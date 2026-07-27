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بقائی: امریکاییها با جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام هستند
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در مصاحبهای با شبکه او آر اف(ORF) اتریش گفته که امریکاییها با جمهوری اسلامی «در حال تبادل پیام هستند و در شرایط کنونی، میانجیها، از جمله پاکستان و قطر، فعال اند و پیامها را میان طرفها رد و بدل میکنند».
بقائی، افزود، اما «برای آنکه هرگونه گفتوگویی شکل بگیرد، باید بستر مناسبی وجود داشته باشد، ولی امریکا همچو بستری را از بین برده است.»
این اظهارات درحالی مطرح میشود که سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات از «پیشرفتهایی» در مذاکرات و تبادل نظر بین تهران و مسقط خبر داده بود. این مقام ایرانی پس از آن در مورد ابراز نظر کرد که یک هیئت عمانی که برای گفتوگو در مورد مدیریت تنگۀ هرمز به تهران آمده بود، ایران را ترک کرد.
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رئیسجمهور ترمپ، گزارشها درمورد کاهش ذخایر مهمات امریکا را رد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، گزارشها درمورد کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرده، گفته که امریکا «بهمراتب بیشتر از هر کشور دیگری» مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز «بسیار فراتر» از نیازهایش است.
ترمپ این اظهارات را روز یکشنبه(4 اسد) در بیانیهای ارسالی به روزنامه والاستریت ژورنال در حالی مطرح کرده که تلاشهای دیپلوماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد و تصمیم برای تشدید گسترده عملیات نظامی امریکا علیه ایران به تعویق افتاده است.
پیش از این، برخی رسانهها به نقل از مقامهای امریکایی آگاه گزارش داده بودند که نگرانی درمورد کاهش ذخایر مهمات، در تصمیم به تأخیر انداختن این عملیات نقش داشته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، این مقامها گفتهاند که اردوی امریکا آماده بود که روز جمعه دور تازهای از حملات گسترده به ایران را آغاز کند؛ حملاتی که ممکن بود تا دو هفته ادامه یابد.
با این حال، این عملیات به تعویق افتاد تا مذاکرات دیپلوماتیک ادامه یابد و مقامهای امریکایی درمورد تأثیر احتمالی یک حملۀ گسترده، بر ذخایر رو به کاهش راکتهای رهگیر پاتریوت و دیگر سیستم های دفاع هوایی این کشور گفتوگو کنند.
همزمان کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید و شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون نیز با رد گزارشها در مورد کاهش ذخایر مهمات امریکا، تأکید کردهاند که اردوی این کشور برای اجرای هر مأموریتی که رئیس جمهور ترمپ انتخاب کند، همۀ امکانات لازم را در اختیار دارد.
ازبکستان از افزایش صادرات افغانستان و گسترش روابط اقتصادی خبر داد
جمشید خواجهیف، معاون صدراعظم ازبکستان، که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر کرده است، از افزایش صادرات میان دو کشور در سال جاری خبر داده است.
بر اساس خبرنامهای که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه ۴ اسد، درباره دیدار او با ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرای طالبان، منتشر کرده، خواجهیف گفته است که مجموع صادرات افغانستان به ازبکستان در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دالر بود، اما از آغاز سال جاری تاکنون، ارزش صادرات افغانستان به این کشور به ۱۱۱ میلیون دالر رسیده و انتظار میرود تا پایان سال این رقم افزایش بیشتری یابد.
افغانستان بیشتر میوههای تازه و خشک، پنبه، زغالسنگ و قالین را به ازبکستان صادر میکند.
خواجهیف همچنین گفته است که ازبکستان تاکنون ۵ هزار ویزه برای شهروندان افغان صادر کرده که به گفته او، نشاندهنده گسترش روابط دوستانه و همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است.
معاون صدراعظم ازبکستان که در رأس هیئتی متشکل از مقامهای ارشد، تاجران و سرمایهگذاران به کابل سفر کرده، علاوه بر دیدار با ملا محمد حسن آخند، با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان، و شماری دیگر از مقامهای این حکومت نیز دیدار و گفتوگو کرده است.
در نزدیک به پنج سال گذشته، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روابط این گروه با ازبکستان در مقایسه با شماری از دیگر کشورهای آسیای میانه، در بخشهای مختلف گسترش یافته است.
