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شنبه ۳ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۱۱

افغانستان

ریچارد بنیت با اشاره به جنگ ایران می‌گوید که مهاجرین افغان در این کشور از جمله آسیب‌پذیرترین‌ها هستند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره درگیری‌ها میان امریکا و ایران گفته که مهاجرین افغان در ایران از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

او روز شنبه سوم اسد در صفحه ایکس خود نوشته است که اغلب مهاجرین افغان در این درگیری‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

بنیت همچنان ادامه اعدام افغان‌ها در ایران را تاسف‌بار خوانده است.

این درحالیست که اخیراً قوه قضائیه ایران از اعدام یک شهروند افغان به نام گل‌محمد محمدی به اتهام پرونده اعتراضات سال گذشته در این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، حکم اعدام محمدی در ۲۸ سرطان در یکی از زندان‌های اصفهان اجرا شده است.

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پیش‌بینی‌ها از ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها در ۲۱ ولایت افغانستان

خرابی‌های سیلاب‌ها در نورستان
خرابی‌های سیلاب‌ها در نورستان

بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، ۲۱ ولایت افغانستان امروز (شنبه) گواه ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

بدخشان، تخار، نورستان، بغلان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور از جمله ولایت‌هایی اند که احتمال ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها در آنها پیش‌بینی شده است.

میزان بارندگی در این ولایت‌ها از ۱۰ تا ۳۵ ملی متر پیش‌بینی شده است.

این درحالیست که اخیراً شرق افغانستان به ویژه نورستان گواه باران‌ها و سیلاب‌های مرگبار و ویرانگری بود.

بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان، در نتیجه این باران‌ها و سیلاب‌ها دست کم ۲۳ نفر کشته، ۵ نفر ناپدید و ۱۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این سیلاب‌ها همچنان خسارات هنگفت مالی در نورستان، پکتیا، پکتیکا، غزنی و میدان وردک بجا گذاشته است.

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میزبانی افغانستان از تیم ملی هند در دهلی

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان
اعضای تیم ملی کریکت افغانستان

قرار است که افغانستان در ماه سپتمبر میزبان مسابقات ۲۰ آوره در مقابل هند در دهلی باشد.

طبق گزارش "Cricket Info" انتظار می‌رود این مسابقات که شامل سه بازی است، به تاریخ‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۷ سپتمبر در ورزشگاه ارون جیتلی برگزار شود، اما برنامه آن هنوز رسماً اعلام نشده است.

اگرچه افغانستان چندین سال است که مسابقات داخلی خود را در هند برگزار می‌کند، اما این اولین باری است که یک کشور، میزبان تیم ملی‌اش در خاک خود است. افغانستان پیش از این مسابقات داخلی خود را در لکنو، دهرادون و گریتر نویدا برگزار کرده است، اما هرگز میزبان تیم هند در خود این کشور نبوده است.

افغانستان از زمان جام جهانی ۲۰ آوره در هند در اوایل امسال، در هیچ مسابقه بین‌المللی ۲۰ آوره شرکت نکرده است. در آن مسابقات، افغانستان از چهار مسابقه، دو مسابقه را برد، اما نتوانست به مرحله هشت بهترین راه یابد.

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فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی: صدور ویزه به افغان‌ها باید به گونه موردی ارزیابی شود

افغان‌هایی که از پاکستان به جرمنی رفته اند. (تصویر آرشیف)
افغان‌هایی که از پاکستان به جرمنی رفته اند. (تصویر آرشیف)

پس از فیصله محکمه قانون اساسی جرمنی، دولت این کشور باید صدور ویزه به افغان‌ها را به گونه موردی ارزیابی کند.

این تصمیم روز جمعه و پس از آن گرفته شد که دولت جرمنی برنامه ویژه مهاجرتی افغان‌ها زیر نام "فهرست حقوق بشر" را متوقف کرد.

یکی از شاکیان این پرونده، زنی افغان بود که برای خود و دو پسر خردسالش درخواست ویزه به جرمنی داده بود و اکنون در شهر پشاور پاکستان زندگی می‌کند.

آنها در سال ۲۰۲۱ از جرمنی وعده پذیرش دریافت کرده بودند، اما این وعده در دسمبر ۲۰۲۵ لغو شد. محکمه عالی اداری برلین-براندنبورگ حکم داد که آنها هیچ حق قانونی برای دریافت ویزه ندارند.

اما محکمه قانون اساسی دولت فدرال جرمنی این تصمیم را لغو کرد و گفت که محکمه در باره پرونده این زن به اشتباه قضاوت کرده است.

