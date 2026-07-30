مرگ ۱۵ فیل در کنیا بر اثر احتمال مسمومیت

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه «۷ اسد» پس از آن‌که اردوی امریکا اعلام کرد چندین راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای امریکایی در شرق میانه رهگیری شده‌است، هشدار داد که ایالات متحده به ایران «پاسخ شدید» خواهد داد.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکۀ فاکس نیوز گفت: "آن‌ها را به‌شدت هدف قرار خواهیم داد و ضربۀ بسیار سنگینی بر آنان وارد خواهیم کرد."

پیش از این فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) بامداد چهارشنبه به وقت ایران اعلام کرد که نیروهای سپاه پاسداران در تلاش برای انجام یک حملۀ غافلگیرانه بر نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه، چندین راکت بالستیک از خاک ایران شلیک کردند، اما تمامی این راکت‌ها رهگیری شدند.

ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت: "اجازه می‌دهیم گفت‌وگوها همچنان ادامه یابد".