سرمنشی سازمان ملل: تمامی تحریمهای سوریه باید لغو شود
انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز یکشنبه، ۴ اسد، خواستار لغو تمامی تحریمهایی شد که در دوران رژیم بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، بر این کشور وضع شده بود.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، گوتیرش این اظهارات را در پایان سفر دو روزهاش به سوریه بیان کرد.
کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، پیش از این از کاهش بخشی از تحریمها علیه سوریه خبر دادهاند، اما به گفتۀ فرانسپرس، سرمایهگذاران همچنان با احتیاط عمل میکنند. بانک جهانی نیز برآورد کرده است که بازسازی سوریه پس از جنگ به حدود ۲۱۶ میلیارد دالر هزینه نیاز دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در دمشق گفت:"از اقداماتی که به کاهش تحریمها و ایجاد فرصتهای تازه برای بهبود اقتصادی انجامیده است، استقبال میکنم، اما تمامی این تحریمها باید هرچه زودتر لغو شوند."
گوتیرش روز شنبه وارد سوریه شد. این نخستین سفر یک سرمنشی سازمان ملل متحد به دمشق از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور به شمار میرود.
اردوی ایران میگوید حملات خود به کشورهای شرق میانه را متوقف کرده است
ایران میگوید که از دو شب به اینسو، همزمان با توقف حملات ایالات متحده، حملات تلافیجویانه خود بر متحدان امریکا در شرق میانه را نیز متوقف کرده است.
خبرگزاری فرانسپرس گزارش داد که محمد اکرمی نیا، سخنگوی اردوی ایران، روز یکشنبه ۴ اسد، گفته است که حملات امریکا تا دو شب پیش ادامه داشت، اما به گفته او "اما طی دو شب گذشته امریکاییها حملات خود را متوقف کردهاند."
او افزوده که "راهبرد ما بر پاسخ متقابل استوار بوده، ما نیز عملیات تلافیجویانه خود را متوقف کردهایم."
بر اساس این گزارش، توقف حملات امریکا پس از نزدیک به دو هفته در حالی صورت گرفته که گزارشهایی از نگرانی واشنگتن نسبت به کاهش ذخایر مهمات و محدود شدن برنامههای گسترش جنگ منتشر شده است.
روزنامۀ نیویارک تایمز نیز به نقل از دو مقام آگاه نوشته است که برنامههای گسترش عملیات نظامی، تا حدی به دلیل کاهش ذخایر مهمات به تعویق افتاده است.
این روزنامه افزوده است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، همچنین با این نگرانی روبهرو است که گسترش جنگ در شرق میانه میتواند روابط امریکا با متحدانش در کشورهای خلیج را تیره سازد و اقتصاد جهانی را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
اوچا: کمبود بودجه، خدمات نجاتبخش را برای میلیونها کودک افغان با خطر روبهرو کرده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که اگر بودجۀ مورد نیاز در سال جاری تأمین نشود، میلیونها کودک در افغانستان از خدمات نجاتبخش صحی و تغذیهای محروم خواهند شد.
اوچا روز یکشنبه ۴ اسد، در صفحۀ ایکس خود نوشته است که هر کودک حق دارد سالم و با توانایی کامل رشد کند، اما کمبود بودجه، برنامههای تغذیهای برای ۵.۷ میلیون کودک و مادر را در افغانستان طی سال ۲۰۲۶ با خطر جدی روبهرو ساخته است.
در هفتههای اخیر، شماری از نهادهای دیگر مربوط به سازمان ملل متحد نیز نسبت به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. برنامه جهانی غذا (WFP) گفته است که سوءتغذیه در افغانستان گسترش یافته و ۵ میلیون کودک و مادر مبتلا به سوءتغذیه به درمان نیاز دارند.
همچنین، سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که به دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان یا به حالت تعلیق درآمده و یا بهگونه کامل متوقف شده است.
آتشسوزیهای گسترده در فرانسه و اسپانیا بیش از ۳۰۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرد
بیشترین تخلیه در فرانسه صورت گرفته که شمارشان به بیش از ۲۲۰ هزار نفر میرسد و گزارش شده که شعلههای آتش امروز در حال گسترش بوده است.