به گفته قضات محکمه قانون اساسی، محکمه عالی اداری باید در نظر بگیرد که جرمنی از نظر قانون اساسی موظف است تا زمان صدور ویزه، به کمک‌های خود به این زن و فرزندانش در پاکستان ادامه دهد.

این محکمه همچنین گفت که دولت جرمنی باید به همکاری خود با دولت پاکستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان ویزه که در این برنامه گنجانده شده‌اند، در آن کشور دستگیر و به افغانستان فرستاده نمی‌شوند.

در دسمبر ۲۰۲۵، وزارت داخله جرمنی تعهد خود را برای پذیرش حدود ۶۴۰ افغان از برنامه "فهرست حقوق بشر" بدون بررسی جداگانه هر پرونده لغو کرد.

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کمک‌های بشردوستانه بنیاد آقاخان به مناطق سیلاب‌زده در نورستان رسید

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، روزپنجشنبه(۱ اسد) در شبکۀ اکس نوشته که این کمک های غذایی و غیر غذایی بنیاد آقاخان بزودی برای سیلاب‌زدگان توزیع خواهد شد. اما نگفته، چی وقت، به چه مقدار و پروسۀ توزیع این کمک های چگونه خواهد بود.

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث، قبلاً از رسیدن کمک های هند و جمهوری اسلامی ایران به نورستان خبر داده بود.

روز دوشنبه(29 سرطان)، پس از بارندگی‌های شدید، ولایت نورستان شاهد سیلاب‌های ویرانگر بود. سازمان ملل متحد گفته که در نتیجۀ این سیلاب‌ها حداقل ۴۰ تن در شرق افغانستان کشته شده اند.

حکومت طالبان، گفته که در نتیجه سیلاب‌ها در پارون مرکز نورستان و مناطق اطراف آن، ۸۰ تن نیز زخمی شده‌اند و ده ها تن تا هنوز هم ناپدید هستند.

براساس خبرگزاری رویترز، در پی بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، پاکستان و شمال هند، حداقل ۸۲ تن کشته شده‌اند.

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منابع: طالبان شش کارمند یک نهاد حامی زنان و کودکان را در کابل بازداشت کردند

منابع آگاه در گفت‌وگو با رادیو آزادی بازداشت شش کارمند دفتر "نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال" در کابل از سوی طالبان را تأیید کرده و گفته‌اند که با گذشت شش روز، هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

این منابع روز پنج‌شنبه، اول اسد، افزودند که طالبان پس از یورش به دفتر این نهاد، همچنان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری را با خود برده‌اند.

این نهاد به رهبری زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان در زمینه آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه گزارش‌های تحقیقی درباره وضعیت زنان و کودکان فعالیت داشته است.

طالبان تاکنون به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ نداده اند. هنوز دلیل بازداشت این شش کارمند روشن نشده است.

زرقا یفتلی سال گذشته جایزه بین‌المللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" را از امارات متحده عربی دریافت کرد.

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طالبان: نزدیک به ۱۱۰۰ افغان در یک هفته از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگشتند

آرشیف
آرشیف

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که در جریان هفته جاری، نزدیک به یازده صد شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت روز پنج‌شنبه اول اسد، در خبرنامه‌ای گفته است که یک هزار و ۹۹ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان، از طریق گذرگاه‌های تورخم در ولایت ننگرهار و سپین‌بولدک در ولایت کندهار وارد افغانستان شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، در میان این افراد، خانواده‌ها و افراد مجرد شامل‌اند که به دلایل مختلف در پاکستان بازداشت شده بودند.

این افراد در حالی به افغانستان بازمی‌گردند که مقام‌های پاکستانی از دهم ماه جولای روند تازه بازداشت و اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده‌اند.

مقام‌های پاکستان این روند را بخشی از عملیات برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی می‌دانند که به گفته آنان، اسناد معتبر اقامت در پاکستان ندارند.

سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، حدود شش میلیون شهروند افغان به کشور بازگشته‌اند.

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بارندگی‌های مرگبار در افغانستان، پاکستان و هند؛ دست‌کم ۸۲ تن جان باختند

سیلاب در نورستان
سیلاب در نورستان

خبرگزاری رویترز پنجشنبه اول اسد، به نقل از مقام‌های مسئول گزارش داده است که در جریان هفته جاری، بر اثر بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در افغانستان، پاکستان و شمال هند، دست‌کم ۸۲ تن جان باخته‌اند و زمین‌های زراعتی، زیربناها و تأسیسات عامه نیز خسارات سنگینی دیده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ۷۲ ساعت گذشته، سیلاب‌ها در ولایت نورستان افغانستان و مناطق مختلف ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، دست‌کم ۴۶ کشته و حدود ۱۰۰ زخمی برجا گذاشته است.

