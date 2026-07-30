نظامیان سابق افغان بین دو سنگ آسیاب؛ نمی توانند به وطن برگردند، در ایران هم با وضعیت دشوار روبرو اند

وضعیت نظامیان افغان در ایران بسیار نگرانکننده شدهاستیک جنرال اردوی حکومت سابق افغانستان
یک جنرال اردوی حکومت پیشین افغانستان است که حدود چهار سال میشود در شهر تهران ایران زندهگی میکند، می گوید:
"وضعیت ما در اینجا هر روز بدتر میشود."
او میافزاید که با افزایش تنشهای اخیر در ایران، محدودیتها بر مهاجران و توقف برنامههای اسکان مجدد، آینده او بیش از هر زمان دیگری با بیسرنوشتی روبهرو شدهاست.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل ترس از انتقامگیری احتمالی طالبان، نمیتواند به افغانستان بازگردد و بحرانهای جاری در ایران زندهگی را برای او و خانوادهاش بسیار دشوار ساخته است.
او بیشتر گفت:
"در مقایسه با گذشته، وضعیت نظامیان افغان در ایران بسیار نگرانکننده شدهاست، زیرا نظامیان تحت نظارت قرار دارند. از برخی دوستانم شنیدهام که کارتهای شش ماهه آنان را گرفته اند. در مجموع، آن نظامیانیکه هنگام خروج از افغانستان اسناد نظامی خود را با خود نیاوردهاند، از ایران اخراج میشوند. معلوم است که اگر به افغانستان اخراج شویم، از دید طالبان دو جرم داریم، یکی اینکه نظامی حکومت پیشین بودهایم و دوم اینکه به ایران فرار کردهایم. به همین دلیل ممکن است بازداشت، زندانی یا حتی کشته شویم."
از زمانیکه جنگها در ایران آغاز شد، فرصتهای کاری کمتر شدهاستیک نظامی افغان مقیم ایران
این جنرال افغان افزود که در ایران کار ندارد، وضعیت اقتصادیاش هر روز بدتر میشود، نسبت به آینده خانوادهاش بهشدت نگران است و فرزندانش نیز با فشارهای روانی روبهرو شدهاند.
یک افسر پیشین وزارت امور داخله حکومت جمهوری مخلوع و کارمند سابق امنیت ملی که نزدیک به سه سال است در ایران زندهگی میکند نیز سخنان مشابهی دارد.
او که در جرمنی نیز پرونده پناهندهگی دارد، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
"وضعیت بسیار دشوار است. از زمانیکه جنگها در ایران آغاز شد، فرصتهای کاری کمتر شدهاست. اگر هم کسی کاری پیدا کند، مزدش را نمیدهند. مشکلات ما بسیار زیاد است. ما به این دلیل به ایران آمدیم که در نظام پیشین افغانستان وظیفه داشتیم. آنجا هم در ترس زندهگی میکردیم، زیرا خودمان با چشم خود میدیدیم که چه اتفاقهایی میافتد، چه به دلایل سیاسی و چه شخصی، برای افراد مشکل ایجاد میشود، از خانه بیرونشان میکنند یا حتی کشته میشوند. به همین دلیل به ایران آمدیم و امیدوار بودیم که بتوانیم اینجا کار و زندهگی کنیم."
این افسر پیشین امنیتی میگوید که پرونده پناهندهگیاش در جرمنی هنوز روشن نشدهاست و چندین بار تلاش کرده از راههای غیر قانونی خود را به ترکیه برساند، اما پولیس او را از نیمه راه بازگردانده است.
او تأکید میکند که جامعه جهانی باید زمینه زندهگی امن را برای این نظامیان افغان فراهم کند.
اگر به افغانستان اخراج شویم، از دید طالبان دو جرم داریم، یکی اینکه نظامی حکومت پیشین بودهایم و دوم اینکه به ایران فرار کردهایمیک جنرال اردوی حکومت سابق افغانستان
در همین حال، یکی دیگر از افسران پیشین وزارت امور داخله جمهوری مخلوع افغانستان که چهار سال پیش برادر جنرالش نیز در کابل کشته شده، به شرط نشر نشدن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، از ترس انتقامگیری احتمالی به ایران پناه بردهاند، اما اکنون به ادعای او نه جرأت بازگشت به افغانستان را دارند و نه میتوانند به کشورهای بروند که پیشتر پروندههای پناهندهگی یا اسکان مجدد خود را در آنجا ثبت کرده بودند.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه حکومت طالبان را نیز درباره نگرانیهای این مهاجران جویا شود، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلهشان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای ما پاسخ ندادند.
با این حال، آقای قانع پیش از این در گفتوگو با رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان به فرمان عفو عمومی ملا هبتالله آخندزاده، رهبر شان، متعهد است، به هیچکس اجازه انتقامگیری نمیدهد و بهگفته او، وزارت امور داخله مسئول تطبیق این فرمان در سراسر کشور است.
قابل یادآوریست که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پیش از این بارها گزارشهای را درباره کشته شدن، ناپدید شدن، شکنجه و بازداشت نظامیان و افسران حکومت پیشین در مناطق مختلف افغانستان مستند و منتشر کردهاست.
در مقابل، حکومت طالبان همواره ادعا کرده که افسران پیشین نه از سوی نیروهای این گروه، بلکه به دلیل دشمنیهای شخصی گاهگاهی با مشکلات روبهرو میشوند.
همچنین هزاران افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت به ایران و سایر کشورهای همسایه پناه بردهاند، هنوز هم در انتظار نتیجه برنامههای اسکان مجدد در کشورهای سوم هستند.
به دلیل تعلیق یا محدود شدن این برنامهها، شمار زیادی از این خانوادهها در وضعیت نامشخص حقوقی و دشوار اقتصادی زندهگی میکنند.
در ماههای اخیر، بهویژه پس از آغاز درگیریهای ایران با ایالات متحده و اسرائیل، وضعیت مهاجران افغان در ایران بیش از هر زمان دیگر بحرانی شده و همه روزه صدها تن، یا بهگونه اجباری و یا داوطلبانه، به افغانستان بازمیگردند.