید نسیم سادات سخنگوی کریکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کمیته انتخاب تیم بزودی فهرست بازیکنان تیم الف افغانستان برای این رقابتها را اعلام خواهد کرد.
این رقابتهای بیستآوره با حضور ۱۰ تیم، از ۲۴ سپتمبر در شهر ناگویا جاپان آغاز میشود.
از سوی هم تیم ملی کریکت افغانستان در ماه اگست آینده پنج بازی یکروزه بینالمللی را در برابر ایرلند برگزار خواهد کرد.
نیویورک تایمز: ایران پیشنهاد آتشبس از سوی ترمپ را رد کرده است
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داد که ایران پیشنهاد آتشبس از سوی دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا را رد کرده است.
بر اساس این گزارش، پیشنهاد یادشده در جریان سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به تهران به مقامهای ایرانی داده شده بود.
زیدی در جریان سفرش به ایران از جمله با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بود.
جزئیات این پیشنهاد آتشبس مشخص نیست اما مقامات ایرانی به نیویورکتایمز گفتهاند که این تنها پیشنهاد روی میز است و آنها علاقهای به توافق موقتی که مسئله کنترل تنگهٔ هرمز را حلنشده باقی بگذارد، ندارند.
اردوی امریکا از پایان دور تازه حملات شبانه به ایران خبر داد
اردوی امریکا اعلام کرد که مرحله دیگری از عملیات شبانه خود علیه ایران را به پایان رسانده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) در شرق میانه در اعلامیهای گفت که این عملیات ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به وقت ایران پایان یافت.
در این اعلامیه آمده است که عملیات دو ساعت و ۱۵ دقیقه ادامه داشت و در جریان آن مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات و انبارهای پهپاد، شبکههای ارتباطی، مراکز رادار و نظارت ساحلی و همچنین تأسیسات دریایی ایران هدف قرار گرفتند.
سنتکام شب گذشته گفته بود که این حملات با هدف کاهش تهدیدهای ایران علیه کشتیهای تجاری و ملوانان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.
در ادامه این اعلامیه تأکید شده است که تنگه هرمز، با وجود حملات نیروهای ایران همچنان باز است و کشتیها با همراهی نیروهای اردوی امریکا از این مسیر عبور میکنند.
در همین حال، رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که در نتیجه حملات صبح جمعه امریکا، چهار نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش این رسانهها، ولیالله حیاتی، معاون امنیتی ولایت خوزستان گفته است که در حمله موشکی امریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز، چهار نفر کشته و پنج نفر زخمی شدهاند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
همچنین گزارش شده است که دو نفر دیگر نیز در حمله شامگاه پنجشنبه نیروهای امریکایی به بندرعباس زخمی شدهاند.