شهر بوردو در جنوب غربی فرانسه که محل تاکستانهای زیادی است، در معرض خطر است و جادهها و راهآهنها بسته شدهاند.
در اسپانیا، چندین روستا در غرب مادرید که با شعلههای آتش روبرو هستند، تخلیه شدهاند و دستور تخلیه برای هشت روستای دیگر صادر شده است.
لوران نونز، وزیر داخله فرانسه گفته که آتشسوزی عظیم جنگلی در منطقه جنوب غربی ژیروند، در نزدیکی بوردو، دوباره شدت گرفته و تشدید آن غیرقابل پیشبینی است.
مقامات منطقهای روز یکشنبه اعلام کردند که این آتشسوزی در جنوب غربی فرانسه اکنون ۴۲۰۰۰ هکتار زمین را سوزانده است و این یکی از بزرگترین ویرانیهای زمین در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم است.
سفر هیئت ازبیکستانی به رهبری معاون صدر اعظم این کشور به کابل
یک هیئت بلندپایه به رهبری جمشید خواجهیوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان برای شرکت در فورم تجارتی افغانستان و ازبیکستان وارد کابل شده است.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که بازرگانان و سرمایهگذاران ازبیک به طور خاص به بخشهای استخراج معادن، انرژی، فلزات و مکانیزه کردن کشاورزی افغانستان علاقهمند هستند.
جمشید خواجهیوف، معاون صدر اعظم ازبیکستان، روز یکشنبه با ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرا و دیگر مقامات ارشد حکومت طالبان در ارگ دیدار کرد.
در بیانیه حکومت طالبان به نقل از آقای خواجهیوف آمده است که افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ازبیکستان دارد و هدف از این سفر، راهاندازی و ارزیابی اجرای پروژههای وعده داده شده در زمینههای سرمایهگذاری و تجارت است.
افغانستان سال گذشته به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر میوه خشک و تازه، پنبه، زغال سنگ و قالین به ازبیکستان صادر کرده است.
واردات افغانستان از این کشور هم بیشتر نفت، گندم، برق و دیگر غلات است.
در حمله به جشن همجنسگرایان در جرمنی یک نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند
یک مرد با استفاده از یک موتر به یک جشن همجنسگرایان در در برلین، پایتخت جرمنی حمله که در نتیجه یک نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.
این رویداد ناوقت روز شنبه در منطقه تیرگارتن برلین در جریان جشن سالانه همجنسگرایان رخ داده است.
فردریش مرتس، صدراعظم جرمنی این حادثه را محکوم کرد و آن را حمله به جامعه جرمنی خواند.
او گفت که این حمله "بسیار جدی" بررسی خواهد شد.
پولیس جرمنی اعلام کرد که فرد مظنون یک مرد ۲۱ ساله اسلامگرا است و تلاشها برای بازداشت او ادامه دارد.
هشدار وزارت انرژی و آب طالبان درباره احتمال جاری شدن سیلاب در شماری از مناطق افغانستان
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نسبت به احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب در حوزههای شرقی از جمله نورستان هشدار داده است.
این وزارت روز شنبه، سوم اسد، در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی و با توجه به تغییرات اقلیمی، از چهارم تا پنجم اسد احتمال سرازیر شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب دریاها در شماری از حوزههای دریایی کشور وجود دارد.
وزارت انرژی و آب طالبان از مردم خواسته که از نزدیک شدن به دریاها و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری کنند.
این هشدار در حالی منتشر میشود که در روزهای اخیر بارندگیهای شدید و سیلابها در شماری از ولایتهای شرقی افغانستان، بهویژه نورستان، تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. مقامهای طالبان گفتهاند که در سیلابهای هفته گذشته در نورستان، دستکم ۲۳ نفر جان باخته و دهها تن دیگر زخمی یا ناپدید شدهاند.
از سوی دیگر، اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده است که در نتیجه جاری شدن سیلابها در ۱۵ ولایت طی دو روز گذشته ۱۰ نفر جان باخته و شش نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گفته این اداره، این سیلابها علاوه بر تلفات انسانی، به خانهها، زمینهای زراعتی و داراییهای مردم نیز خسارات وارد کرده است.