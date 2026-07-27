عبدالغفور روان فرهادی، دیپلومات‌ ورزیدۀ افغان که بیش از یک دهه نمایندگی دایمی افغانستان را در سازمان ملل متحد برعهده داشت، از نویسندگان شناخته‌شدۀ این کشور در عرصه‌های تاریخ، شعر، نقد ادبی و عرفان نیز محسوب می شود.

روان فرهادی در اول سنبله سال ۱۳۰۸ شمسی(۲۳ اگست میلادی۱۹۲۹) در شهر کابل به‌دنیا آمد. او بعد از آموزش‌های ابتدایی و متوسطه در کابل، در سال ۱۹۴۹ برای تحصیلات در عرصۀ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به پاریس رفت.

آقای فرهادی همزمان در پوهنزی زبان و ادبیات پوهنتون سوربن به آموزش زبان‌های باستانی چون سانسکریت، اوستا و در مجموع به زبان‌شناسی پرداخت و در سال ۱۹۵۵ دکترایش را در مورد آثار، اندیشه و عرفان خواجه عبدالله انصاری گرفت.

از جمله کارهای برجستۀ روان فرهادی در عرصه پژوهش‌های ادبی، نخستین ترجمۀ کامل حدود دو هزار رباعی منسوب به مولانا جلال‌الدین محمد بلخی به زبان انگلیسی به همکاری ابراهیم گامارد، پژوهشگر امریکایی است. ترجمهٔ « قوس زندگی حلاج»، اثر لویی ماسینیون، شرق‌شناس معروف فرانسوی، نیز از کارهای ارزندۀ دیگر او در زمینۀ عرفان است

عبدالغفور روان فرهادی، به زبان های ‌دری، پشتو، فرانسوی، انگلیسی، عربی و چندین زبان دیگر تسلط داشت.