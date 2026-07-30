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پنجشنبه ۸ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۷:۵۵
مولتی میدیا
هایلایت؛ فشرده خبرهای روز با حمید حکیمی
۵۵ دقیقه قبل
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هایلایت؛ فشرده خبرهای روز با حمید حکیمی
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هایلایت؛ فشرده خبرهای روز با حمید حکیمی
هایلایت؛ فشرده خبرهای روز با حمید حکیمی
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