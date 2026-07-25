بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، ۲۱ ولایت افغانستان امروز (شنبه) گواه ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

بدخشان، تخار، نورستان، بغلان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور از جمله ولایت‌هایی اند که احتمال ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها در آنها پیش‌بینی شده است.

میزان بارندگی در این ولایت‌ها از ۱۰ تا ۳۵ ملی متر پیش‌بینی شده است.

این درحالیست که اخیراً شرق افغانستان به ویژه نورستان گواه باران‌ها و سیلاب‌های مرگبار و ویرانگری بود.

بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان، در نتیجه این باران‌ها و سیلاب‌ها دست کم ۲۳ نفر کشته، ۵ نفر ناپدید و ۱۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این سیلاب‌ها همچنان خسارات هنگفت مالی در نورستان، پکتیا، پکتیکا، غزنی و میدان وردک بجا گذاشته است.