همچنین، مقام‌های ایالت آسام هند گفته‌اند که در ۲۴ ساعت گذشته، دست‌کم ۱۰ تن در اثر سیلاب‌ها جان باخته‌اند و با این رقم، شمار قربانیان این هفته در آن ایالت به ۳۶ تن رسیده است.

ادارۀ مدیریت حوادث طبیعی ایالت آسام در گزارش روز چهارشنبه خود گفته است که بیش از ۶۵۰ هزار تن در ۱۱ ولسوالی این ایالت، در نتیجه بارندگی‌های شدید، آسیب دیده‌اند.

در همین حال، کارشناسان تغییرات اقلیمی می‌گویند که با وجود سهم اندک افغانستان و پاکستان در تولید گازهای گلخانه‌ای، این دو کشور از جمله آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی به شمار می‌روند.

به گفته آنان، افزایش سیلاب‌ها، خشک‌سالی، ذوب یخچال‌های طبیعی و کمبود آب، زندگی میلیون‌ها تن را در این کشورها با خطر روبه‌رو کرده است.

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رهنمودهای سازمان جهانی صحت برای جلوگیری از بیماری‌ها پس از سیلاب‌ها

سیلاب‌های ویران‌گر در ولایت نورستان افغانستان
سیلاب‌های ویران‌گر در ولایت نورستان افغانستان

دفتر سازمان جهانی صحت (دبلیو اف پی) در افغانستان، پس از سیلاب‌های اخیر در کشور، رهنمودهای را برای باشنده‌گان مناطق سیلاب‌زده منتشر کرده‌است.

این سازمان از مردم خواسته است که پس از وقوع سیلاب، در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط کنند، تنها از آب پاک و مصون استفاده کنند، از مصرف مواد غذایی که با آب سیلاب تماس داشته اند خودداری کنند، مواد غذایی را پوشیده نگه دارند و دست‌های خود را به‌طور منظم با آب و صابون بشویند.

سازمان جهانی صحت همچنین توصیه کرده که آب آشامیدنی در محل مصون نگهداری شود و افرادی‌که بیمار هستند، برای جلوگیری از کم‌آبی بدن، به اندازه کافی آب بنوشند.

این رهنمودها در حالی منتشر شده که روز دوشنبه ۲۹ سرطان، در ولایت‌های نورستان، ننگرهار و لغمان سیلاب‌های ناگهانی رخ داد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را به شهر پارون، مرکز ولایت نورستان وارد کرد.

بر اساس تازه‌ترین آمار، در نتیجه این سیلاب در شهر پارون دست‌کم ۲۳ تن جان باخته، حدود ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند و تا زمان نشر این خبر، ده‌ها تن دیگر همچنان ناپدید هستند.

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عفو بین‌الملل: حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان جنایت احتمالی جنگی بررسی شود

سازمان عفو بین‌الملل امروز چهارشنبه اعلام کرده که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار گیرد.

پاکستان در ۱۶ مارچ سال جاری مرکز درمان معتادان «امید» در کابل را بمباران کرد.

عفو بین‌الملل می‌گوید پس از بررسی ده‌ها تصویر ماهواره‌ای، ویدیوها و گفت‌وگو با شاهدان عینی، هیچ مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

این سازمان گفته است: «هیچ نشانه‌ای از وجود سلاح یا فعالیت‌های نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تأیید کند.»

عفو بین‌الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا در این مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد.

پاکستان ادعا کرده بود که در این حمله «افراد مسلح و طیاره‌های بی سرنشین که علیه این کشور استفاده می‌شدند» هدف قرار گرفته‌اند.

حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که در این حمله ۴۰۸ نفر کشته و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان ملل متحد نیز در آن زمان کشته شدن ۱۴۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۶۹ نفر دیگر در این حملات هوایی را تأیید کرده بود.

مرکز ۲۰۰۰ بستری درمان و حمایت از معتادان «امید» در شرق کابل، در مسیر شاهراه کابل-جلال‌آباد موقعیت دارد.

این محل پیش از این به نام «کمپ فینیکس» شناخته می‌شد و نیروهای امریکایی در جریان جنگ افغانستان از آن به عنوان مرکز آموزشی استفاده می‌کردند.

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